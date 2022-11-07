У США успішно запустили ракету-носій "Антарес" з українськими першим ступенем, - Мінстратегпром

7 листопада, о 12:32 за київським часом із Центру космічних польотів на острові Воллопс (США) відбувся перший у 2022 році пуск ракети-носія середнього класу "Антарес", яка має українські комплектуючі.

Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3729 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції", - йдеться у повідомленні. Стикування з МКС заплановано на 9 листопада.

Зазначається, що ракета-носій "Антарес" складається із двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП "КБ "Південне" та виготовило ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), ТОВ " ЧЕЗАРА ТЕЛЕМЕТРІЯ", "РАПІД" (Чернігів) та іншими на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

У рамках програми "Антарес" українська сторона виконала весь комплекс робіт із проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.

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Загалом із 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 17 разів, 16 із них - успішно.