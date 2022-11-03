Росія ще не вирішила, чи продовжувати "зернову угоду" після 18.11, - Пєсков
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що попри повернення РФ до "зернової угоди" рішення щодо того, чи буде її продовжено у листопаді, ще не ухвалене.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
"До 19 числа, перед тим як ухвалювати рішення про продовження, звичайно, потрібно буде дати загальну оцінку ефективності виконання угоди, оцінку того, як були реалізовані всі сторони домовленостей, потім вже виходити на якісь рішення", - сказав Пєсков.
За його словами, тему продовження угоди ще доведеться обговорювати офіційно.
Топ коментарі
+45 Зэлэный_Змий
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+15 Sophia-Maria Duglass
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+14 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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Будь ласка, зачекайте...
Ну и что они могут сделать, обстрелять, потопить грузовые корабли с зерном страны НАТО?
Пусть только попробует, может, НАТО только этого и ждет, и тогда война может закончиться уже через неделю..
Едік буде возити зерно під турецьким прапором, він голодним та гнаним зуб дав - пацан слово тримати буде, це Востока.
- Викреслюємо.
... витирати хар клі Ердогана зі своєї козломорди
Ваше мнение никому не интересно, Эрдоган сказал надо значит надо.
Да и не в этом случае.
==========
Да куда ты с кукана денешься со своим Мордором?
А после **********, устроенного Эрдоганом - "ещё не решила"...
2. Украина может пересмотреть свои гарантии безопасности ЧФ рф.
https://www.facebook.com/groups/2726925954214489/user/100002022070452/?__cft__[0]=AZW1t623bOzG7HsygNHrHTvJifU5lqfSmP_rwMIv2EYYgwMUpFsb09HrZIPiNoZbppVvnDjYNjMDViv-SYy9P_2ri6s6Ip-fF3AREktXdZbF1F3rUSPDkjaZOnjxesqvTn3dvTG_E30mnkyuSQANlwxXBtUPSSyqFsz8R4l7hPN4XUGmZeb598J_WoqQrL8PaTw&__tn__=%2CP-R Ольга Василенко · https://www.facebook.com/groups/2726925954214489/?multi_permalinks=3310537989186613&hoisted_section_header_type=recently_seen&__cft__[0]=AZW1t623bOzG7HsygNHrHTvJifU5lqfSmP_rwMIv2EYYgwMUpFsb09HrZIPiNoZbppVvnDjYNjMDViv-SYy9P_2ri6s6Ip-fF3AREktXdZbF1F3rUSPDkjaZOnjxesqvTn3dvTG_E30mnkyuSQANlwxXBtUPSSyqFsz8R4l7hPN4XUGmZeb598J_WoqQrL8PaTw&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч.
- Я рускій ваєний карабіль, прідлаґаю вам сдаца.
- Рускій ваєний карабіль, а ви часом не флагман??
- нє-нє-нє!!!
- точно???
- точно-точно, ми обичний патрульний катір, увіряю вас!
- о, куди ж це ви? а сдаца?
- нє-нє! ми рєшилі сдєлать жест доброй волі...
Присвячено наданим гарантіям чф
Может только испортить воздух и навалять за углом ....втихаря.
Великобритания.
Урна для собачьих какашек
- Ну уходи
- Ах так, тогда я возвращаюсь! Украина обещай, что не тронешь!
- Ну если хочешь, то возвращайся. Ничего не обещаю.
- Я вернулся. Но я предупреждаю, я могу опять уйти!
суцільна демагогія!....
кацапи, що з них взяти, якщо навіть аналізи погані!
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