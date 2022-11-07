З 7 ранку окупанти обстрілюють с. Кущове Запорізького району, - ОП
Сьогодні з 7 ранку російські терористи почали обстріли с. Кущове Запорізького району.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни воювали з будинком культури, складськими приміщеннями фермерів та приватними будинками.
"Армія безпринципних нелюдей. Протягом минулої доби вони не зупинялися і тероризували все ту ж Запорізьку область. Було зафіксовано 52 обстріли. 1 людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Терористи також зруйнували 16 об'єктів цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
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Павел Иващенко
показати весь коментар07.11.2022 09:20 Відповісти Мені подобається 1
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