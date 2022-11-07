У Фастівському районі можливі звуки вибухів, - ОВА
У Фастівському районі можливі звуки вибухів. Сьогодні, 7 листопада, з 13:00 до 14:00 у Фастівському районі сапери ДСНС проводитимуть знищення вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.
"Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів. Закликаємо жителів зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно спускатися до укриттів", - йдеться у повідомленні.
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