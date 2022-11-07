Російські окупанти обстріляли прикордонне село Золочівської громади

Російські військові близько 13:00 7 листопада обстріляли з гелікоптерів село Івашки Золочівської громади у Харківській області.

Про це повідомив "Суспільному" начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу пошкоджені електромережі та дорога. Загиблих і поранених внаслідок удару немає. Пошкоджене дорожнє полотно відновлюють.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжує обстрілювати Харківщину, - ОВА