Зернова угода: в черзі до портів майже 90 кораблів
Майже 90 суховантажів чекають на дозвіл зайти в українські порти в рамках зернової угоди.
Про це повідомили в Спільному координаційному центрі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Кореспондент.
"88 суден очікують на дозвіл на захід в українські порти, а також 18 завантажених суден готуються до інспекції в турецьких територіальних водах", - йдеться у повідомленні.
Також зазначено, що до портів України прямують сім кораблів, які на вихідних пройшли морським гуманітарним коридором. Ще два судна зараз перебувають в українських портах.
Уточнюється, що станом на 7 листопада загальний тоннаж зерна та іншого продовольства, що експортується з трьох українських портів, становить 10 067 175 тонн.
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