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Новини Агресія Росії проти України
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У Черкасах поновили роботу тролейбуси

черкаси,тролейбус

Рух тролейбусів був зупинений у Черкасах 31 жовтня після масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру області. 7 листопада на вулицях міста знову з’явилися тролейбуси.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тролейбуси в місті відновили свою роботу, дякуючи енергетикам та іншим задіяним службам", – сказав Бондаренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Роботу електротранспорту призупинили в Черкасах

Автор: 

Черкаси (559) Бондаренко Анатолій (58) тролейбус (48)


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это во время экстренно-аварийно-плановых отключений ))) так кому чего не хватает?)
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07.11.2022 10:38 Відповісти
Генерації вистачає, проблема з розподіленням, її реально вирішити в окремо взятому місці
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07.11.2022 10:54 Відповісти
как и укрэнерго с ахметовым эту мантру зачем ты повторяешь? во что в Киеве/области попали, что его гасят?
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07.11.2022 12:08 Відповісти
Та я ж про те саме кажу, ахметка тупо взяв киян у заручники й вимагає бабла. Бондаренко може й бандюк, але до такого ще не впав.
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07.11.2022 13:06 Відповісти
Одразу видно, Бондаренко нормальний мужик, з ним швидко все полагодили, а в нас тільки про евакуацію тріпатись можуть.
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07.11.2022 10:52 Відповісти
Та як сказати... Бандюк бандюком, рішала з 90-х, траліки запустив, бо там "його" валідатори. ******** УПЦ МП. Якби Черкаси були на місці Харкова - здав би місто за 3 секунди, бидлота ще та...
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07.11.2022 11:46 Відповісти
 
 