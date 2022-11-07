Зеленський відзначив державними нагородами 135 військових, одного з них - посмертно
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 135 українських військових, одного з них посмертно.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бійці нагороджені медалями "За військову службу Україні" й "Захиснику Вітчизни".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль