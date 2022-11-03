Россия еще не решила, продолжать ли "зерновое соглашение" после 18.11, - Песков
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на возвращение РФ к "зерновому соглашению" решение о том, будет ли оно продлено в ноябре, еще не принято.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
"До 19 числа, перед тем как принимать решение о продлении, конечно, нужно будет дать общую оценку эффективности выполнения соглашения, оценку того, как были реализованы все стороны договоренностей, затем уже выходить на какие-либо решения", - сказал Песков.
По его словам, тему продления соглашения еще предстоит обсуждать официально.
Топ комментарии
+45 Зэлэный_Змий
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показать весь комментарий03.11.2022 14:54
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Пожалуйста, подождите...
Ну и что они могут сделать, обстрелять, потопить грузовые корабли с зерном страны НАТО?
Пусть только попробует, может, НАТО только этого и ждет, и тогда война может закончиться уже через неделю..
Едік буде возити зерно під турецьким прапором, він голодним та гнаним зуб дав - пацан слово тримати буде, це Востока.
- Викреслюємо.
... витирати хар клі Ердогана зі своєї козломорди
Ваше мнение никому не интересно, Эрдоган сказал надо значит надо.
Да и не в этом случае.
==========
Да куда ты с кукана денешься со своим Мордором?
А после **********, устроенного Эрдоганом - "ещё не решила"...
2. Украина может пересмотреть свои гарантии безопасности ЧФ рф.
https://www.facebook.com/groups/2726925954214489/user/100002022070452/?__cft__[0]=AZW1t623bOzG7HsygNHrHTvJifU5lqfSmP_rwMIv2EYYgwMUpFsb09HrZIPiNoZbppVvnDjYNjMDViv-SYy9P_2ri6s6Ip-fF3AREktXdZbF1F3rUSPDkjaZOnjxesqvTn3dvTG_E30mnkyuSQANlwxXBtUPSSyqFsz8R4l7hPN4XUGmZeb598J_WoqQrL8PaTw&__tn__=%2CP-R Ольга Василенко · https://www.facebook.com/groups/2726925954214489/?multi_permalinks=3310537989186613&hoisted_section_header_type=recently_seen&__cft__[0]=AZW1t623bOzG7HsygNHrHTvJifU5lqfSmP_rwMIv2EYYgwMUpFsb09HrZIPiNoZbppVvnDjYNjMDViv-SYy9P_2ri6s6Ip-fF3AREktXdZbF1F3rUSPDkjaZOnjxesqvTn3dvTG_E30mnkyuSQANlwxXBtUPSSyqFsz8R4l7hPN4XUGmZeb598J_WoqQrL8PaTw&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч.
- Я рускій ваєний карабіль, прідлаґаю вам сдаца.
- Рускій ваєний карабіль, а ви часом не флагман??
- нє-нє-нє!!!
- точно???
- точно-точно, ми обичний патрульний катір, увіряю вас!
- о, куди ж це ви? а сдаца?
- нє-нє! ми рєшилі сдєлать жест доброй волі...
Присвячено наданим гарантіям чф
Может только испортить воздух и навалять за углом ....втихаря.
Великобритания.
Урна для собачьих какашек
- Ну уходи
- Ах так, тогда я возвращаюсь! Украина обещай, что не тронешь!
- Ну если хочешь, то возвращайся. Ничего не обещаю.
- Я вернулся. Но я предупреждаю, я могу опять уйти!
суцільна демагогія!....
кацапи, що з них взяти, якщо навіть аналізи погані!
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