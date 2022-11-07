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Україна активно працює над інтенсифікацією відносин із азійськими країнами, - МЗС

кулеба

Україна активно працює над інтенсифікацією відносин з азійськими країнами. Співробітництво з АСЕАН є запорукою успіху на цьому шляху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначається, вже цього тижня, 10-12 листопада, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з візитом Камбоджу, яка цьогоріч головує в АСЕАН.

"Курс на відкриття нових горизонтів полягає в тому, що інтереси України є всюди, у всіх куточках світу. Візит до Камбоджі продовжить курс на відкриття нових горизонтів, адже розвиток відносин з АСЕАН є ключовим пріоритетом України в Південно-Східній Азії", - зазаначив Кулеба.

Як зазначається, найбільш перспективні напрямки співпраці з АСЕАН на сьогодні:

- продовольча безпека

- діджиталізація та інформаційні технології.

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За даними МЗС, основні торговельні партнери:

Україна активно працює над інтенсифікацією відносин із азійськими країнами, - МЗС 01 Індонезія (50% експорту, 32% товарообігу з АСЕАН)

Україна активно працює над інтенсифікацією відносин із азійськими країнами, - МЗС 02 В’єтнам

Україна активно працює над інтенсифікацією відносин із азійськими країнами, - МЗС 03 Таїланд

Україна активно працює над інтенсифікацією відносин із азійськими країнами, - МЗС 04 Малайзія

Україна активно працює над інтенсифікацією відносин із азійськими країнами, - МЗС 05 Філіппіни

Україна активно працює над інтенсифікацією відносин із азійськими країнами, - МЗС 06 Сінгапур.

Автор: 

Азія (81) МЗС (4140) Кулеба Дмитро (3604) Камбоджа (7)


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Мой диванное мнение
Искать точки интереса со всеми антикитайскими странами. Япония, Тайвань и тд.
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07.11.2022 12:14 Відповісти
Індія теж?
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07.11.2022 13:00 Відповісти
це піздець....оце,плять,стратегічний партнер....бойових слонів буде просити?За що нам така ганьба...
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07.11.2022 12:38 Відповісти
 
 