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Россия еще не решила, продолжать ли "зерновое соглашение" после 18.11, - Песков

песков

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на возвращение РФ к "зерновому соглашению" решение о том, будет ли оно продлено в ноябре, еще не принято.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"До 19 числа, перед тем как принимать решение о продлении, конечно, нужно будет дать общую оценку эффективности выполнения соглашения, оценку того, как были реализованы все стороны договоренностей, затем уже выходить на какие-либо решения", - сказал Песков.

По его словам, тему продления соглашения еще предстоит обсуждать официально.

Также читайте: МИД опроверг заявление Путина о "гарантиях" от Украины в рамках зернового соглашения
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Топ комментарии
+45
Та всім *****.
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03.11.2022 14:42
+15
Главное, чтобы орки не забывали в карманы зерна класть
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03.11.2022 14:43
+14
"Азірівка" 😆
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03.11.2022 14:54
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Та всім *****.
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03.11.2022 14:42 Ответить
Ти на якій мові пишеш?!
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03.11.2022 14:50 Ответить
"Азірівка" 😆
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03.11.2022 14:54 Ответить
не "на якій", а "якою", грамарнаці мамкин
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03.11.2022 16:43 Ответить
"Россия еще не решила, продолжать ли "зерновое соглашение" после 18.11."
Ну и что они могут сделать, обстрелять, потопить грузовые корабли с зерном страны НАТО?
Пусть только попробует, может, НАТО только этого и ждет, и тогда война может закончиться уже через неделю..
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03.11.2022 15:09 Ответить
За них це питання вирішує пан Ердоган. А пуйло промямлить те, що йому султан накаже
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03.11.2022 15:34 Ответить
+ 100!
Едік буде возити зерно під турецьким прапором, він голодним та гнаним зуб дав - пацан слово тримати буде, це Востока.
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03.11.2022 15:44 Ответить
***** телефонує Ердогану і каже, що виходить із зернової угоди. Ердоган відповідає:
- Викреслюємо.
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03.11.2022 16:58 Ответить
Главное, чтобы орки не забывали в карманы зерна класть
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03.11.2022 14:43 Ответить
Ти ба... сподобалося...

