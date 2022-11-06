Захватчики массово похищают жителей Луганщины, - ОВА
В Луганской ОВА заявляют о массовых похищениях людей на оккупированных россиянами территориях области.
Об этом сообщили в Луганской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне вновь посягали на Белогоровку, обещанную пленку для окон в Лисичанске оккупанты не выдали, на Новопсковщине и Миловщине вновь исчезают люди", - говорится в сообщении.
В ОВА отмечают, что обещанную пленку для окон в Лисичанске россияне не выдали. "Полиэтиленовую пленку в Лисичанск привезли неделю назад из самого Татарстана – поближе к России такой товар в дефиците. Стекол для окон не дождались, ну хоть пленка накануне зимы поступила. Впрочем, получить ее в обычной очереди невозможно. В частности, в районе СТВ на пункте выдачи населению мягко объяснили, что плёнка направлена только для нужд учреждений и организаций", - говорится в сообщении.
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Джохар Дудаев