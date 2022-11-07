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Новини Війна
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Уночі окупанти обстріляли територію Широківської громади на Миколаївщині

миколаївщина

У ніч проти 7 листопада російькі окупаційні сили вдарили по громаді Миколаїівської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"У Баштанському районі вночі, 7 листопада, близько 00:30 та 02:30 зафіксовано обстріли між та поза межами населених пунктів Широківської громади", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі російські окупанти завдали ударів по Галицинівській та Широківській громадах Миколаївщини

Зазначається, що постраждалих та руйнувань немає.

Миколаївська область (2281) обстріл (28687)


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