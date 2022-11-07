Україна активно працює над інтенсифікацією відносин із азійськими країнами, - МЗС
Україна активно працює над інтенсифікацією відносин з азійськими країнами. Співробітництво з АСЕАН є запорукою успіху на цьому шляху.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
Як зазначається, вже цього тижня, 10-12 листопада, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з візитом Камбоджу, яка цьогоріч головує в АСЕАН.
"Курс на відкриття нових горизонтів полягає в тому, що інтереси України є всюди, у всіх куточках світу. Візит до Камбоджі продовжить курс на відкриття нових горизонтів, адже розвиток відносин з АСЕАН є ключовим пріоритетом України в Південно-Східній Азії", - зазаначив Кулеба.
Як зазначається, найбільш перспективні напрямки співпраці з АСЕАН на сьогодні:
- продовольча безпека
- діджиталізація та інформаційні технології.
За даними МЗС, основні торговельні партнери:
Індонезія (50% експорту, 32% товарообігу з АСЕАН)
В’єтнам
Таїланд
Малайзія
Філіппіни
Сінгапур.
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