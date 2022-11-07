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Співзасновник "Демократичної сокири", воїн Гудименко вимагає запровадження санкцій проти депутатів ОПЗЖ

гудименко

Боєць ЗСУ та співзасновник партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко просить СБУ та РНБО негайно запровадити санкційний режим проти депутатів колишньої франкції ОПЗЖ у парламенті.

Про це пише у фейсбуці військовослужбовець Юрій Гудименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Трохи прийшов до тями після операції (більше восьми годин ювелірної роботи нейрохірургів, за що їм безмежна подяка) і повертаюся до того, що я можу і маю право робити як боєць і як громадянин. Надсилаю до СБУ, РНБО і інших відповідних органів листи з вимогою негайно запровадити санкційний режим проти депутатів колишньої ОПЗЖ у парламенті. Всі ці шуфричі, суркіси, льовочкіни і так далі мають сидіти у тюрмах, їхнє майно має бути заарештоване, а правосуддя бути суворим і справедливим", - зазначає він.

За його словами, в Україні не має бути нічого російського, окрім могил окупантів.

"P.S. Позбавлення російського олігарха Григоришина власності у вигляді Запорізького трансформаторного заводу, як і вигнання Коломойського з "Укрнафти" підтримую в цілому, і підтримаю повністю, якщо у процесі не вспливуть підводні камені", - додає він.

Також читайте: Росія має розпастися та припинити своє існування. Наша місія - завдати головного удару, - співзасновник "Демократичної сокири", воїн Гудименко

Співзасновник Демократичної сокири, воїн Гудименко вимагає запровадження санкцій проти депутатів ОПЗЖ 01

Автор: 

Григоришин Костянтин (213) санкції (11880) Гудименко Юрій (48) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+17
"Слуги" на таке не підуть - коаліція СН+ЗАЖОП розвалиться. Але можуть запровадити такі саме санкції, як і проти Абрамовича - у хламідії досвід є, як це робити.
На більше розраховувати - марна трата часу
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07.11.2022 15:27
+15
Які санкції проти зрадників, їх садити в тюрму потрібно.
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07.11.2022 15:23
+12
Учитывая то, как синхронно зажопники голосуют вместе с правящей партией, у них имеется "настоящая броня".
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07.11.2022 15:34
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Які санкції проти зрадників, їх садити в тюрму потрібно.
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07.11.2022 15:23 Відповісти
Термін "санкція" у юриспруденції означає "покарання"
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07.11.2022 16:46 Відповісти
"Слуги" на таке не підуть - коаліція СН+ЗАЖОП розвалиться. Але можуть запровадити такі саме санкції, як і проти Абрамовича - у хламідії досвід є, як це робити.
На більше розраховувати - марна трата часу
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07.11.2022 15:27 Відповісти
а в ОП співають.
ЗЕленеє жито, ЗЕлене, Хорошії гості у мене. ЗЕленеє жито ще й овес, - Тут зібрався рід наш увесь
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07.11.2022 15:30 Відповісти
якце вони самі себе посадять? хто був привладі 30 років той єсть остався і останеться назавжди . а потім їх діти та внуки будуть привладі. це -Україна
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07.11.2022 15:32 Відповісти
Учитывая то, как синхронно зажопники голосуют вместе с правящей партией, у них имеется "настоящая броня".
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07.11.2022 15:34 Відповісти
А где он раньше был? Ведь эти персонажи не появились при зелёных. Или команды от попередников не было, шеф запрещал видать
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07.11.2022 15:34 Відповісти
фактів зради цілої партії ОПЗЖ не було. Застосовувати санкції можна лише на підставі фактів; а не на здогадках, навіть логічно виписаних.
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07.11.2022 15:40 Відповісти
Есть факты против "Всі ці шуфричі, суркіси, льовочкіни і так далі..." иди в суд. А ты засунь свои умозаключения сам знаешь куда.
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07.11.2022 15:47 Відповісти
ти чого в суд неходив до 2019 року? Чи хоча би до Генпрокуратури?
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07.11.2022 15:54 Відповісти
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07.11.2022 17:28 Відповісти
Шуфрича в начале вторжения задерживали за фотографирование блокпостов в Киеве. При этом куске дерьма была вооруженная охрана с нелегальными стволами. И шо? Это руснявое чмо в Раде обвиняет кого-то в измене под радостное мычание слуг.
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07.11.2022 16:40 Відповісти
ти чого під VPN? Тобі твій шеф наказав?
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07.11.2022 15:41 Відповісти
Тобі що , тільки б гази випустити? Достали ,зебіли зациклені
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07.11.2022 17:26 Відповісти
10000%! в Україні не має бути нічого російського, окрім могил окупантів......
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07.11.2022 15:37 Відповісти
Ішов дев'ятий місяць війни...
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07.11.2022 15:38 Відповісти
дев'ятий місяць дев'ятого року. Так правильно.
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07.11.2022 15:42 Відповісти
А хто буде підголосовувати, якби не війна, то СН і опзж зробили б в раді коаліцію.
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07.11.2022 15:54 Відповісти
"Всі ці...мають сидіти у тюрмах, їхнє майно має бути заарештоване, а правосуддя бути суворим і справедливим". Тобто, якщо правосуддя буде справедливим, то йому аби будь-кого притягти до відповідальності потрібні докази, а ні гасла. Але якщо пану Гудименко потрібне "правосуддя", яке буде саджати всіх в кому він запідозрить "ворога", то йому треба трохи в іншу країну і час - в СРСР 1937, де навіть не судом а рішенням трійки визнавали "винуватих". Тільки траплялося і так, що серед "ворогів" опинялися і ті хто більше за інших їх "викривав".
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07.11.2022 16:21 Відповісти
в слугаx е мер3отники на рівні оп3z тепер вони коаліція
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07.11.2022 17:00 Відповісти
Неначасі.
Бо вороги України та колаборанти є єдиними союзниками ЗЄ.

Навіть БЮТ вже не голосує за антиукрахнскі закони та бюджети, що висуваж ОПЗЄ та СН.
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07.11.2022 17:02 Відповісти
Власне про підводні камені-Зелені такі вигадливі, зараз організують гідрологічно-юридичну експедицію, щоб терміново познаходити тих самих каменів, особливо стосовно Коломойського.
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07.11.2022 17:29 Відповісти
Юрій, Ви справжній воїн. Швидкого одужання Вам. Здоров"я. Сили Вам і перемог у боротьбі із ворогами України (зовнішніми та внутрішніми).
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07.11.2022 18:26 Відповісти
дуже багато коштує його натхнення для багатьох із нас у перші дні та неділі війни, велика повага до нього за це..
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07.11.2022 18:41 Відповісти
 
 