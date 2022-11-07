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Українських бізнесменів Ярославського та Овчаренка заочно заарештували в Росії

ярославський,овчаренко

Вахітівський райсуд російського міста Казань прийняв рішення про заочний арешт двох українських бізнесменів - власника і президента групи DCH Олександра Ярославського та колишнього голову правління ЗАТ "Укртатнафта" Павла Овчаренка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Цьому рішенню російського суду передував арешт та блокування майна компанії "Татнафта" (Татарстан, РФ) в Україні.

Як відомо, з кінця травня поточного року після повномасштабного вторгнення російських військ до України на території країни заарештовано 115 об’єктів нерухомого майна, серед яких нафтобази, заправні станції, нежитлові споруди, земельні ділянки, а також 118 бензовозів і автомобілів.

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Вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна компанії Татнафта може сягати 400 млн грн, а разом з об’єктами нерухомості вартість заблокованих активів російської компанії в Україні може сягнути 2 млрд грн.

Нагадаємо, 2 листопада цей же суд у Казані заочно заарештував Коломойського та Боголюбова.

Автор: 

арешт (2527) росія (65379) Ярославський Олександр (273) Овчаренко (20)


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Ярославського в нас мали би арештувати за вбивство на дорозі.
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07.11.2022 14:10 Відповісти
досі не заарештували: видать, слідство розвалили. А були інфи, що він повернувся з Монако до Харкова.
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07.11.2022 15:19 Відповісти
Так він в крайньому випадку вдіне форму ЗСУ, пофоткається на фоні бойової техніки, і скаже що служить капеланом, і все, у ДОпи проканало
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07.11.2022 15:40 Відповісти
він іудей , капеланом в нього не прокатить.
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07.11.2022 15:56 Відповісти
Хто таке сказав? Мусульмани-капелани у нас уже є! Єдина заборона - не може буть капеланом в ЗСУ представник РПЦвУ
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07.11.2022 15:59 Відповісти
Ярославський завжди хвалився дружбою з Абрамовичем.
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07.11.2022 14:11 Відповісти
Так передайте їх роССіянцям в обмін на наших полонених. Нехай рашисти їх там судять, бо це явне інформаційне вкидання заради відбілювання цих шахраїв в очах українців!!!
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07.11.2022 14:20 Відповісти
Це так орки відбілюють своїх.А потім зевлада скаже:"от бачите ,мордор хоче арештувати цих "кришталево чесних" громадян України,а вони ж невинні,як дитя".
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07.11.2022 14:33 Відповісти
Этого Ярославского давно надо было повесить!!***** -ворюга!!!
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07.11.2022 16:04 Відповісти
 
 