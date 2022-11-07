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З окупованого Херсона виїхало майже 80% жителів

херсон

Зараз у Херсоні проживає близько 60-70 тис. осіб, а до повномасштабної війни проживало близько 320 тис. 

Про це з посиланням на координатора штабу "Херсонський хаб" Романа Головню повідомили на Facebook-сторінці оперативного угруповання військ "Кривий Ріг", інформує Цензор.НЕТ.

"В захопленому Херсоні нині дуже важка гуманітарна ситуація. Завезти ліки або продукти з вільної від окупантів території України – неможливо. російські війська заблокували усі поставки", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

окупація (6718) Херсон (3381)


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Ось тут дуже цікаво скіки виїхало до України, а скіки до рифи? Це до питання - ми не хотіли паніки і тому нічого не казали людям про війну.
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07.11.2022 14:49 Відповісти
Зебили боялись паники и убитков больше, чем маскалей и смерти.
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07.11.2022 14:53 Відповісти
Щоб не було свідків якось ганебної комбінації кацапці і щоб не здавали ЗСУ позиції.
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07.11.2022 14:57 Відповісти
знаю ватницю звідти((шо,курва,воно плело(((тепер ,певно,бухає.
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07.11.2022 16:03 Відповісти
 
 