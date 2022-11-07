Зеленський відзначив державними нагородами 135 військових, одного з них - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 135 українських військових, одного з них посмертно.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бійці нагороджені медалями "За військову службу Україні" й "Захиснику Вітчизни".

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