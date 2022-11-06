На пляже в Одессе ликвидировали якорную мину

Штормом к одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Силы обороны подорвали ее в прибрежных водах, ликвидировав угрозу.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Південь", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Напоминаем, что минная опасность является одним из рисков, которым вы подвергаете себя, пренебрегая ограничениями военного положения посещения прибрежной зоны. Радиус обломочного поражения такого снаряда может достигать 100 м. А сдетонировать мина может непроизвольно в непосредственной близости от уреза воды", - говорится в сообщении Оперативного командования.

Ранее в социальных сетях сообщали, что вечером 6 ноября в Одессе был слышен взрыв. Воздушную тревогу в области не объявляли.