Зеленский отметил государственными наградами 135 военных, одного из них – посмертно

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 135 украинских военных, одного из них посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бойцы награждены медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

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