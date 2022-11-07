УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11987 відвідувачів онлайн
Новини
692 1

Усі українські лікарні забезпечені генераторами, - МОЗ

генератор

Усі медичні заклади, що надають стаціонарну та екстрену допомогу, вже забезпечені резервними джерелами живлення генераторами. Це була одна з умов укладання контракту зі Службою громадського здоров’я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час телемарафону заявив заступник міністра охорони здоров’я України Богдан Боруховський.

За його словами, перемикання з основного джерела живлення на резервне здебільшого відбувається автоматично.

"У деяких закладах зараз екстрено доналаштовують (систему резервного живлення - ред.), оскільки не було передбачено автоматичного швидкого перемикання. Зараз це потребує чергування медичного персоналу, який умовно за 5 хвилин перемикає з одного джерела живлення на інше", - додав Боруховський.

Він зазначив, що наявність резервного джерела живлення в медзакладі стала однією з вимог Служби громадського здоров’я на 2022 рік.

Також читайте: Медзаклади України мають понад 400 терміналів Starlink, - Ляшко

"Тому в кожному закладі був генератор, але вони різної потужності. Одні брали на живлення весь корпус, приміром 200 кВт. В інших закладах невеликі - 5-10 кВт", - пояснив заступник голови МОЗ.

Медзаклади закуповували генератори самостійно або за кошти громади чи обласних рад.

З початку повномасштабного вторгнення МОЗ за міжнародної підтримки постачило до українських лікарень понад 400 генераторів. Зараз починається новий проєкт зі Світовим банком, що передбачає постачання ще 1100 генераторів.

Автор: 

лікарня (1362) електроенергія (6217)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Був я в одній лікарні, там електрика хочуть найняти на роботу за 6 тис грн., розетки не працюють, лампочки самі лікарі та медсестри міняють, а ви тут генератори.
показати весь коментар
07.11.2022 15:20 Відповісти
 
 