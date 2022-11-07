В Луганской области десантники уничтожили вражескую технику вместе с экипажем. ВИДЕО
В Луганской области украинские десантники уничтожили бронированную технику вместе с захватчиками.
Об этом Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины сообщили в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"На Луганщине в одном из районов выполнения боевых задач артиллеристами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины демилитаризированы российские оккупанты", - говорится в сообщении.
На видео зафиксирована эффективная работа украинских пушкарей по уничтожению бронированной техники противника вместе с экипажем.
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І знаєте що вони хочуть?
Женщины требуют немедленно вывезти призванных с передовой, провести для них должное обучение, обеспечить командованием, обмундированием и питанием, оказать медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, они призывают организовать проверку по факту случившегося и наказать виновных.
Але ніяк не виступають проти війни.