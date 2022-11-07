ЗСУ отримали вже 30 автомобілів за сприяння Favbet Foundation
Благодійний фонд Favbet Foundation передав для потреб Збройних сил України черговий мікроавтобус Volkswagen Transporter T5.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Це вже 30-те авто, яке ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Автомобіль уже надійшов у розпорядження підрозділу ЗСУ і виконує бойові та логістичні завдання в різних регіонах країни.
Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.
За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.
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ломучее рено и митсак минивен тоже ломучий
хоч якось карму підрехтують...
вместе с психолухами тренами личносного пиндежа