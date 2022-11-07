Зеленский отметил государственными наградами 135 военных, одного из них – посмертно
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 135 украинских военных, одного из них посмертно.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бойцы награждены медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".
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