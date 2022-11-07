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Відбудова інфраструктури триває в усіх деокупованих громадах Київщини

київщина,відбудова

У Київській області відбудова пошкоджених російськими загарбниками об’єктів інфраструктури відбувається у всіх визволених громадах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у фейсбуку.

"Відбудовуємо об'єкти інфраструктури. Мова йде як про приватні житлові будинки та багатоповерхівки, так і про соціальну та критичну інфраструктуру. Роботи відбуваються у всіх деокупованих громадах області", – зазначив він.

Також читайте: Останні удари Росії по цивільній інфраструктурі України підвищили вартість відбудови країни, - МВФ

Автор: 

Київська область (4044) Кулеба Олексій (180) відбудова (359)


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та то фсьо - такоє, головне зараз стадіон в Ірпені відбодувати!! Андрюша Шевченко вже заряжає........ бабло....
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07.11.2022 07:56 Відповісти
На ще живих будинках зробіт криші -- бо до весни вони посипляться .
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07.11.2022 08:28 Відповісти
 
 