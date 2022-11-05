ВСУ в Луганской области освобождают по 500 метров каждый день, - Гайдай
Украинские военные ежедневно освобождают по 500 метров территории в Луганской области. Вскоре от Генштаба ВСУ можно ожидать хороших новостей.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он подчеркнул, что ни один населенный пункт не дается нашим защитникам просто. Враг ведь успел подготовиться. Однако вскоре мы услышим от Генерального штаба хорошие новости.
"Оккупанты успели зарыться. Им постоянно подвозят мобилизованных. Да, это не военные. Они плохо подготовлены. Но если в их руках оружие, оно стреляет и убивает. Потери есть. Поэтому не надо забывать, какой ценой освобождают территории. Новости хорошие есть. Может, не так быстро, как нам хотелось бы, но по 500 метров наши войска продвигаются каждый день", – заявил Гайдай.
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