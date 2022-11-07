У Черкасах поновили роботу тролейбуси

Рух тролейбусів був зупинений у Черкасах 31 жовтня після масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру області. 7 листопада на вулицях міста знову з’явилися тролейбуси.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тролейбуси в місті відновили свою роботу, дякуючи енергетикам та іншим задіяним службам", – сказав Бондаренко.

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