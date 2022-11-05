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Новости Война
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На разминирование всей Луганщины уйдет не менее 10 лет, - Гайдай

гайдай

На разминирование всей оккупированной части Луганской области уйдет не менее 10 лет.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Чтобы разминировать всю территорию Луганской области, понадобится лет 10, не меньше", – рассказал Гайдай.

Он отметил, что в первую очередь будут разминировать магистральные путепроводы, территорию объектов критической инфраструктуры.

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"Но в течение часа прилетов 100-180-200 на один какой-то участок фронта. То есть это в сутки тысячи прилетов. Много снарядов, мин, ракет неразорванных, много очень минируют дистанционно. Даже ни у кого нет нормальной карты минирования", - пояснил Гайдай.

Он отметил, что Украина обращается за помощью в разминировании территорий к другим странам и международным организациям. В частности, такую помощь согласилась предоставить Хорватия.

Относительно ситуации на фронте в Луганской области Гайдай отметил, что она "достаточно тяжелая, но контролируемая".

"Несмотря на все и подтянутые резервы, и время, которое играло на руку оккупантам, все равно ВСУ продвигаются вперед", - заявил он.

Автор: 

разминирование (715) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+9
зебілів запросити на розмінування. за місяць розмінуємо.
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05.11.2022 20:45
+5
ООО, клоун знову на завязку. 8 місяців воно з Дніпра рахувало скільки відсотків від області окуповані, тепер буде рахувати скільки років піде на розмінування.
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05.11.2022 20:56
+4
Розспамив.
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05.11.2022 20:53
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зебілів запросити на розмінування. за місяць розмінуємо.
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05.11.2022 20:45 Ответить
Розспамив.
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05.11.2022 20:53 Ответить
дякую.
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05.11.2022 20:55 Ответить
На разминировании нужно использовать российских военнопленных и предателей Родины, тогда можно будет уложиться в пару лет.. )
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05.11.2022 21:55 Ответить
я с вами абсолютно согласен, но в нас есть еще 73% зеленых предателей зелемского. ета работа как раз для них. не убивать же их....
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05.11.2022 22:03 Ответить
Так я и говррю, максимально использовать коллаборантов, предателей Родины, причем здесь Зеленский, ему сейчас замены нет. Или предлагаете его заменить Януковичем? Некоторые говорят что при нём войны не было бы..
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05.11.2022 22:08 Ответить
зеленский вес имеет только в своем телемарафоне. он обыкновенный проросийский остарбайтер. замена ему есть-Порошенко. и я смело скажу вам, что если бы не тупорылые патерпиллеры 73%
которые проголосовали за зеленского а не за Порошенка, то полномасштабного вторжения орко-лаптестана не было бы.
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05.11.2022 22:14 Ответить
зеленский мой же слуга не забывайте. оно наемный работник, а не царь как у вас на рашке *********. Порошенко защищает Украину, а не здает как зеленский. например как зеленский после встречи с патрушевым в омане разминировал чонгар, и таким образом здал юг Украины, или например сдал вагнеровцев, или закрыл программы Порошенка по производству новых видов вооружения. и вообще, душок от вас такой совковый идет.....
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05.11.2022 22:28 Ответить
по вагнерівцям - це була операція розроблена за каденції Порошенка, яку злив особисто зеленський. і тут не має якихось если каби та *****. до речі ці слова в тебе паразити. Порошенко сильна людина а не сцикло як зеленський. на рахунок орковського діалекта- я майже ним не володію. і почитай про операцію по вагнерівцям, якщо не зможеш найти інформацію, я тобі її надам. щасливо тобі випердок комунізма. в українській мові на декілька сотень тисяч слів більше ,чим у орківському діалектові для тупорилих рососіянців. це тобі для загального розвитку. і надалі, можемо спілкуватись з тобою на англійській мові.
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05.11.2022 23:12 Ответить
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05.11.2022 23:00 Ответить
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05.11.2022 23:02 Ответить
Да!не было БЫ!но,що маемо!
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05.11.2022 23:10 Ответить
Это почти вся страна!не вывезешь!
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05.11.2022 23:08 Ответить
в нас країна. а мені твій оркостан не потрібен.
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05.11.2022 23:13 Ответить
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05.11.2022 23:31 Ответить
їх на стільки не вистачить)))
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05.11.2022 22:38 Ответить
ООО, клоун знову на завязку. 8 місяців воно з Дніпра рахувало скільки відсотків від області окуповані, тепер буде рахувати скільки років піде на розмінування.
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05.11.2022 20:56 Ответить
Гайдай -скажи Сергію,нехай займеться справами а не вангуванням .
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05.11.2022 21:04 Ответить
в мене тільки на дачі у малий данілівці, що під харковом на місці, де була дача 6х7 метрів - зараз 5 воронок, по 4 метрів кожна у діаметрі і купа кирпичу... добре, що захисники не постраждали, і було їм з погребу чим харчуватися..... блище подійти неможливо - все з написами міни
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05.11.2022 21:05 Ответить
Які десять років?Друга світова коли закінчилася, і ще знаходять смертоносні "нежданчики"
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05.11.2022 21:08 Ответить
а если верессучку с дєрьмаком на разминирование послать? у них опыт скоростного разминирования есть.
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05.11.2022 21:17 Ответить
На розмінування всієї Луганщини піде не менше 10 років, - Гайдай Джерело: Забув добавити - І міліард доларів 😁
жадібні до грошей дебіли.
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05.11.2022 21:33 Ответить
Самих кончених полонених орків,залишити на розмінування!
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05.11.2022 22:09 Ответить
Не звезди! За 10 років, як би ви не крали, то до Марса можна добратися.
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05.11.2022 22:19 Ответить
Гдє дєньги,Зин?
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05.11.2022 22:34 Ответить
А на возврат почетных грамот и ордена РПЦ от 2016 года у Сергея Гайдая уйдет лет 100, не меньше.
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05.11.2022 22:44 Ответить
 
 