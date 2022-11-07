В окупованому Бериславі відсутнє світло, вода та тепло

Російські військові підірвали лінії електропередач у зв’язку з цим Берислав повністю без електропостачання. У місті також відсутня питна вода, не працює каналізація, не має тепла.

Про це Суспільному розповів голова районної військової адміністрації Володимир Літвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Військові РФ підірвали високовольтні лінії електропередач. Там зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній, у зв'язку з цим повністю місто без електропостачання і декілька населених пунктів району теж без електропостачання. Води питної теж немає, немає світла і не працюють помпи. Опалення на жаль теж немає", - розповів Літвінов.

У місті немає ні техніки, ні працівників, швидко полагодити мережі просто неможливо. До того ж окупанти замінували водонапірні свердловини у самому Бериславі.

"У нас їх там всього 14. Наразі скільки з них заміновано, інформації немає, вона уточнюється. Ситуація по гуманітарному стану складна, допомога на сьогодні туди не завозиться, тому ситуація важка", — сказав голова РВА.

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