Уночі окупанти обстріляли територію Широківської громади на Миколаївщині
У ніч проти 7 листопада російькі окупаційні сили вдарили по громаді Миколаїівської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.
"У Баштанському районі вночі, 7 листопада, близько 00:30 та 02:30 зафіксовано обстріли між та поза межами населених пунктів Широківської громади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалих та руйнувань немає.
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