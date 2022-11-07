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Новости Видео Война
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В Луганской области десантники уничтожили вражескую технику вместе с экипажем. ВИДЕО

В Луганской области украинские десантники уничтожили бронированную технику вместе с захватчиками.

Об этом Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины сообщили в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"На Луганщине в одном из районов выполнения боевых задач артиллеристами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины демилитаризированы российские оккупанты", - говорится в сообщении.

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На видео зафиксирована эффективная работа украинских пушкарей по уничтожению бронированной техники противника вместе с экипажем.

уничтожение (7023) Десантно-штурмовые войска (221) Луганская область (6501)


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07.11.2022 17:46 Ответить
Родственники мобилизованных в Пензенской области написали коллективное заявление военному прокурору, в котором потребовали отозвать родных с передовой.
І знаєте що вони хочуть?
Женщины требуют немедленно вывезти призванных с передовой, провести для них должное обучение, обеспечить командованием, обмундированием и питанием, оказать медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, они призывают организовать проверку по факту случившегося и наказать виновных.
Але ніяк не виступають проти війни.
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07.11.2022 17:48 Ответить
Коллективную жалобу написали около 30 женщин, среди них матери и супруги призванных на войну.https://t.me/Govorit_NeMoskva/242
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07.11.2022 17:50 Ответить
Треба значно збільшувати кількість москальских трупів.
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07.11.2022 18:47 Ответить
Героям слава, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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07.11.2022 20:22 Ответить
 
 