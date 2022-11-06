СБУ викрила двох колаборантів у щойно визволеному Сватівському районі Луганщини

Співробітники Служби безпеки України проводять стабілізаційні заходи у визволених від ворога населених пунктах Луганщини.

Про це повідомляє Луганська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки системним контррозвідувальним заходам СБУ і допомозі патріотів, практично всі колаборанти й зрадники вже встановлені, їхня діяльність ретельно задокументована. У звільнених населених пунктах Сватівського району оперативники вже виявили двох активних помічників російських окупантів. Відповідати за зраду доведеться кожному із них", - йдеться в повідомленні.

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