РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11416 посетителей онлайн
Новости Война
1 361 0

Зеленский отметил государственными наградами 135 военных, одного из них – посмертно

нагорода

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 135 украинских военных, одного из них посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бойцы награждены медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Луганской области десантники уничтожили вражескую технику вместе с экипажем. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20500) награда (1801) ВСУ (6624)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 