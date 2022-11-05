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Новини Війна
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На розмінування всієї Луганщини піде не менше 10 років, - Гайдай

гайдай

На розмінування всієї окупованої частини Луганської області знадобиться не менше 10 років.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Щоб розмінувати всю територію Луганської області, знадобиться років 10, не менше", - розповів Гайдай.

Він зазначив, що в першу чергу розміновуватимуть магістральні шляхопроводи, територію об’єктів критичної інфраструктури.

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"Але протягом години прильотів 100-180-200 на одну якусь ділянку фронту. Тобто це на добу тисячі прильотів. Багато снарядів, мін, ракет нерозірвані, багато дуже мінують дистанційно. Навіть ні в кого немає нормальної мапи мінування", - пояснив Гайдай.

Він зазначив, що Україна звертається по допомогу в розмінуванні територій до інших країн та міжнародних організацій. Зокрема, таку допомогу погодилася надати Хорватія.

Щодо ситуації на фронті в Луганській області, Гайдай зазначив, що вона "достатньо важка, але контрольована".

"Незважаючи на всі і підтягнуті резерви, і час, який грав на руку окупантам, все одно ЗСУ просуваються вперед", - заявив він.

Автор: 

розмінування (994) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+9
зебілів запросити на розмінування. за місяць розмінуємо.
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05.11.2022 20:45
+5
ООО, клоун знову на завязку. 8 місяців воно з Дніпра рахувало скільки відсотків від області окуповані, тепер буде рахувати скільки років піде на розмінування.
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05.11.2022 20:56
+4
Розспамив.
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05.11.2022 20:53
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зебілів запросити на розмінування. за місяць розмінуємо.
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05.11.2022 20:45 Відповісти
Розспамив.
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05.11.2022 20:53 Відповісти
дякую.
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05.11.2022 20:55 Відповісти
На разминировании нужно использовать российских военнопленных и предателей Родины, тогда можно будет уложиться в пару лет.. )
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05.11.2022 21:55 Відповісти
я с вами абсолютно согласен, но в нас есть еще 73% зеленых предателей зелемского. ета работа как раз для них. не убивать же их....
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05.11.2022 22:03 Відповісти
Так я и говррю, максимально использовать коллаборантов, предателей Родины, причем здесь Зеленский, ему сейчас замены нет. Или предлагаете его заменить Януковичем? Некоторые говорят что при нём войны не было бы..
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05.11.2022 22:08 Відповісти
зеленский вес имеет только в своем телемарафоне. он обыкновенный проросийский остарбайтер. замена ему есть-Порошенко. и я смело скажу вам, что если бы не тупорылые патерпиллеры 73%
которые проголосовали за зеленского а не за Порошенка, то полномасштабного вторжения орко-лаптестана не было бы.
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05.11.2022 22:14 Відповісти
зеленский мой же слуга не забывайте. оно наемный работник, а не царь как у вас на рашке *********. Порошенко защищает Украину, а не здает как зеленский. например как зеленский после встречи с патрушевым в омане разминировал чонгар, и таким образом здал юг Украины, или например сдал вагнеровцев, или закрыл программы Порошенка по производству новых видов вооружения. и вообще, душок от вас такой совковый идет.....
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05.11.2022 22:28 Відповісти
по вагнерівцям - це була операція розроблена за каденції Порошенка, яку злив особисто зеленський. і тут не має якихось если каби та *****. до речі ці слова в тебе паразити. Порошенко сильна людина а не сцикло як зеленський. на рахунок орковського діалекта- я майже ним не володію. і почитай про операцію по вагнерівцям, якщо не зможеш найти інформацію, я тобі її надам. щасливо тобі випердок комунізма. в українській мові на декілька сотень тисяч слів більше ,чим у орківському діалектові для тупорилих рососіянців. це тобі для загального розвитку. і надалі, можемо спілкуватись з тобою на англійській мові.
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05.11.2022 23:12 Відповісти
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05.11.2022 23:00 Відповісти
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05.11.2022 23:02 Відповісти
Да!не было БЫ!но,що маемо!
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05.11.2022 23:10 Відповісти
Это почти вся страна!не вывезешь!
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05.11.2022 23:08 Відповісти
в нас країна. а мені твій оркостан не потрібен.
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05.11.2022 23:13 Відповісти
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05.11.2022 23:31 Відповісти
їх на стільки не вистачить)))
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05.11.2022 22:38 Відповісти
ООО, клоун знову на завязку. 8 місяців воно з Дніпра рахувало скільки відсотків від області окуповані, тепер буде рахувати скільки років піде на розмінування.
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05.11.2022 20:56 Відповісти
Гайдай -скажи Сергію,нехай займеться справами а не вангуванням .
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05.11.2022 21:04 Відповісти
в мене тільки на дачі у малий данілівці, що під харковом на місці, де була дача 6х7 метрів - зараз 5 воронок, по 4 метрів кожна у діаметрі і купа кирпичу... добре, що захисники не постраждали, і було їм з погребу чим харчуватися..... блище подійти неможливо - все з написами міни
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05.11.2022 21:05 Відповісти
Які десять років?Друга світова коли закінчилася, і ще знаходять смертоносні "нежданчики"
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05.11.2022 21:08 Відповісти
а если верессучку с дєрьмаком на разминирование послать? у них опыт скоростного разминирования есть.
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05.11.2022 21:17 Відповісти
На розмінування всієї Луганщини піде не менше 10 років, - Гайдай Джерело: Забув добавити - І міліард доларів 😁
жадібні до грошей дебіли.
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05.11.2022 21:33 Відповісти
Самих кончених полонених орків,залишити на розмінування!
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05.11.2022 22:09 Відповісти
Не звезди! За 10 років, як би ви не крали, то до Марса можна добратися.
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05.11.2022 22:19 Відповісти
Гдє дєньги,Зин?
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05.11.2022 22:34 Відповісти
А на возврат почетных грамот и ордена РПЦ от 2016 года у Сергея Гайдая уйдет лет 100, не меньше.
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05.11.2022 22:44 Відповісти
 
 