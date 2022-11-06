СБУ викрила двох колаборантів у щойно визволеному Сватівському районі Луганщини
Співробітники Служби безпеки України проводять стабілізаційні заходи у визволених від ворога населених пунктах Луганщини.
Про це повідомляє Луганська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки системним контррозвідувальним заходам СБУ і допомозі патріотів, практично всі колаборанти й зрадники вже встановлені, їхня діяльність ретельно задокументована. У звільнених населених пунктах Сватівського району оперативники вже виявили двох активних помічників російських окупантів. Відповідати за зраду доведеться кожному із них", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар06.11.2022 09:45
+3 Oleg Zaporogec
показати весь коментар06.11.2022 10:01
+1 Яна Чорновола
показати весь коментар06.11.2022 09:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@vinnicanin
·
23 год
Українські поліцейські цілими дільницями переходять на сторону ворога. Їх ніхто не перевіряє ,а просто видають документи та форму поліції РФ,тому що впевнені,що вони на 100% щиро зрадили Україну.
Саме поліція катувала та вішала українців на окупованих територіях.
Це вирок МВС.