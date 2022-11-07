Російські окупанти обстріляли прикордонне село Золочівської громади
Російські військові близько 13:00 7 листопада обстріляли з гелікоптерів село Івашки Золочівської громади у Харківській області.
Про це повідомив "Суспільному" начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілу пошкоджені електромережі та дорога. Загиблих і поранених внаслідок удару немає. Пошкоджене дорожнє полотно відновлюють.
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calling by telephone,
that there would
be Ukr vehicles riding.
That Iwasky dwelling is directly located at the border to rUszwia, at the Graywater rivlet, with a bridge over it into a rUzswian village, so it could be a stupid boys trick.
So Helis showed up,
no chariots in sight,
fired an unguided rocket.
Or, bored pilots excercised without order.
Now, rUzswian chariots get new asphalt,
for their next ride towards Xarkjew.
Who filled the crater - the villagers voluntarily free of charge ?
I guess, the de-mining squad would need to show up, at least, to ensure,
that there are no unexploded grenades
nearby in the high grasses.