... витирати хар клі Ердогана зі своєї козломорди

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03.11.2022 14:43 Ответить
Так всім *****, можете спробувати турецькі кораблі пограбувати, ми з цікавістю на це подивимося
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03.11.2022 14:44 Ответить
я очікую на спроби потопити..і амеров нехай пробують топити..оце буде цікаво..
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03.11.2022 14:47 Ответить
Може, американців?
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03.11.2022 16:59 Ответить
ну нападати на турецькі кораблі вони точно засцять. а от обстрілювати наші порти, щоб унеможливити вихід завантажених суден мабуть будуть намагатися. від тих орків подлянок завжди треба очікувати. як недавній обстріл буксирів в Очакові.
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03.11.2022 16:14 Ответить
Топ-топ ножкой на каблучке пускай твой хозяин постучит. Эрдоган его губами уже себе жопу несколько раз подтер, подотрет еще раз. А то кто-то неправильно отождествляет русию и туалетную бумагу. Туалетную бумагу один раз используют, а губы путина можно использовать многократно.
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03.11.2022 14:44 Ответить
Горе-то какое
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03.11.2022 14:44 Ответить
Какие вообще могут быть переговоры с терористами? И кого колышет их мнение?
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03.11.2022 14:44 Ответить
Учитывая недавние события - до кто ж вас спрашивать-то будет?
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03.11.2022 14:44 Ответить
там ердоган вставить пістона - і бистро продовжать.
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03.11.2022 14:45 Ответить
По этому поводу Реджеп сказал, - под шконку, вова. И вова послушно туда отправился.
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03.11.2022 14:45 Ответить
Песков, пески взял?
Ваше мнение никому не интересно, Эрдоган сказал надо значит надо.
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03.11.2022 14:46 Ответить
Вибачте, трішечки підправлю: песков Піски
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03.11.2022 15:01 Ответить
всегда благодарен за корректные поправки без оскорблений
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03.11.2022 15:09 Ответить
ОСКОРБЛЕНИЯ??? Не, это не моё.
Да и не в этом случае.
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03.11.2022 16:58 Ответить
Не Пєсков а Піськов. від слова піся, піська. прутень
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03.11.2022 17:18 Ответить
Треба готувати нові морські дрони.
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03.11.2022 14:46 Ответить
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03.11.2022 14:46 Ответить
Россия еще не решила, продолжать ли "зерновое соглашение" после 18.11, - Песков
==========
Да куда ты с кукана денешься со своим Мордором?
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03.11.2022 14:52 Ответить
А кто-то вашего решения ждет?
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03.11.2022 14:53 Ответить
Міністер оборони Туреччини допоможе кацапам ухвалити правильне рішення
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03.11.2022 15:00 Ответить
так, сторонній предмет у сраці гарно ********** кацапню до вірного рішення.
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03.11.2022 15:12 Ответить
Решение уже было принято днями министрами обороны Турции, Израиля и Азербайджана. А завизировал Столтенберг.
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03.11.2022 15:18 Ответить
Да, кстати по этой же теме. Только что из выступления министра. Оказывается они просто заявили кацапам, что суда с зерном, если они не прекратят рыпаться, будут ходить под турецким флагом.
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03.11.2022 20:16 Ответить
Оце серйозна заява. Після дискваліфікації українським Військом кацапської армії, скоро їх Молдова посилатиме за курсом "руссково_корабля"
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03.11.2022 20:49 Ответить
Два дня держалась интрига, что же сказал Эрдоган и почему пуйло сдало назад по зерну. А оказалось все просто. Фактически открытым текстом:" Либо ты заткнешься, либо все поймут, что ты пустое место. Но зерно будет идти как и планировалось" . В принципе уже многие поняли, что с мразью нужно говорить только с позиции силы. Терпила из питерской подворотни другого не понимает. Жаль, что только Эрдоган, наплевав на политессы, начал сажать его на место. Там и другое требование есть. Убраться с Украины и только потом будут переговоры о дальнейшем.
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03.11.2022 21:30 Ответить
За неимением методов воздействия на заинтересованные в пролонгации действия т.н. коридора стороны, ху*ло как обычно пытается петлять, чтобы не выглядеть опущенным перед своим стадом.
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03.11.2022 14:54 Ответить
О, "йоржик унітазний" виліз
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03.11.2022 14:56 Ответить
to co? do piekla! кого цікавить їх "згода"!?
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03.11.2022 14:58 Ответить
Вчера Россия вышла из зернового соглашения.
А после **********, устроенного Эрдоганом - "ещё не решила"...
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03.11.2022 14:59 Ответить
1. Кто вас спрашивать будет?
2. Украина может пересмотреть свои гарантии безопасности ЧФ рф.
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03.11.2022 14:59 Ответить
після 18.11 в кацапні вже і питати не будуть
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03.11.2022 15:00 Ответить
"Нептун" і "Гарпун" вирішать.
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03.11.2022 15:04 Ответить
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03.11.2022 15:11 Ответить
https://www.facebook.com/groups/2726925954214489/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=3310537989186613&__cft__[0]=AZW1t623bOzG7HsygNHrHTvJifU5lqfSmP_rwMIv2EYYgwMUpFsb09HrZIPiNoZbppVvnDjYNjMDViv-SYy9P_2ri6s6Ip-fF3AREktXdZbF1F3rUSPDkjaZOnjxesqvTn3dvTG_E30mnkyuSQANlwxXBtUPSSyqFsz8R4l7hPN4XUGmZeb598J_WoqQrL8PaTw&__tn__=-UC%2CP-R Лютый юмор

https://www.facebook.com/groups/2726925954214489/user/100002022070452/?__cft__[0]=AZW1t623bOzG7HsygNHrHTvJifU5lqfSmP_rwMIv2EYYgwMUpFsb09HrZIPiNoZbppVvnDjYNjMDViv-SYy9P_2ri6s6Ip-fF3AREktXdZbF1F3rUSPDkjaZOnjxesqvTn3dvTG_E30mnkyuSQANlwxXBtUPSSyqFsz8R4l7hPN4XUGmZeb598J_WoqQrL8PaTw&__tn__=%2CP-R Ольга Василенко · https://www.facebook.com/groups/2726925954214489/?multi_permalinks=3310537989186613&hoisted_section_header_type=recently_seen&__cft__[0]=AZW1t623bOzG7HsygNHrHTvJifU5lqfSmP_rwMIv2EYYgwMUpFsb09HrZIPiNoZbppVvnDjYNjMDViv-SYy9P_2ri6s6Ip-fF3AREktXdZbF1F3rUSPDkjaZOnjxesqvTn3dvTG_E30mnkyuSQANlwxXBtUPSSyqFsz8R4l7hPN4XUGmZeb598J_WoqQrL8PaTw&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч.
- Я рускій ваєний карабіль, прідлаґаю вам сдаца.

