УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3393 відвідувача онлайн
Новини
7 966 72
зерно (3092) Пєсков (1552) росія (63594)

Росія ще не вирішила, чи продовжувати "зернову угоду" після 18.11, - Пєсков

песков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що попри повернення РФ до "зернової угоди" рішення щодо того, чи буде її продовжено у листопаді, ще не ухвалене.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"До 19 числа, перед тим як ухвалювати рішення про продовження, звичайно, потрібно буде дати загальну оцінку ефективності виконання угоди, оцінку того, як були реалізовані всі сторони домовленостей, потім вже виходити на якісь рішення", - сказав Пєсков.

За його словами, тему продовження угоди ще доведеться обговорювати офіційно.

Також читайте: МЗС спростувало заяву Путіна про "гарантії" від України в рамках зернової угоди

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+45
Та всім *****.
показати весь коментар
03.11.2022 14:42
+15
Главное, чтобы орки не забывали в карманы зерна класть
показати весь коментар
03.11.2022 14:43
+14
"Азірівка" 😆
показати весь коментар
03.11.2022 14:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та всім *****.
показати весь коментар
03.11.2022 14:42 Відповісти
Ти на якій мові пишеш?!
показати весь коментар
03.11.2022 14:50 Відповісти
"Азірівка" 😆
показати весь коментар
03.11.2022 14:54 Відповісти
не "на якій", а "якою", грамарнаці мамкин
показати весь коментар
03.11.2022 16:43 Відповісти
"Россия еще не решила, продолжать ли "зерновое соглашение" после 18.11."
Ну и что они могут сделать, обстрелять, потопить грузовые корабли с зерном страны НАТО?
Пусть только попробует, может, НАТО только этого и ждет, и тогда война может закончиться уже через неделю..
показати весь коментар
03.11.2022 15:09 Відповісти
За них це питання вирішує пан Ердоган. А пуйло промямлить те, що йому султан накаже
показати весь коментар
03.11.2022 15:34 Відповісти
+ 100!
Едік буде возити зерно під турецьким прапором, він голодним та гнаним зуб дав - пацан слово тримати буде, це Востока.
показати весь коментар
03.11.2022 15:44 Відповісти
***** телефонує Ердогану і каже, що виходить із зернової угоди. Ердоган відповідає:
- Викреслюємо.
показати весь коментар
03.11.2022 16:58 Відповісти
Главное, чтобы орки не забывали в карманы зерна класть
показати весь коментар
03.11.2022 14:43 Відповісти
Ти ба... сподобалося...

