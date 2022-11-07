Співзасновник "Демократичної сокири", воїн Гудименко вимагає запровадження санкцій проти депутатів ОПЗЖ

Боєць ЗСУ та співзасновник партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко просить СБУ та РНБО негайно запровадити санкційний режим проти депутатів колишньої франкції ОПЗЖ у парламенті.

Про це пише у фейсбуці військовослужбовець Юрій Гудименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Трохи прийшов до тями після операції (більше восьми годин ювелірної роботи нейрохірургів, за що їм безмежна подяка) і повертаюся до того, що я можу і маю право робити як боєць і як громадянин. Надсилаю до СБУ, РНБО і інших відповідних органів листи з вимогою негайно запровадити санкційний режим проти депутатів колишньої ОПЗЖ у парламенті. Всі ці шуфричі, суркіси, льовочкіни і так далі мають сидіти у тюрмах, їхнє майно має бути заарештоване, а правосуддя бути суворим і справедливим", - зазначає він.

За його словами, в Україні не має бути нічого російського, окрім могил окупантів.

"P.S. Позбавлення російського олігарха Григоришина власності у вигляді Запорізького трансформаторного заводу, як і вигнання Коломойського з "Укрнафти" підтримую в цілому, і підтримаю повністю, якщо у процесі не вспливуть підводні камені", - додає він.

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