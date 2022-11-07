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ЗСУ отримали вже 30 автомобілів за сприяння Favbet Foundation

фавбет

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для потреб Збройних сил України черговий мікроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Це вже 30-те авто, яке ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Автомобіль уже надійшов у розпорядження підрозділу ЗСУ і виконує бойові та логістичні завдання в різних регіонах країни.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Автор: 

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Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet на азартних лохах...
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07.11.2022 18:10 Відповісти
юля тоже приезжала взапор и две тачики подарила))
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07.11.2022 18:11 Відповісти
с мусорки "зато полноприводние" 3-4 макс каждая

ломучее рено и митсак минивен тоже ломучий
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07.11.2022 18:27 Відповісти
лохотроншщики задобривают грехи прям а где ихсбет и другие лохотроны и ломбардо наоливайки)
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07.11.2022 18:10 Відповісти
надурене не дає спати спокійно...
хоч якось карму підрехтують...
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07.11.2022 18:12 Відповісти
казино-лохотрони расстреливать за мощенничество
вместе с психолухами тренами личносного пиндежа
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07.11.2022 18:28 Відповісти
А кто то відел 500 британских бронированих Ленд Роверов закуплених айтишниками???
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07.11.2022 19:15 Відповісти
Подозреваю они там же, где 50 бронированных авто от General Motors. На них слуги народа возят свои жопы по Киеву и области.
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07.11.2022 20:04 Відповісти
General Motors тоже передала 50 автомобилей повышенной проходимости. Их украли слуги народа и приближенные к Ермаку и Зеленскому. Один автомобиль нашли у Тимошенко, а где еще 49 известно только зебобикам.
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07.11.2022 20:02 Відповісти
 
 