Накопичувальну пенсійну систему почнуть запроваджувати після війни
Запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи планується після закінчення війни. За цей час планується напрацювати законодавство.
Про це міністр соціальної політики Оксана Жовнович заявила в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Я дуже сподіваюся, що до завершення війни ми опрацюємо накопичувальну пенсійну систему. І оці люди, яким по 35 років, зможуть собі ще й додатково накопичувати на персональні рахунки, щоб вже отримувати дуже гарне, гідне, як у Європі чи у світі, пенсійне забезпечення", - сказала вона.
Нагадаємо, через масштабне вторгнення Росії в Україну пенсійну реформу у 2022 році довелося призупинити.
У серпні міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна починати запускати накопичувальну пенсійну систему. На її думку, початок реформи буде безпечним для збереження заощаджень людей.
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розслідувати держзради верхівки влади не на часі
просто нема слів про бездарну некомпетентну антиукраїнську воровату теперішню владу
нема слів.
в якому світі??? у більшості країн світу стан аховий с пенсіями, та і в Європі дуже різний рівень
а накопичувати на власний рахунок, можна і без держави, аби було що накопичувати...