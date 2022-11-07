Уночі окупанти обстріляли територію Широківської громади на Миколаївщині

У ніч проти 7 листопада російькі окупаційні сили вдарили по громаді Миколаїівської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"У Баштанському районі вночі, 7 листопада, близько 00:30 та 02:30 зафіксовано обстріли між та поза межами населених пунктів Широківської громади", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі російські окупанти завдали ударів по Галицинівській та Широківській громадах Миколаївщини

Зазначається, що постраждалих та руйнувань немає.