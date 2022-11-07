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Новини
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Накопичувальну пенсійну систему почнуть запроваджувати після війни

пенсія

Запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи планується після закінчення війни. За цей час планується напрацювати законодавство.

Про це міністр соціальної політики Оксана Жовнович заявила в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Я дуже сподіваюся, що до завершення війни ми опрацюємо накопичувальну пенсійну систему. І оці люди, яким по 35 років, зможуть собі ще й додатково накопичувати на персональні рахунки, щоб вже отримувати дуже гарне, гідне, як у Європі чи у світі, пенсійне забезпечення", - сказала вона.

Нагадаємо, через масштабне вторгнення Росії в Україну пенсійну реформу у 2022 році довелося призупинити.

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У серпні міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна починати запускати накопичувальну пенсійну систему. На її думку, початок реформи буде безпечним для збереження заощаджень людей.

Автор: 

пенсійна реформа (726) пенсія (1587) Жовнович Оксана (1)


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Топ коментарі
+14
Боюся що ці накопичення злижуть Зелені бандити
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07.11.2022 11:26
+9
Телемарафон *******
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07.11.2022 11:32
+8
про це думати та писати, млять, на часі?????
розслідувати держзради верхівки влади не на часі
просто нема слів про бездарну некомпетентну антиукраїнську воровату теперішню владу
нема слів.
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07.11.2022 11:30
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Боюся що ці накопичення злижуть Зелені бандити
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07.11.2022 11:26 Відповісти
прошу адміна заблокувати цю особу за непристойне поводження з клавіатурою.
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08.11.2022 09:04 Відповісти
про це думати та писати, млять, на часі?????
розслідувати держзради верхівки влади не на часі
просто нема слів про бездарну некомпетентну антиукраїнську воровату теперішню владу
нема слів.
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07.11.2022 11:30 Відповісти
Телемарафон *******
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07.11.2022 11:32 Відповісти
від ригомарафону вже мутить..
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07.11.2022 11:38 Відповісти
То може,краще відкладати на старість самому....
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07.11.2022 11:34 Відповісти
якщо маю гроші докупити стаж- нафуя мені пенсійний фонд? я ж майбутній пенсіонер а не дебіл
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07.11.2022 11:36 Відповісти
Стажу докупити можливо не більш ніж 5 років. Судячи з певних обставин - ті, кому зараз від 40 до 50-55 - будуть бомжами )
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07.11.2022 11:44 Відповісти
>>щоб вже отримувати дуже гарне, гідне, як у Європі чи у світі, пенсійне забезпечення
в якому світі??? у більшості країн світу стан аховий с пенсіями, та і в Європі дуже різний рівень
а накопичувати на власний рахунок, можна і без держави, аби було що накопичувати...
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07.11.2022 11:41 Відповісти
Зараз тільки про пенсію та стаж думати-гадати. Як буде - так і буде.
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07.11.2022 11:46 Відповісти
Як це обов'язково? А як хтось не хоче накопичувати туди,куди скаже держава?
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07.11.2022 11:58 Відповісти
А потім приходиш такий туди, а грошики полетіли у вирій як було в Приваті.
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07.11.2022 12:14 Відповісти
Про який світ вона говорить? Може це колись так було, за часів бебі-буму, а зараз у світі загалом з пенсіями не дуже. Тому люди вчаться інвестувати і накопичувати хто як може.
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07.11.2022 12:24 Відповісти
 
 