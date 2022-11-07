Відбудова інфраструктури триває в усіх деокупованих громадах Київщини
У Київській області відбудова пошкоджених російськими загарбниками об’єктів інфраструктури відбувається у всіх визволених громадах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у фейсбуку.
"Відбудовуємо об'єкти інфраструктури. Мова йде як про приватні житлові будинки та багатоповерхівки, так і про соціальну та критичну інфраструктуру. Роботи відбуваються у всіх деокупованих громадах області", – зазначив він.
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Roman Romal
показати весь коментар07.11.2022 07:56 Відповісти Мені подобається 2
Валентин Коваль
показати весь коментар07.11.2022 08:28 Відповісти Мені подобається 4
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