В Луганской области десантники уничтожили вражескую технику вместе с экипажем. ВИДЕО

В Луганской области украинские десантники уничтожили бронированную технику вместе с захватчиками.

Об этом Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины сообщили в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"На Луганщине в одном из районов выполнения боевых задач артиллеристами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины демилитаризированы российские оккупанты", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Криворожские теробороновцы показали остатки позиций оккупантов в Херсонской области. ФОТОрепортаж

На видео зафиксирована эффективная работа украинских пушкарей по уничтожению бронированной техники противника вместе с экипажем.