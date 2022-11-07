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Сьогодні на Одещині знищуватимуть боєприпас часів Другої світової війни, лунатимуть вибухи

розмінування

У понеділок, 7 листопада, в Одеській області лунатимуть вибухи. Фахівці сьогодні займатимуться знищенням боєприпасу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"У визначеному безпечному місці Вигоднянської територіальної громади відбудеться контрольоване вилучення та знищення боєприпасу часів Другої Світової війни. Не лякайтеся!" - написав він.

Спікер нагадав, що у разі виявлення подібної знахідки, або уламків російських ракет, які збиті силами ППО, забороняється підходити до них, чіпати залишки крилатих ракет, "обійматися" з ними "на пам’ять".

"Залиште фахівцям з’ясувати всі можливі типи небезпек, які можуть містити уламки, й дати їх знешкодити за допомогою спеціальної техніки. З приводу знайдених залишків негайно інформуйте органи Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій", - додав Братчук.

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Автор: 

вибух (4484) Одеська область (3243) Братчук Сергій (147)


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