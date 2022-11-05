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Новини Війна
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ЗСУ у Луганській області звільняють по 500 метрів щодня, - Гайдай

зсу

Українські військові щодня звільняють по 500 метрів території у Луганської області. Незабаром від Генштабу ЗСУ можна чекати на добрі новини.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він наголосив, що жоден населений пункт не дається нашим захисникам просто. Адже ворог встиг підготуватися. Однак невдовзі ми почуємо від Генерального штабу хороші новини.

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"Окупанти встигли закопатись. Їм постійно підвозять мобілізованих. Так, це не військові. Вони погано підготовлені. Але якщо в їхніх руках зброя, вона стріляє та вбиває. Втрати є. Тому не треба забувати, якою ціною звільняють території. Новини хороші є. Може. , не так швидко, як нам хотілося б, але по 500 метрів наші війська просуваються щодня", – заявив Гайдай.

Автор: 

деокупація (950) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+12
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05.11.2022 21:56
+9
Дай бог. Поспішати не треба. Треба вбивати якомога більше свсобак. Ось головне завдання на данному етапі.
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05.11.2022 22:03
+7
С огромным нетерпением ждём хороших новостей! Слава Украине из Латвии!
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05.11.2022 22:27
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Це Беня кілька років тому придумав такий великий зелений соціальний ліфт.Завантажив його під завязку всяким мотлохом і відключив гальма !
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05.11.2022 22:16 Відповісти
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05.11.2022 21:56 Відповісти
Дай бог. Поспішати не треба. Треба вбивати якомога більше свсобак. Ось головне завдання на данному етапі.
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05.11.2022 22:03 Відповісти
Гайдай=Глібов, крилов
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05.11.2022 21:58 Відповісти
Пiд Бiлогорiвкою теж?
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05.11.2022 22:04 Відповісти
Сейчас под Херсоном росияне сосредоточили около 35 тыс чмобиков, офицеры уже уехали и вывели боеспособные части, а почему бы над ними не раскинуть дронами листовки с требованием сдаться, "или в противном случае".. Думаю, это может им сильно помочь сохранить свои жизни..
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05.11.2022 22:16 Відповісти
Під Білогорівкою, Спірним, Макєєвкою росіяни атакують, намагаючись відкинути ЗСУ за річку Жеребець, подалі від річки Красна і траси Р-66. Наші зараз в обороні, що цей сказочнік чеше?
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05.11.2022 22:27 Відповісти
А північніше?
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05.11.2022 23:12 Відповісти
С огромным нетерпением ждём хороших новостей! Слава Украине из Латвии!
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05.11.2022 22:27 Відповісти
Гайдай сам понимает,как он выглядит,когда такой бред несет?
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05.11.2022 22:47 Відповісти
Как-то больше верится Deep state^к сожалению...
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05.11.2022 23:08 Відповісти
А по 600 втрачає, судячи з https://deepstatemap.live/
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06.11.2022 07:08 Відповісти
Хоч би хто-небудь заткнув йому писок. Типовий ІБД - імітація бурхливої діяльності.
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06.11.2022 08:38 Відповісти
 
 