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Новини Агресія Росії проти України
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СБУ викрила двох колаборантів у щойно визволеному Сватівському районі Луганщини

сбу,закарпаття

Співробітники Служби безпеки України проводять стабілізаційні заходи у визволених від ворога населених пунктах Луганщини.

Про це повідомляє Луганська ОВА, інформує Цензор.НЕТ

"Завдяки системним контррозвідувальним заходам СБУ і допомозі патріотів, практично всі колаборанти й зрадники вже встановлені, їхня діяльність ретельно задокументована. У звільнених населених пунктах Сватівського району оперативники вже виявили двох активних помічників російських окупантів. Відповідати за зраду доведеться кожному із них", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загарбники масово викрадають мешканців Луганщини, - ОВА

Автор: 

СБУ (12847) колабораціонізм (1160) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+4
Та хіба їх там тільки двоє?
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06.11.2022 09:45
+3
Чим ближче до кордону з запарєбріком, тим більше промокшанської сволоти
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06.11.2022 10:01
+1
Так, все ''по мелочі''
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06.11.2022 09:37
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Так, все ''по мелочі''
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06.11.2022 09:37 Відповісти
+
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06.11.2022 09:54 Відповісти
Та хіба їх там тільки двоє?
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06.11.2022 09:45 Відповісти
на гіляку запроданців !!!
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06.11.2022 09:45 Відповісти
Чим ближче до кордону з запарєбріком, тим більше промокшанської сволоти
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06.11.2022 10:01 Відповісти
Сватівський район Донеччини? Щось у заголовку розлад з географією.
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06.11.2022 10:10 Відповісти
В самому тексті правильно. Мабуть тексти та заголовки до них пишуть різні люди)
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06.11.2022 10:38 Відповісти
Kurt Wootz
@vinnicanin
·
23 год
Українські поліцейські цілими дільницями переходять на сторону ворога. Їх ніхто не перевіряє ,а просто видають документи та форму поліції РФ,тому що впевнені,що вони на 100% щиро зрадили Україну.
Саме поліція катувала та вішала українців на окупованих територіях.
Це вирок МВС.
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06.11.2022 10:20 Відповісти
И что вы думаете им за это будет.Заранее отвечу ничего просто восстановят на работе ещё и наградят за за подрывную деятельность в рядах врага
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06.11.2022 12:39 Відповісти
покажите как они ответили за предательство.
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06.11.2022 11:27 Відповісти
 
 