Россия еще не решила, продолжать ли "зерновое соглашение" после 18.11, - Песков

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на возвращение РФ к "зерновому соглашению" решение о том, будет ли оно продлено в ноябре, еще не принято.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"До 19 числа, перед тем как принимать решение о продлении, конечно, нужно будет дать общую оценку эффективности выполнения соглашения, оценку того, как были реализованы все стороны договоренностей, затем уже выходить на какие-либо решения", - сказал Песков.

По его словам, тему продления соглашения еще предстоит обсуждать официально.

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