На Луганщині десантники знищили ворожу техніку разом з екіпажем. ВIДЕО

У Луганській області українські десантники знищили броньовану техніку разом із загарбниками.

Про це Десантно-Штурмові війська Збройних сил України повідомили у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"На Луганщині в одному з районів виконання бойових завдань артилеристами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України демілітаризовано російських окупантів", - ідеться в повідомленні.

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На відео зафіксована ефективна робота українських гармашів зі знищення броньованої техніки ворога разом із екіпажем.