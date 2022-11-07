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Фінляндія не планує розміщувати на своїй території ядерну зброю після вступу до НАТО, - Нііністе

нііністе

Президент Фінляндії Саулі Нііністе виключив ймовірність розміщення ядерної зброї на території його країни після вступу до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Висловлюючи свою позицію щодо дебатів про ядерні сили стримування НАТО, Нііністе заявив, що його країна не має наміру розміщувати ядерну зброю на своїй території. Водночас наразі немає й тих, хто б цього пропонував Фінляндії.

Президент зауважив, що ядерна зброя є невід'ємною частиною стримування НАТО та інструментом профілактики.

За словами Нііністе, ядерну війну не можна виграти та ніколи не слід вести.

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Автор: 

Фінляндія (1308) членство в НАТО (1724) ядерна зброя (1156) Нііністе Саулі (86)


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Топ коментарі
+6
захочешь спокою-розмістишь як миленький
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07.11.2022 12:14
+5
Історію, мабудь, забув.
Память в нього коротка.
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07.11.2022 12:16
+4
не планує. просто поставить
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07.11.2022 12:17
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захочешь спокою-розмістишь як миленький
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07.11.2022 12:14 Відповісти
А НАТО, может, и планирует.
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07.11.2022 12:14 Відповісти
Історію, мабудь, забув.
Память в нього коротка.
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07.11.2022 12:16 Відповісти
Ну, якщо вибирати, розміщувати ядерну зброю чи народ-баганосєц, то нікуди не дінешся, розмістиш зброю.
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07.11.2022 12:17 Відповісти
не планує. просто поставить
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07.11.2022 12:17 Відповісти
Это ничего особо не меняет
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07.11.2022 12:18 Відповісти
Что тут планировать - надо просто разместить.
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07.11.2022 12:22 Відповісти
Та навіть дальнобійні ракети без ядерних боєголовок, але з новітньою вибіхівкою, та ті ж РСЗВ M142 HIMARS на території Суомі дадуть позитивний ефект. А в нейтральних водах Балтики вистачить субмарин США з тактичним ЯО.
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07.11.2022 12:27 Відповісти
Фіни молодці... як історія показала, їм НЕ потрібно ядерної зброї для боротьби з рашистами...вони і так кацапів доконають....
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07.11.2022 12:30 Відповісти
поэтому они обкакались и трусцой рванули в НАТО с переляку?
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08.11.2022 02:50 Відповісти
А якою була Фінляндія до війни 1939 року із Савецкім Саюзом!?
Такк отож, розміщуйте і не роздумуйте, фіни, бо якщо ядена, то відсидітись все рівно не вдасться!
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07.11.2022 12:32 Відповісти
#ихтамнет и не будет)
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07.11.2022 12:34 Відповісти
наші люди в своєму репертуарі зразу тільки прочитавши новину помчали повчати,що і як треба робити фінам фіни самі розберуться, що їм треба, і сам факт,що вони будуть в НАТО уже їм майже 100% гарантує їхню безпеку, їм не потрібно повчань від людей в державі котрих всю незалежність якщо брати суто безпеку то про неї взагалі ніхто не думав,а тільки розвалював, а тепер ці люди розказують як треба правильно зробити,щоб було все по красоті
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07.11.2022 12:46 Відповісти
В НАТО тоже сначала не хотели, а в феврале аж бегом...
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07.11.2022 12:55 Відповісти
 
 