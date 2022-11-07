Усі українські лікарні забезпечені генераторами, - МОЗ
Усі медичні заклади, що надають стаціонарну та екстрену допомогу, вже забезпечені резервними джерелами живлення генераторами. Це була одна з умов укладання контракту зі Службою громадського здоров’я.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час телемарафону заявив заступник міністра охорони здоров’я України Богдан Боруховський.
За його словами, перемикання з основного джерела живлення на резервне здебільшого відбувається автоматично.
"У деяких закладах зараз екстрено доналаштовують (систему резервного живлення - ред.), оскільки не було передбачено автоматичного швидкого перемикання. Зараз це потребує чергування медичного персоналу, який умовно за 5 хвилин перемикає з одного джерела живлення на інше", - додав Боруховський.
Він зазначив, що наявність резервного джерела живлення в медзакладі стала однією з вимог Служби громадського здоров’я на 2022 рік.
"Тому в кожному закладі був генератор, але вони різної потужності. Одні брали на живлення весь корпус, приміром 200 кВт. В інших закладах невеликі - 5-10 кВт", - пояснив заступник голови МОЗ.
Медзаклади закуповували генератори самостійно або за кошти громади чи обласних рад.
З початку повномасштабного вторгнення МОЗ за міжнародної підтримки постачило до українських лікарень понад 400 генераторів. Зараз починається новий проєкт зі Світовим банком, що передбачає постачання ще 1100 генераторів.
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