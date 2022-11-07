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Румунія всебічно підтримуватиме Київ у протидії збройній агресії Росії, - посол Мікула

перебийніс,мікула

7 листопада заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс провів зустріч з послом Румунії в Україні Александру Віктором Мікулою.

Євген Перебийніс висловив вдячність за підтримку Румунією суверенітету і територіальної цілісності України, надання гуманітарної та іншої допомоги, а також за готовність долучитися до реалізації проєктів з відбудови України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Зі свого боку, посол Румунії запевнив, що Бухарест і надалі всебічно підтримуватиме Київ у протидії збройній агресії Росії.

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Євген Перебийніс та Александру Віктор Мікула окремо обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також розвиток прикордонної інфраструктури, зокрема відкриття нових пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні.

Автор: 

допомога (8375) Румунія (1169) Перебийніс Євген (67)


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Топ коментарі
+2
Румуни, ми тут зараз трішки зайняті, не могли б ви наваляти нашому спільному сусіду Угорщині. Бо вони трохи попутали підалі і прямо просять звіздюлей
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08.11.2022 00:17
+1
Рік тому говорив з одним румуном- соціологом Він приїжджав у Ніжин до нашого спільного знайомого Заговорили "за політику" Спитався я його, чому, на його думку, Румунія не спішить брать у свій склад Молдову Почув лаконічну відповідь : "Нам ще вашого "Донбасу" не вистачало! Там "совків" більше, ніж в Україні!"
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07.11.2022 23:59
+1
Не згоден, про Молдову можливо, а паспорти в Ізмаїльському районі на Одещині таки видавали...це вже мені цим доводилось займатись, особисто
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08.11.2022 00:03
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Рік тому говорив з одним румуном- соціологом Він приїжджав у Ніжин до нашого спільного знайомого Заговорили "за політику" Спитався я його, чому, на його думку, Румунія не спішить брать у свій склад Молдову Почув лаконічну відповідь : "Нам ще вашого "Донбасу" не вистачало! Там "совків" більше, ніж в Україні!"
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07.11.2022 23:59 Відповісти
Не згоден, про Молдову можливо, а паспорти в Ізмаїльському районі на Одещині таки видавали...це вже мені цим доводилось займатись, особисто
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08.11.2022 00:03 Відповісти
Ну - у нас любителів "підстрахуваться" сусідським паспортом вистачає Однак, там суть така, що румуни не хочуть проблем з "новими громадянами", які отримала Німеччина, воз"єднавшись з НДР
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08.11.2022 00:12 Відповісти
Так да, тепер вони ще обережніші будуть з усяким там Додонами (до речі отримує таки шушики від х..ла)
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08.11.2022 00:15 Відповісти
Добраніч, сонце сіло, курява спала....і собаки загавкали
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08.11.2022 00:22 Відповісти
Це ти про що? Два дні тому на "Ватрі" було те саме - грозився щось розказать і забувся А зараз "констатація фактів" і більш нічого
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08.11.2022 00:31 Відповісти
Просто добраніч, спати хоцця, завтра по дрова, черговий рейс...А шо там на ватрі?
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08.11.2022 00:33 Відповісти
А, згадав, а що про що там? нагадай
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08.11.2022 00:34 Відповісти
А я звідки знаю? Я давав рецепт "кров"янки" А що хотів ти - не сказав! А "обіцянка" - без смаку і вигляду
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08.11.2022 00:39 Відповісти
А, ага - "баглама", казан, баран, зверху тільки овочі (помідор, перець болг., цибуля ) 4 години на слабкому вогні - ВОДА ні грама, зовсім. овочі розтають і баранина вариться виключно у соку....
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08.11.2022 00:43 Відповісти
Знаю таке! Тільки краще це в духовці і під кришкою готувать - тоді знизу не підгоряє і м"ясо тушиться у суміші овочевого і м"ясного соку!
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08.11.2022 00:45 Відповісти
Румуни, ми тут зараз трішки зайняті, не могли б ви наваляти нашому спільному сусіду Угорщині. Бо вони трохи попутали підалі і прямо просять звіздюлей
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08.11.2022 00:17 Відповісти
Серед двадцятки дружніх країн, які надають допомогу Україні, Румунія на останньому місці.
І цим усе сказано! А якщо дивитися у співвідношенні до ВВП країни, то підтримка Румунії на рівні традиційно прокацапських Греції та Кіпру.
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08.11.2022 00:41 Відповісти
Та мусіли так сказати-101 не даром там зараз присутня...
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08.11.2022 04:53 Відповісти
 
 