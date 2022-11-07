Ворог продовжує обстрілювати Харківщину, - ОВА

Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли з танків та артилерії населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в смт Дворічна внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа в будинку, без постраждалих.

"У Куп'янському районі російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами. 45-річний водій авто госпіталізований з пораненнями. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування звільнених територій. За минулу добу знешкоджено 352 вибухонебезпечних предмети", - йдеться у повідомленні.

Також Синєгубов інформує, що на лінії зіткнення ворог намагається утримати ті території Харківщини, які ще залишаються під його контролем.

"Наші військові ведуть бої та завдають окупантам вогневого ураження", - резюмує очільник регіону.

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