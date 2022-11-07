Військові РФ ускладнили виїзд з окупованого Мелітополя, - мер Федоров

Військові РФ ускладнили виїзд з окупованого Мелітополя та інших окупованих територій Запорізької області на підконтрольні Україні території.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону мер міста Іван Федоров.

"Спочатку треба прийти у комендатуру і написати заяву, в якій розписати, хто ти, хто твої родичі, чим ти займався із 2014 року. І потім хтось буде ухвалювати якесь рішення... Але подача заявки не є гарантією, що тобі дозволять виїзд. Є випадки, коли була подана заявка, отриманий дозвіл на виїзд, люди приїжджали до "Василівки" (пропускний пункт. – Ред.), а там "кадирівці" розвертали їх і говорили: "Ми вас не хочемо випускати", – зазначив Федоров.

За його словами, наразі лише у Мелітополі черга на подачу таких спецзаявок уже до середини грудня.

"Якщо раніше через "Василівку" до Запоріжжя виїжджало приблизно тисяча людей на добу, то за останній тиждень з усіх чотирьох тимчасово окупованих областей випустили всього 980 людей", – стверджує Федоров.

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