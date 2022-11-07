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У Фастівському районі можливі звуки вибухів, - ОВА

міни,розмінування

У Фастівському районі можливі звуки вибухів. Сьогодні, 7 листопада, з 13:00 до 14:00 у Фастівському районі сапери ДСНС проводитимуть знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

"Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів. Закликаємо жителів зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно спускатися до укриттів", - йдеться у повідомленні.

Читайте: 5 листопада в Сумському, Охтирському та Конотопському районах Сумщини працюватимуть піротехніки

Автор: 

Київська область (4044) ДСНС (5123) розмінування (994)


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