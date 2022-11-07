З окупованого Херсона виїхало майже 80% жителів
Зараз у Херсоні проживає близько 60-70 тис. осіб, а до повномасштабної війни проживало близько 320 тис.
Про це з посиланням на координатора штабу "Херсонський хаб" Романа Головню повідомили на Facebook-сторінці оперативного угруповання військ "Кривий Ріг", інформує Цензор.НЕТ.
"В захопленому Херсоні нині дуже важка гуманітарна ситуація. Завезти ліки або продукти з вільної від окупантів території України – неможливо. російські війська заблокували усі поставки", - йдеться в повідомленні.
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Danger Zone
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