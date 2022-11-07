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У США успішно запустили ракету-носій "Антарес" з українськими першим ступенем, - Мінстратегпром

ракета,антарес

7 листопада, о 12:32 за київським часом із Центру космічних польотів на острові Воллопс (США) відбувся перший у 2022 році пуск ракети-носія середнього класу "Антарес", яка має українські комплектуючі.

Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3729 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції", - йдеться у повідомленні. Стикування з МКС заплановано на 9 листопада.

Зазначається, що ракета-носій "Антарес" складається із двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП "КБ "Південне" та виготовило ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), ТОВ " ЧЕЗАРА ТЕЛЕМЕТРІЯ", "РАПІД" (Чернігів) та іншими на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

У рамках програми "Антарес" українська сторона виконала весь комплекс робіт із проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейське космічне агентство вирішило замінити російські ракети "Союз" на SpaceX: "Стратегія співпраці Європи з РФ більше не працює"

Загалом із 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 17 разів, 16 із них - успішно.

Автор: 

космос (862) ракети (4030) Південмаш (104) Південне (45) Мінстратегпром (137)


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Топ коментарі
+9
здатна очистити залісся від нечистоплотних створінь
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07.11.2022 16:30
+6
дуже гарна новина...щось же вміємо...
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07.11.2022 16:28
+5
Гарна! Враховуючи, що у Харків відстояли (а там центр, який займався системами наведення балістичних ракет усього СРСР) - маємо в перспективі можливість робить власні балістичні Справа за грошами і політичною волею!
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07.11.2022 16:48
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дуже гарна новина...щось же вміємо...
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07.11.2022 16:28 Відповісти
Гарна! Враховуючи, що у Харків відстояли (а там центр, який займався системами наведення балістичних ракет усього СРСР) - маємо в перспективі можливість робить власні балістичні Справа за грошами і політичною волею!
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07.11.2022 16:48 Відповісти
ех...останнє речення - правдою по серцю б"є....і надії крила підрізає...
все вміємо..і хочемо і знаємо як і досвід маємо і знання, та шоубізупривладному то скучно і не цікаво...
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07.11.2022 16:54 Відповісти
брудна бомба?
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07.11.2022 16:28 Відповісти
здатна очистити залісся від нечистоплотних створінь
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07.11.2022 16:30 Відповісти
краще так -"запустили і успішно вразили ціль-бункерно ідіота " і далі по тексту про двигун
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07.11.2022 16:37 Відповісти
А могла би май-же 4 т вибухівки у Москву доправити!
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07.11.2022 16:51 Відповісти
У США успішно запустили ракету-носій "Антарес" з українськими першим ступенем Джерело:
Ага, тіпу ступені до ракет робити можемо, а от балістичні чи крилаті ракети ні , не можемо 🤣
Україна країні протирічь ?
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07.11.2022 18:05 Відповісти
не ставилась задача. теперь поставят. но до разгрома Мордора , вряд ли найдутся средства и возможности.
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07.11.2022 18:33 Відповісти
Ставітся задача освоїть 90 міліардів на асфальт
Нах ракети і зброю )
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07.11.2022 18:59 Відповісти
Крымский мост латают и не знают что их ждёт
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07.11.2022 19:09 Відповісти
 
 