Росія ще не вирішила, чи продовжувати "зернову угоду" після 18.11, - Пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що попри повернення РФ до "зернової угоди" рішення щодо того, чи буде її продовжено у листопаді, ще не ухвалене.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"До 19 числа, перед тим як ухвалювати рішення про продовження, звичайно, потрібно буде дати загальну оцінку ефективності виконання угоди, оцінку того, як були реалізовані всі сторони домовленостей, потім вже виходити на якісь рішення", - сказав Пєсков.

За його словами, тему продовження угоди ще доведеться обговорювати офіційно.

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