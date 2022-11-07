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Чиновницю окупаційного міністерства Криму ув’язнили на 12 років, - СБУ

сбу

У Львові до 12 років позбавлення волі засудили посадовицю так званого "міністерства економічного розвитку республіки Крим".

Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами СБУ до реального терміну позбавлення волі на 12 років засуджено "посадовицю" так званого "міністерства економічного розвитку республіки Крим".

Як зазначається, оперативники СБУ затримали зловмисницю у квітні цього року на території Львівщини. Вони зірвали план жінки втекти через кордон з ЄС до Білорусі та згодом – до Росії. Тоді ж їй повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що, обіймаючи у 2014-2021 роках керівну посаду у "міністерстві економічного розвитку" так званого "уряду" анексованого Криму, "чиновниця" брала участь у підготовці управлінських рішень, спрямованих підпорядкувати економіку півострова країні-агресору.

На підставі зібраних доказів Галицький районний суд м. Львова визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

СБУ наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами.

Фото - "Судовий репортер"

Автор: 

ув’язнення (116) Крим (14175) СБУ (12854) чиновник (803) державна зрада (1691)


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Топ коментарі
+11
цікаво, як вона опинилась у Львові, чого покинула Крим... Як її виманили з острову?
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07.11.2022 18:08
+9
це ж мабуть приїхала "к дєтям пагастить", а тут тиць-пердиць орки в наступ пішли і довелось кругалями до Криму повертатись. Але ж я к було б дієве СБУ то її ще на при в'їзді з Криму під білі ручки взяли б
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07.11.2022 18:09
+8
Добре, але замало.
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07.11.2022 18:00
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07.11.2022 18:00 Відповісти
у этой памелы есть фамилийо?
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07.11.2022 18:01 Відповісти
я здивований що рило не замалювали
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07.11.2022 18:06 Відповісти
у Цаплієнко в ТГ :
Присяде на дванадцять.

Кримчанка Тетяна Незленнікова працювала на керівних посадах «Міністерства промислової політики Республіки Крим» на анексованому півострові. За державну зраду вона щойно отримала реальний термін.

Перейшла на бік окупантів в 2014 році, сім років вірою і правдою служила окупантам.

В січні 2022 року, за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення росії, вона приїхала у своє рідно місто Кам'янське Дніпропетровської області, тому що помер її рідний батько. Після 24 лютого Незленнікова вже не змогла повернутись до Криму. Вирішила тікати через Львівщину до Польщі, а потім через білорусь до росії.

Офіцери Державної прикордонної служби України затримали її в квітні під час спроби перетнути кордон.

Слідчі СБУ довели факт держзраді Тетяни Незленнікової.

Повертатися їй, ймовірно, доведеться вже на український Крим.
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07.11.2022 21:15 Відповісти
цікаво, як вона опинилась у Львові, чого покинула Крим... Як її виманили з острову?
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07.11.2022 18:08 Відповісти
Присяде на дванадцять.

Кримчанка Тетяна Незленнікова працювала на керівних посадах «Міністерства промислової політики Республіки Крим» на анексованому півострові. За державну зраду вона щойно отримала реальний термін.

Перейшла на бік окупантів в 2014 році, сім років вірою і правдою служила окупантам.

В січні 2022 року, за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення росії, вона приїхала у своє рідно місто Кам'янське Дніпропетровської області, тому що помер її рідний батько. Після 24 лютого Незленнікова вже не змогла повернутись до Криму. Вирішила тікати через Львівщину до Польщі, а потім через білорусь до росії.

Офіцери Державної прикордонної служби України затримали її в квітні під час спроби перетнути кордон.

Слідчі СБУ довели факт держзраді Тетяни Незленнікової.

Повертатися їй, ймовірно, доведеться вже на український Крим.
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07.11.2022 21:16 Відповісти
Мені цікаво інше - як вона в Європу потрапила? Адже пишуть, що вона з Європи рвалася через Україну в Білорусь!
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07.11.2022 22:29 Відповісти
це ж мабуть приїхала "к дєтям пагастить", а тут тиць-пердиць орки в наступ пішли і довелось кругалями до Криму повертатись. Але ж я к було б дієве СБУ то її ще на при в'їзді з Криму під білі ручки взяли б
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07.11.2022 18:09 Відповісти
Скоро випустять під заставу в 810 грн?
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07.11.2022 18:14 Відповісти
Під особисті зобов"язання, під домашній арешт, а дальше схема відпрацьована і діє як годинник))
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07.11.2022 18:39 Відповісти
Вас застава, коли вже вирок є
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07.11.2022 21:43 Відповісти
зараз апеляцію подасть і наші добрі судді в мантіях почнуть колядувати..
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07.11.2022 18:26 Відповісти
 
 