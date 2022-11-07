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Наслідки вчорашніх обстрілів залізничної інфраструктури на Сумщині ліквідовані, - ОВА

залізниця

Наслідки вчорашніх обстрілів залізничної інфраструктури на Сумщині ліквідовані.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Перегін Ворожба - Білопілля, який був закритий вчора ввечері через пошкодження інфраструктури, вже відкрито. Перевезення пасажирів потягами "Укрзалізниці" здійснюється за графіком", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни випустили 72 снаряди по Ворожбі на Сумщині: одна жінка загинула, одна - поранена. ФОТОрепортаж

Автор: 

залізниця (1508) обстріл (28687) Сумська область (3720) Укрзалізниця (6865) Живицький Дмитро (466)


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Ось сумніваюсь , ЩО ПОТРІБНО ВСЕ РОЗКАЗУВАТИ росіянам. Нехай думали би, що все поломано - меньше би обстрілювали.

якась східна хітрість мае бути в державі , а не все як на долоні
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07.11.2022 11:29 Відповісти
Можна подумать - якась **** не приходила не дивилася і не доповіла кацапам!
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07.11.2022 13:56 Відповісти
 
 