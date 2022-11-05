РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11205 посетителей онлайн
Новости Война
5 462 15

ВСУ в Луганской области освобождают по 500 метров каждый день, - Гайдай

зсу

Украинские военные ежедневно освобождают по 500 метров территории в Луганской области. Вскоре от Генштаба ВСУ можно ожидать хороших новостей.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что ни один населенный пункт не дается нашим защитникам просто. Враг ведь успел подготовиться. Однако вскоре мы услышим от Генерального штаба хорошие новости.

Читайте также: На разминирование всей Луганщины уйдет не менее 10 лет, - Гайдай

"Оккупанты успели зарыться. Им постоянно подвозят мобилизованных. Да, это не военные. Они плохо подготовлены. Но если в их руках оружие, оно стреляет и убивает. Потери есть. Поэтому не надо забывать, какой ценой освобождают территории. Новости хорошие есть. Может, не так быстро, как нам хотелось бы, но по 500 метров наши войска продвигаются каждый день", – заявил Гайдай.

Автор: 

деоккупация (847) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
05.11.2022 21:56
+9
Дай бог. Поспішати не треба. Треба вбивати якомога більше свсобак. Ось головне завдання на данному етапі.
показать весь комментарий
05.11.2022 22:03
+7
С огромным нетерпением ждём хороших новостей! Слава Украине из Латвии!
показать весь комментарий
05.11.2022 22:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це Беня кілька років тому придумав такий великий зелений соціальний ліфт.Завантажив його під завязку всяким мотлохом і відключив гальма !
показать весь комментарий
05.11.2022 22:16 Ответить
показать весь комментарий
05.11.2022 21:56 Ответить
Дай бог. Поспішати не треба. Треба вбивати якомога більше свсобак. Ось головне завдання на данному етапі.
показать весь комментарий
05.11.2022 22:03 Ответить
Гайдай=Глібов, крилов
показать весь комментарий
05.11.2022 21:58 Ответить
Пiд Бiлогорiвкою теж?
показать весь комментарий
05.11.2022 22:04 Ответить
Сейчас под Херсоном росияне сосредоточили около 35 тыс чмобиков, офицеры уже уехали и вывели боеспособные части, а почему бы над ними не раскинуть дронами листовки с требованием сдаться, "или в противном случае".. Думаю, это может им сильно помочь сохранить свои жизни..
показать весь комментарий
05.11.2022 22:16 Ответить
Під Білогорівкою, Спірним, Макєєвкою росіяни атакують, намагаючись відкинути ЗСУ за річку Жеребець, подалі від річки Красна і траси Р-66. Наші зараз в обороні, що цей сказочнік чеше?
показать весь комментарий
05.11.2022 22:27 Ответить
А північніше?
показать весь комментарий
05.11.2022 23:12 Ответить
С огромным нетерпением ждём хороших новостей! Слава Украине из Латвии!
показать весь комментарий
05.11.2022 22:27 Ответить
Гайдай сам понимает,как он выглядит,когда такой бред несет?
показать весь комментарий
05.11.2022 22:47 Ответить
Как-то больше верится Deep state^к сожалению...
показать весь комментарий
05.11.2022 23:08 Ответить
А по 600 втрачає, судячи з https://deepstatemap.live/
показать весь комментарий
06.11.2022 07:08 Ответить
Хоч би хто-небудь заткнув йому писок. Типовий ІБД - імітація бурхливої діяльності.
показать весь комментарий
06.11.2022 08:38 Ответить
 
 