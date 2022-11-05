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Новини Війна
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Росія може спробувати ще раз перекрити "зерновий коридор", - Столтенберг

столтенберг

Зберігаються ризики повторного призупинення експорту продовольства з України "зерновим коридором".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Поки триває війна, такі ризики зберігаються. Для боротьби з голодом необхідно доставляти на світові ринки зерно з України. Зернова угода щодо цього надзвичайно важлива. Але й війну слід припиняти", - наголосив генсек.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила про вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".

Вже 2 листопада президент РФ Володимир Путін заявив, що його країна відновила свою участь в угоді про експорт українського зерна, але залишає за собою право вийти з цих угод.

Також читайте: Росія ще не вирішила, чи продовжувати "зернову угоду" після 18.11, - Пєсков

Автор: 

зерно (3121) росія (65346) експорт (4482) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+5
Угу,перекриють, туркам буде смішно
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05.11.2022 17:05
+4
Пане Столтенберг, а у вас таки нічим розблокувати?
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05.11.2022 17:51
+3
Ви би Ердогана лепше оберегали , бо для хутина він - ворог, бо і Вірменію відтіснив , і Казахстану щось обіцяе, І ЧОРНЕ МОРЕ у раши відбире.
кацапи усю розвідку із ЕС переволокли до Стамбулу - щось мутять
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05.11.2022 17:05
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Угу,перекриють, туркам буде смішно
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05.11.2022 17:05 Відповісти
Ви би Ердогана лепше оберегали , бо для хутина він - ворог, бо і Вірменію відтіснив , і Казахстану щось обіцяе, І ЧОРНЕ МОРЕ у раши відбире.
кацапи усю розвідку із ЕС переволокли до Стамбулу - щось мутять
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05.11.2022 17:05 Відповісти
хай перекривають - Україні там нема чого ловити - весь податок в офшори оманському іде
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05.11.2022 17:14 Відповісти
скільки цього зерна ще вивозить, скільки ще лишилося? И вдень і вночі вивозять і кінця і краю не видно.
і знову дріщим , що можуть заборонити вивозити.
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05.11.2022 17:29 Відповісти
Виставить кораблі НАТО з батареями глибинних бомбометів вздовж зернового коридору і включить в роботу гідроакустиків І тільки десь підводний човен булькне - засипать бомбами А там хай доводять "власники" що вони "просто погулять вышли"
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05.11.2022 17:47 Відповісти
Пане Столтенберг, а у вас таки нічим розблокувати?
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05.11.2022 17:51 Відповісти
Надеемся, ждём российские корабли в зоне досягаемости противокорабельных ракет Украины
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05.11.2022 17:58 Відповісти
Ну то нехай оті голодуючі беруть луки , стріли, бумеранги, томагавки та й ідуть отого "блокувальника" газделити!!!
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05.11.2022 18:16 Відповісти
Скільки оцей поціновувач кремля буде триндіти про зерновий коридор, в той час як орки шарашать без передиху по цивільній інфраструктурі та мирняку?
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05.11.2022 19:25 Відповісти
Ну вот и посмотрим чего стоят гарантии Турции и ООН...
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05.11.2022 21:17 Відповісти
 
 