На Луганщині десантники знищили ворожу техніку разом з екіпажем. ВIДЕО
У Луганській області українські десантники знищили броньовану техніку разом із загарбниками.
Про це Десантно-Штурмові війська Збройних сил України повідомили у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"На Луганщині в одному з районів виконання бойових завдань артилеристами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України демілітаризовано російських окупантів", - ідеться в повідомленні.
На відео зафіксована ефективна робота українських гармашів зі знищення броньованої техніки ворога разом із екіпажем.
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І знаєте що вони хочуть?
Женщины требуют немедленно вывезти призванных с передовой, провести для них должное обучение, обеспечить командованием, обмундированием и питанием, оказать медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, они призывают организовать проверку по факту случившегося и наказать виновных.
Але ніяк не виступають проти війни.