... витирати хар клі Ердогана зі своєї козломорди

показати весь коментар
03.11.2022 14:43 Відповісти
Так всім *****, можете спробувати турецькі кораблі пограбувати, ми з цікавістю на це подивимося
показати весь коментар
03.11.2022 14:44 Відповісти
я очікую на спроби потопити..і амеров нехай пробують топити..оце буде цікаво..
показати весь коментар
03.11.2022 14:47 Відповісти
Може, американців?
показати весь коментар
03.11.2022 16:59 Відповісти
ну нападати на турецькі кораблі вони точно засцять. а от обстрілювати наші порти, щоб унеможливити вихід завантажених суден мабуть будуть намагатися. від тих орків подлянок завжди треба очікувати. як недавній обстріл буксирів в Очакові.
показати весь коментар
03.11.2022 16:14 Відповісти
Топ-топ ножкой на каблучке пускай твой хозяин постучит. Эрдоган его губами уже себе жопу несколько раз подтер, подотрет еще раз. А то кто-то неправильно отождествляет русию и туалетную бумагу. Туалетную бумагу один раз используют, а губы путина можно использовать многократно.
показати весь коментар
03.11.2022 14:44 Відповісти
Горе-то какое
показати весь коментар
03.11.2022 14:44 Відповісти
Какие вообще могут быть переговоры с терористами? И кого колышет их мнение?
показати весь коментар
03.11.2022 14:44 Відповісти
Учитывая недавние события - до кто ж вас спрашивать-то будет?
показати весь коментар
03.11.2022 14:44 Відповісти
там ердоган вставить пістона - і бистро продовжать.
показати весь коментар
03.11.2022 14:45 Відповісти
По этому поводу Реджеп сказал, - под шконку, вова. И вова послушно туда отправился.
показати весь коментар
03.11.2022 14:45 Відповісти
Песков, пески взял?
Ваше мнение никому не интересно, Эрдоган сказал надо значит надо.
показати весь коментар
03.11.2022 14:46 Відповісти
Вибачте, трішечки підправлю: песков Піски
показати весь коментар
03.11.2022 15:01 Відповісти
всегда благодарен за корректные поправки без оскорблений
показати весь коментар
03.11.2022 15:09 Відповісти
ОСКОРБЛЕНИЯ??? Не, это не моё.
Да и не в этом случае.
показати весь коментар
03.11.2022 16:58 Відповісти
Не Пєсков а Піськов. від слова піся, піська. прутень
показати весь коментар
03.11.2022 17:18 Відповісти
Треба готувати нові морські дрони.
показати весь коментар
03.11.2022 14:46 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2022 14:46 Відповісти
Россия еще не решила, продолжать ли "зерновое соглашение" после 18.11, - Песков
==========
Да куда ты с кукана денешься со своим Мордором?
показати весь коментар
03.11.2022 14:52 Відповісти
А кто-то вашего решения ждет?
показати весь коментар
03.11.2022 14:53 Відповісти
Міністер оборони Туреччини допоможе кацапам ухвалити правильне рішення
показати весь коментар
03.11.2022 15:00 Відповісти
так, сторонній предмет у сраці гарно ********** кацапню до вірного рішення.
показати весь коментар
03.11.2022 15:12 Відповісти
Решение уже было принято днями министрами обороны Турции, Израиля и Азербайджана. А завизировал Столтенберг.
показати весь коментар
03.11.2022 15:18 Відповісти
Да, кстати по этой же теме. Только что из выступления министра. Оказывается они просто заявили кацапам, что суда с зерном, если они не прекратят рыпаться, будут ходить под турецким флагом.
показати весь коментар
03.11.2022 20:16 Відповісти
Оце серйозна заява. Після дискваліфікації українським Військом кацапської армії, скоро їх Молдова посилатиме за курсом "руссково_корабля"
показати весь коментар
03.11.2022 20:49 Відповісти
Два дня держалась интрига, что же сказал Эрдоган и почему пуйло сдало назад по зерну. А оказалось все просто. Фактически открытым текстом:" Либо ты заткнешься, либо все поймут, что ты пустое место. Но зерно будет идти как и планировалось" . В принципе уже многие поняли, что с мразью нужно говорить только с позиции силы. Терпила из питерской подворотни другого не понимает. Жаль, что только Эрдоган, наплевав на политессы, начал сажать его на место. Там и другое требование есть. Убраться с Украины и только потом будут переговоры о дальнейшем.
показати весь коментар
03.11.2022 21:30 Відповісти
За неимением методов воздействия на заинтересованные в пролонгации действия т.н. коридора стороны, ху*ло как обычно пытается петлять, чтобы не выглядеть опущенным перед своим стадом.
показати весь коментар
03.11.2022 14:54 Відповісти
О, "йоржик унітазний" виліз
показати весь коментар
03.11.2022 14:56 Відповісти
to co? do piekla! кого цікавить їх "згода"!?
показати весь коментар
03.11.2022 14:58 Відповісти
Вчера Россия вышла из зернового соглашения.
А после **********, устроенного Эрдоганом - "ещё не решила"...
показати весь коментар
03.11.2022 14:59 Відповісти
1. Кто вас спрашивать будет?
2. Украина может пересмотреть свои гарантии безопасности ЧФ рф.
показати весь коментар
03.11.2022 14:59 Відповісти
після 18.11 в кацапні вже і питати не будуть
показати весь коментар
03.11.2022 15:00 Відповісти
"Нептун" і "Гарпун" вирішать.
показати весь коментар
03.11.2022 15:04 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2022 15:11 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/2726925954214489/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=3310537989186613&__cft__[0]=AZW1t623bOzG7HsygNHrHTvJifU5lqfSmP_rwMIv2EYYgwMUpFsb09HrZIPiNoZbppVvnDjYNjMDViv-SYy9P_2ri6s6Ip-fF3AREktXdZbF1F3rUSPDkjaZOnjxesqvTn3dvTG_E30mnkyuSQANlwxXBtUPSSyqFsz8R4l7hPN4XUGmZeb598J_WoqQrL8PaTw&__tn__=-UC%2CP-R Лютый юмор

https://www.facebook.com/groups/2726925954214489/user/100002022070452/?__cft__[0]=AZW1t623bOzG7HsygNHrHTvJifU5lqfSmP_rwMIv2EYYgwMUpFsb09HrZIPiNoZbppVvnDjYNjMDViv-SYy9P_2ri6s6Ip-fF3AREktXdZbF1F3rUSPDkjaZOnjxesqvTn3dvTG_E30mnkyuSQANlwxXBtUPSSyqFsz8R4l7hPN4XUGmZeb598J_WoqQrL8PaTw&__tn__=%2CP-R Ольга Василенко · https://www.facebook.com/groups/2726925954214489/?multi_permalinks=3310537989186613&hoisted_section_header_type=recently_seen&__cft__[0]=AZW1t623bOzG7HsygNHrHTvJifU5lqfSmP_rwMIv2EYYgwMUpFsb09HrZIPiNoZbppVvnDjYNjMDViv-SYy9P_2ri6s6Ip-fF3AREktXdZbF1F3rUSPDkjaZOnjxesqvTn3dvTG_E30mnkyuSQANlwxXBtUPSSyqFsz8R4l7hPN4XUGmZeb598J_WoqQrL8PaTw&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч.
- Я рускій ваєний карабіль, прідлаґаю вам сдаца.

