З 7 ранку окупанти обстрілюють с. Кущове Запорізького району, - ОП

Сьогодні з 7 ранку російські терористи почали обстріли с. Кущове Запорізького району.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни воювали з будинком культури, складськими приміщеннями фермерів та приватними будинками.

"Армія безпринципних нелюдей. Протягом минулої доби вони не зупинялися і тероризували все ту ж Запорізьку область. Було зафіксовано 52 обстріли. 1 людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Терористи також зруйнували 16 об'єктів цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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