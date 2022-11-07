Зернова угода: в черзі до портів майже 90 кораблів

Майже 90 суховантажів чекають на дозвіл зайти в українські порти в рамках зернової угоди.

Про це повідомили в Спільному координаційному центрі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Кореспондент.

"88 суден очікують на дозвіл на захід в українські порти, а також 18 завантажених суден готуються до інспекції в турецьких територіальних водах", - йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що до портів України прямують сім кораблів, які на вихідних пройшли морським гуманітарним коридором. Ще два судна зараз перебувають в українських портах.

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Уточнюється, що станом на 7 листопада загальний тоннаж зерна та іншого продовольства, що експортується з трьох українських портів, становить 10 067 175 тонн.