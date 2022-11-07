Наслідки вчорашніх обстрілів залізничної інфраструктури на Сумщині ліквідовані, - ОВА

Наслідки вчорашніх обстрілів залізничної інфраструктури на Сумщині ліквідовані.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Перегін Ворожба - Білопілля, який був закритий вчора ввечері через пошкодження інфраструктури, вже відкрито. Перевезення пасажирів потягами "Укрзалізниці" здійснюється за графіком", - йдеться у повідомленні.

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