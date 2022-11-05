ЗСУ у Луганській області звільняють по 500 метрів щодня, - Гайдай

Українські військові щодня звільняють по 500 метрів території у Луганської області. Незабаром від Генштабу ЗСУ можна чекати на добрі новини.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він наголосив, що жоден населений пункт не дається нашим захисникам просто. Адже ворог встиг підготуватися. Однак невдовзі ми почуємо від Генерального штабу хороші новини.

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"Окупанти встигли закопатись. Їм постійно підвозять мобілізованих. Так, це не військові. Вони погано підготовлені. Але якщо в їхніх руках зброя, вона стріляє та вбиває. Втрати є. Тому не треба забувати, якою ціною звільняють території. Новини хороші є. Може. , не так швидко, як нам хотілося б, але по 500 метрів наші війська просуваються щодня", – заявив Гайдай.