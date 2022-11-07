В окупованому Сєверодонецьку знайдено 396 тіл жертв російської агресії

Окупанти почали вилучати зі стихійних поховань на території Сєверодонецької громади рештки жертв російської агресії.

Про це повідомляє Telegram-канал Луганської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни захопили Сєверодонецьк ще на початку літа, але в них була купа справ. Як то не відновити газопостачання, не зробити опалення, не вивезти з міста тонни сміття, не організувати освітній процес, загубити гроші, спрямовані на компенсацію за зруйноване майно. Щоправда, так званий "референдум" вони організувати змогли. Окупанти дочекалися листопада, доки земля замерзне, і почали вилучати зі стихійних поховань на території Сєвєродонецької громади рештки жертв російської агресії. Знайшли тіла 396 осіб", - йдеться в повідомленні.

У Луганській ОВА зазначили, що до травня поховання усіх знайдених загиблих та померлих власною смертю здійснювалися українською владою на кладовищі біля Лісової Дачі. Після окупації міста почали з'являтися стихійні поховання. Тепер же окупанти намагаються приховати кількість жертв.

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Також в ОВА повідомили, що якщо раніше сєверодончани, яким опалення так і не зробили, розраховували перезимувати в навколишніх селах, то віднедавна їхати туди стало вкрай небезпечно.

У Борівському та Щедрищевому відбуваються масові обшуки, загарбники вилучають мобільні телефони, деяких людей вивозять у невідомому напрямку. Лише зі Смолянинового забрали близько 30 осіб. У спорожнілі будинки цього населеного пункту, а також Новоахтирки, заселяють частково мобілізованих росіян.

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