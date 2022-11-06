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Новини Агресія Росії проти України
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Загарбники масово викрадають мешканців Луганщини, - ОВА

викрадення

У Луганській ОВА заявляють про масові викрадення людей на окупованих росіянами територіях області.

Про це повідомили в Луганській ОВА, інформує Цензор.НЕТ

"Росіяни знов посягали на Білогорівку, обіцяну плівку для вікон в Лисичанську окупанти не видали, на Новопсковщині та Міловщині знов зникають люди", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначають, що обіцяну плівку для вікон у Лисичанську росіяни не видали. "Поліетиленову плівку до Лисичанська привезли тиждень тому із самого Татарстану – ближче на Росії такий товар в дефіциті. Скла для вікон не дочекалися, ну хоч плівка напередодні зими надійшла. Втім, отримати її у звичайній черзі неможливо. Зокрема, в районі ГТВ на пункті видачі населенню м’яко пояснили, що плівка спрямована тільки для потреб установ та організацій", - ідеться в повідомленні.

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окупація (6717) викрадення (821) Луганська область (4883)


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Общеизвестная сущность мнимой "загадочной руssкой души", в умении руssких проявлять чванливую спесь или подобострастное раболепие, в зависимости от обстоятельств.
Джохар Дудаев
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06.11.2022 09:56 Відповісти
 
 