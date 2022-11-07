Фінляндія не планує розміщувати на своїй території ядерну зброю після вступу до НАТО, - Нііністе
Президент Фінляндії Саулі Нііністе виключив ймовірність розміщення ядерної зброї на території його країни після вступу до НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
Висловлюючи свою позицію щодо дебатів про ядерні сили стримування НАТО, Нііністе заявив, що його країна не має наміру розміщувати ядерну зброю на своїй території. Водночас наразі немає й тих, хто б цього пропонував Фінляндії.
Президент зауважив, що ядерна зброя є невід'ємною частиною стримування НАТО та інструментом профілактики.
За словами Нііністе, ядерну війну не можна виграти та ніколи не слід вести.
Топ коментарі
+6 Alex Sav #513490
показати весь коментар07.11.2022 12:14
+5 krot_lub
показати весь коментар07.11.2022 12:16
+4 Alexey Prus #505938
показати весь коментар07.11.2022 12:17
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Память в нього коротка.
Такк отож, розміщуйте і не роздумуйте, фіни, бо якщо ядена, то відсидітись все рівно не вдасться!