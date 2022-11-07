Фінляндія не планує розміщувати на своїй території ядерну зброю після вступу до НАТО, - Нііністе

Президент Фінляндії Саулі Нііністе виключив ймовірність розміщення ядерної зброї на території його країни після вступу до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Висловлюючи свою позицію щодо дебатів про ядерні сили стримування НАТО, Нііністе заявив, що його країна не має наміру розміщувати ядерну зброю на своїй території. Водночас наразі немає й тих, хто б цього пропонував Фінляндії.

Президент зауважив, що ядерна зброя є невід'ємною частиною стримування НАТО та інструментом профілактики.

За словами Нііністе, ядерну війну не можна виграти та ніколи не слід вести.

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