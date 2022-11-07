Чиновницю окупаційного міністерства Криму ув’язнили на 12 років, - СБУ
У Львові до 12 років позбавлення волі засудили посадовицю так званого "міністерства економічного розвитку республіки Крим".
Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.
За матеріалами СБУ до реального терміну позбавлення волі на 12 років засуджено "посадовицю" так званого "міністерства економічного розвитку республіки Крим".
Як зазначається, оперативники СБУ затримали зловмисницю у квітні цього року на території Львівщини. Вони зірвали план жінки втекти через кордон з ЄС до Білорусі та згодом – до Росії. Тоді ж їй повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що, обіймаючи у 2014-2021 роках керівну посаду у "міністерстві економічного розвитку" так званого "уряду" анексованого Криму, "чиновниця" брала участь у підготовці управлінських рішень, спрямованих підпорядкувати економіку півострова країні-агресору.
На підставі зібраних доказів Галицький районний суд м. Львова визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
СБУ наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами.
Фото - "Судовий репортер"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Присяде на дванадцять.
Кримчанка Тетяна Незленнікова працювала на керівних посадах «Міністерства промислової політики Республіки Крим» на анексованому півострові. За державну зраду вона щойно отримала реальний термін.
Перейшла на бік окупантів в 2014 році, сім років вірою і правдою служила окупантам.
В січні 2022 року, за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення росії, вона приїхала у своє рідно місто Кам'янське Дніпропетровської області, тому що помер її рідний батько. Після 24 лютого Незленнікова вже не змогла повернутись до Криму. Вирішила тікати через Львівщину до Польщі, а потім через білорусь до росії.
Офіцери Державної прикордонної служби України затримали її в квітні під час спроби перетнути кордон.
Слідчі СБУ довели факт держзраді Тетяни Незленнікової.
Повертатися їй, ймовірно, доведеться вже на український Крим.
Кримчанка Тетяна Незленнікова працювала на керівних посадах «Міністерства промислової політики Республіки Крим» на анексованому півострові. За державну зраду вона щойно отримала реальний термін.
Перейшла на бік окупантів в 2014 році, сім років вірою і правдою служила окупантам.
В січні 2022 року, за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення росії, вона приїхала у своє рідно місто Кам'янське Дніпропетровської області, тому що помер її рідний батько. Після 24 лютого Незленнікова вже не змогла повернутись до Криму. Вирішила тікати через Львівщину до Польщі, а потім через білорусь до росії.
Офіцери Державної прикордонної служби України затримали її в квітні під час спроби перетнути кордон.
Слідчі СБУ довели факт держзраді Тетяни Незленнікової.
Повертатися їй, ймовірно, доведеться вже на український Крим.