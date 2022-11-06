Російські мобілізовані в Білорусі масово хворіють і конфліктують із білорусами, - ГУР
На територію Білорусі продовжують надходити підрозділи зс РФ, які переважно складаються з так званих "частково мобілізованих" громадян. Їхнє головне завдання – підготовка матеріальної бази та місць розміщення окупаційних військ. Між тим, самі "чмобікі" вимушені жити в непристосованих умовах. Переважно в польових наметах без належних санітарних умов.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі серед цих військовослужбовців відзначається масштабний спалах різноманітних захворювань. Здебільшого це захворювання дихальних шляхів (бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми) та інфекції шлунково-кишкового тракту. Наразі масштаби захворювань такі, що білоруські медики не здатні впоратися з ними. Окупанти вимушені в терміновому порядку відряджати до Білорусі військових та мобілізованих медиків з РФ.
Найближчим часом очікується прибуття чергової партії медичних співробітників на 230 загальновійськовий полігон західного оперативного командування зс рб (обуз-лісновський). Спалах захворювань на ньому також пов’язують із недотриманням елементарних вимог для військових таборів із забезпечення гігієни, якісного харчування та медичного забезпечення.
Також в Білорусі зростає напруженість між військовими двох держав. Численні конфліктні ситуації пов’язані з прецедентами зневажливого ставлення російських військових до білорусів. Військова поліція рб неспроможна стримувати протиправну поведінку росіян. Зокрема, у доповідних записках, які подаються старшими офіцерами зс рб на основі скарг своїх рядових військовослужбовців, вказується на зневажливі вислови та поведінку росіян щодо білорусів. Зокрема, із використанням принижень на основі етнічних характеристик. Кількість прецедентів швидко зростає, що призводить до неконтрольованої ескалації напруги в Білорусі", - йдеться у повідомленні.
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Головою треба час від часу думать - корисно для життя!
Не лікується! Тільки приспати!
Между тем, по словам Марии, у Александра диагностирована прогрессирующая тугоухость и сниженное зрение. Мобилизованный носит очки с толстыми стеклами и слуховой аппарат, без них он практически ничего не видит и не слышит.
«Без очков плохо ориентируется, все расплывается, нет четкости, не видит лица людей вообще. Основное - это слух, он сильно снижен, Александр с трудом общается, переспрашивает все время команды командира в части», - рассказала Мария....
А інший білорус (гомельчанин) своїй сестрі у Чернігів телефонував і про сусідів розказував Сусідка - подруга цієї сестри Училися разом у Чернігіському медучилищі Поверталася пізно з роботи Перестріли п"яні кацапи Затягли у КУНГ автомобіля і вп"ятьох згвалтували Жінка прийшла додому і сказала чоловікові Той пішов до "мєнтів" місцевих Вони разом з російськими поліцаями поїхали на місце - розбираться Потім старший наряду вийшов і каже чоловікові: "Пиз**й домой! Ана сама винаватая! Нечега хадить где-папала!"
- Ну, ты уж пацерпи, жоночка рОдная! Гета же наши саюзники - яны нас ат «бандер» защищают!
Типові кацапські нацисти - хіба ні?
Краще отак:
Російські мобілізовані в Білорусі масово хворіють і помирають. Конфліктують із білорусами і помирають.
аби там всі разом здохли
Як кажуть у Одесі...рюZkий,значит ум уZkий, заповнений майонеZoм та лікується нічим...коротше Мавпи🦍
Білоруси років п"ятнадцять-двадцять тому хотіли знять з цього приводу історико-патріотичний фільм, але Лука заборонив
Чмобики чпокаются перед смертью и как результат - триппер и сифилис, а вы про какую-то ангину пишите...
who works as a cleaning woman.
She claims she is from Moscow,
and considers Ukrainians as dumb peasant people.
Likely that attitude Moskovites have also about Belarussians.
But such Big City Attitude finds all over the world.
Most "good-doers" in the West
want to live in anonymous metropolises,
to escape the boring conservative
nazi-attitude of the country eggs / red necks.
That woman still has relatives in Ukraine, and offered to house them in Germany.
The Ukrainian relative declined, saying there would be no free speech in the West - which she is right, since free speech in Western Europe applies only to the political Left Green Party Khmer.
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Overall typical tensions, which occur sporadically, and as usual until now
are not enough to change anything in Ruszia in short terms.
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The rapes during the Muslim-Tsunami in Germoney in 2015/2016 were called
"single cases" (Einzelfall / Einzelfälle) by
the Mass Media back then,
it just depends on the Politics which direction Media makes Propaganda for.
But since office people like journalists and bureaucrats are no super humans and therefore were looking for shelter in climatised offices, they likely tend to make propaganda for some kind of underdogs
if there is no official propaganda.