- Рускій ваєний карабіль, а ви часом не флагман??

- нє-нє-нє!!!

- точно???

- точно-точно, ми обичний патрульний катір, увіряю вас!

- о, куди ж це ви? а сдаца?

- нє-нє! ми рєшилі сдєлать жест доброй волі...

Присвячено наданим гарантіям чф
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03.11.2022 15:15 Ответить
З'їзди народів Ідель-Уралу та Імарату Кавказ ще не вирішили вішати піськова разом з хутіним пуем чи все ж таки відрубати йому голову.
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03.11.2022 15:15 Ответить
Кацапский шныр уже ничего не решает !
Может только испортить воздух и навалять за углом ....втихаря.
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03.11.2022 15:17 Ответить
письков иди ***** свинособакат ************...................................................
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03.11.2022 15:19 Ответить

Великобритания.
Урна для собачьих какашек
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03.11.2022 15:19 Ответить
як там чорноморський флот? кажуть моряків не вистачає, скоро капітани повтікають.
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03.11.2022 15:22 Ответить
Очередная мнго ходов очка.
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03.11.2022 15:33 Ответить
Орки хотять хоть би що небудь виклянчити, але на них уже кладуть усі великий ...
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03.11.2022 15:49 Ответить
Дешеві понти,,,
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03.11.2022 15:59 Ответить
Собака на цепи, надо собаку придушить
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03.11.2022 16:24 Ответить
- Ах так, ну всё, я ухажу!
- Ну уходи
- Ах так, тогда я возвращаюсь! Украина обещай, что не тронешь!
- Ну если хочешь, то возвращайся. Ничего не обещаю.
- Я вернулся. Но я предупреждаю, я могу опять уйти!
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03.11.2022 16:25 Ответить
Ердоган прямо сказав що ***** на вас лаптів, це вам не з макроном по губам їбашитись.
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03.11.2022 16:53 Ответить
усатая вафля в своем амплуа.как и все в этой помойке.
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03.11.2022 17:21 Ответить
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03.11.2022 17:53 Ответить
та і буй їм в жо
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03.11.2022 18:00 Ответить
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03.11.2022 18:23 Ответить
Сьогодні аквафреші розбомбили сховище олії у Миколаїві. Але цікаве те, що то сховище китайське, тобто олія там теж належить китайцям. І як вони будуть теперь звітувати перед своїми вузькоокими корешами?
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03.11.2022 19:40 Ответить
Писька, Украина еще не решила, кого сначала казнить - навку или письку. Высерая всякий бред ты серьезно влияешь на наше решение!
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03.11.2022 19:51 Ответить
Рішала куїв.
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03.11.2022 21:10 Ответить
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03.11.2022 21:29 Ответить
ну пусть сидит раша взаперти в чёрном море. У них ведь так много портов.
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03.11.2022 22:36 Ответить
НЕОБХОДИМО ПОКАЗАТЬ ИХ НАРОДУ ЧТО ОН ЖРЁТ !!!
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04.11.2022 01:44 Ответить
Поведінка баб! розглагольствувати, скривати справжні мотиви, задурювати голову, не говорити конкретно і прямо, виляти, втікати від відповіді, не відповідати за свої слова, змінювати твердження, протиречити попереднім, обманювати, обманювати, обманювати....
суцільна демагогія!....
кацапи, що з них взяти, якщо навіть аналізи погані!
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04.11.2022 06:25 Ответить
Після заяви на міжнародній трибуні про бойових комарів всі інші заяви із-за стін Кремля викликають тільки геометричний сміх.
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04.11.2022 07:07 Ответить
Шановне товариство! Я читаю ось такі повідомлення від кацапстану і думаю собі : та пошліть ви наеінець ту ********** кацапію вслід за російським воєнним кораблем. Потопіть вже остаточно ті залишки чф рф, щоб ними не смерділу на Чорниму морі та возіть все що треба із Українських портів.
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04.11.2022 07:46 Ответить
Вибачаюсь за деякі машинальні опечатки у тексті
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04.11.2022 07:47 Ответить
А до чого тут паРаша .? Питання з коридором вирішує - Турція ,, рашка тут лише - пасажир !
.
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04.11.2022 08:29 Ответить
насрать на паРашу. с паРашей ничего не подписывали.)
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09.11.2022 11:53 Ответить
 
 