У Черкасах поновили роботу тролейбуси
Рух тролейбусів був зупинений у Черкасах 31 жовтня після масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру області. 7 листопада на вулицях міста знову з’явилися тролейбуси.
Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Тролейбуси в місті відновили свою роботу, дякуючи енергетикам та іншим задіяним службам", – сказав Бондаренко.
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Vi Wa
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Michael Vigovsky
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Mactep Dark
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