Відбудова інфраструктури триває в усіх деокупованих громадах Київщини

У Київській області відбудова пошкоджених російськими загарбниками об’єктів інфраструктури відбувається у всіх визволених громадах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у фейсбуку.

"Відбудовуємо об'єкти інфраструктури. Мова йде як про приватні житлові будинки та багатоповерхівки, так і про соціальну та критичну інфраструктуру. Роботи відбуваються у всіх деокупованих громадах області", – зазначив він.

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