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На Луганщині десантники знищили ворожу техніку разом з екіпажем. ВIДЕО

У Луганській області українські десантники знищили броньовану техніку разом із загарбниками.

Про це Десантно-Штурмові війська Збройних сил України повідомили у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"На Луганщині в одному з районів виконання бойових завдань артилеристами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України демілітаризовано російських окупантів", - ідеться в повідомленні.

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На відео зафіксована ефективна робота українських гармашів зі знищення броньованої техніки ворога разом із екіпажем.

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знищення (7334) Десантно-штурмові війська (223) Луганська область (4883)


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07.11.2022 17:46 Відповісти
Родственники мобилизованных в Пензенской области написали коллективное заявление военному прокурору, в котором потребовали отозвать родных с передовой.
І знаєте що вони хочуть?
Женщины требуют немедленно вывезти призванных с передовой, провести для них должное обучение, обеспечить командованием, обмундированием и питанием, оказать медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, они призывают организовать проверку по факту случившегося и наказать виновных.
Але ніяк не виступають проти війни.
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07.11.2022 17:48 Відповісти
Коллективную жалобу написали около 30 женщин, среди них матери и супруги призванных на войну.https://t.me/Govorit_NeMoskva/242
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07.11.2022 17:50 Відповісти
Треба значно збільшувати кількість москальских трупів.
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07.11.2022 18:47 Відповісти
Героям слава, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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07.11.2022 20:22 Відповісти
 
 