- Рускій ваєний карабіль, а ви часом не флагман??

- нє-нє-нє!!!

- точно???

- точно-точно, ми обичний патрульний катір, увіряю вас!

- о, куди ж це ви? а сдаца?

- нє-нє! ми рєшилі сдєлать жест доброй волі...

Присвячено наданим гарантіям чф
показати весь коментар
03.11.2022 15:15 Відповісти
З'їзди народів Ідель-Уралу та Імарату Кавказ ще не вирішили вішати піськова разом з хутіним пуем чи все ж таки відрубати йому голову.
показати весь коментар
03.11.2022 15:15 Відповісти
Кацапский шныр уже ничего не решает !
Может только испортить воздух и навалять за углом ....втихаря.
показати весь коментар
03.11.2022 15:17 Відповісти
письков иди ***** свинособакат ************...................................................
показати весь коментар
03.11.2022 15:19 Відповісти

Великобритания.
Урна для собачьих какашек
показати весь коментар
03.11.2022 15:19 Відповісти
як там чорноморський флот? кажуть моряків не вистачає, скоро капітани повтікають.
показати весь коментар
03.11.2022 15:22 Відповісти
Очередная мнго ходов очка.
показати весь коментар
03.11.2022 15:33 Відповісти
Орки хотять хоть би що небудь виклянчити, але на них уже кладуть усі великий ...
показати весь коментар
03.11.2022 15:49 Відповісти
Дешеві понти,,,
показати весь коментар
03.11.2022 15:59 Відповісти
Собака на цепи, надо собаку придушить
показати весь коментар
03.11.2022 16:24 Відповісти
- Ах так, ну всё, я ухажу!
- Ну уходи
- Ах так, тогда я возвращаюсь! Украина обещай, что не тронешь!
- Ну если хочешь, то возвращайся. Ничего не обещаю.
- Я вернулся. Но я предупреждаю, я могу опять уйти!
показати весь коментар
03.11.2022 16:25 Відповісти
Ердоган прямо сказав що ***** на вас лаптів, це вам не з макроном по губам їбашитись.
показати весь коментар
03.11.2022 16:53 Відповісти
усатая вафля в своем амплуа.как и все в этой помойке.
показати весь коментар
03.11.2022 17:21 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2022 17:53 Відповісти
та і буй їм в жо
показати весь коментар
03.11.2022 18:00 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2022 18:23 Відповісти
Сьогодні аквафреші розбомбили сховище олії у Миколаїві. Але цікаве те, що то сховище китайське, тобто олія там теж належить китайцям. І як вони будуть теперь звітувати перед своїми вузькоокими корешами?
показати весь коментар
03.11.2022 19:40 Відповісти
Писька, Украина еще не решила, кого сначала казнить - навку или письку. Высерая всякий бред ты серьезно влияешь на наше решение!
показати весь коментар
03.11.2022 19:51 Відповісти
Рішала куїв.
показати весь коментар
03.11.2022 21:10 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2022 21:29 Відповісти
ну пусть сидит раша взаперти в чёрном море. У них ведь так много портов.
показати весь коментар
03.11.2022 22:36 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПОКАЗАТЬ ИХ НАРОДУ ЧТО ОН ЖРЁТ !!!
показати весь коментар
04.11.2022 01:44 Відповісти
Поведінка баб! розглагольствувати, скривати справжні мотиви, задурювати голову, не говорити конкретно і прямо, виляти, втікати від відповіді, не відповідати за свої слова, змінювати твердження, протиречити попереднім, обманювати, обманювати, обманювати....
суцільна демагогія!....
кацапи, що з них взяти, якщо навіть аналізи погані!
показати весь коментар
04.11.2022 06:25 Відповісти
Після заяви на міжнародній трибуні про бойових комарів всі інші заяви із-за стін Кремля викликають тільки геометричний сміх.
показати весь коментар
04.11.2022 07:07 Відповісти
Шановне товариство! Я читаю ось такі повідомлення від кацапстану і думаю собі : та пошліть ви наеінець ту ********** кацапію вслід за російським воєнним кораблем. Потопіть вже остаточно ті залишки чф рф, щоб ними не смерділу на Чорниму морі та возіть все що треба із Українських портів.
показати весь коментар
04.11.2022 07:46 Відповісти
Вибачаюсь за деякі машинальні опечатки у тексті
показати весь коментар
04.11.2022 07:47 Відповісти
А до чого тут паРаша .? Питання з коридором вирішує - Турція ,, рашка тут лише - пасажир !
.
показати весь коментар
04.11.2022 08:29 Відповісти
насрать на паРашу. с паРашей ничего не подписывали.)
показати весь коментар
09.11.2022 11:53 Відповісти
 
 