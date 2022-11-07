РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11416 посетителей онлайн
Новости
1 656 9

ВСУ получили уже 30 автомобилей при содействии Favbet Foundation

фавбет

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для нужд Вооруженных сил Украины очередной микроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Это уже 30-е авто, которое ВСУ при содействии Favbet Foundation получили с начала полномасштабного вторжения России.

Автомобиль уже поступил в распоряжение подразделения ВСУ и выполняет боевые и логистические задачи в разных регионах страны.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.

Читайте также: Favbet передал на фронт очередной пикап в рамках проекта "Прокачка авто для ВСУ"

Автор: 

букмекеры (65) помощь (7822)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet на азартних лохах...
показать весь комментарий
07.11.2022 18:10 Ответить
юля тоже приезжала взапор и две тачики подарила))
показать весь комментарий
07.11.2022 18:11 Ответить
с мусорки "зато полноприводние" 3-4 макс каждая

ломучее рено и митсак минивен тоже ломучий
показать весь комментарий
07.11.2022 18:27 Ответить
лохотроншщики задобривают грехи прям а где ихсбет и другие лохотроны и ломбардо наоливайки)
показать весь комментарий
07.11.2022 18:10 Ответить
надурене не дає спати спокійно...
хоч якось карму підрехтують...
показать весь комментарий
07.11.2022 18:12 Ответить
казино-лохотрони расстреливать за мощенничество
вместе с психолухами тренами личносного пиндежа
показать весь комментарий
07.11.2022 18:28 Ответить
А кто то відел 500 британских бронированих Ленд Роверов закуплених айтишниками???
показать весь комментарий
07.11.2022 19:15 Ответить
Подозреваю они там же, где 50 бронированных авто от General Motors. На них слуги народа возят свои жопы по Киеву и области.
показать весь комментарий
07.11.2022 20:04 Ответить
General Motors тоже передала 50 автомобилей повышенной проходимости. Их украли слуги народа и приближенные к Ермаку и Зеленскому. Один автомобиль нашли у Тимошенко, а где еще 49 известно только зебобикам.
показать весь комментарий
07.11.2022 20:02 Ответить
 
 