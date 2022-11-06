На пляжі в Одесі ліквідували якірну міну
Шторм виніс до одного з одеських пляжів якірну міну. Сили оборони підірвали її у прибережних водах, ліквідувавши загрозу.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Нагадуємо, що мінна небезпека є одним із ризиків, яким ви наражаєте себе, нехтуючи обмеженнями військового стану відвідування прибережної зони. Радіус уламкового ураження такого снаряда може досягати 100 м. А здетонувати міна може мимоволі в безпосередній близькості від урізу води", - йдеться в повідомленні Оперативного командування.
Раніше в соціальних мережах повідомляли, що ввечері 6 листопада в Одесі було чути вибух. Повітряну тривогу в області не оголошували.
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