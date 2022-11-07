Румунія всебічно підтримуватиме Київ у протидії збройній агресії Росії, - посол Мікула

7 листопада заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс провів зустріч з послом Румунії в Україні Александру Віктором Мікулою.

Євген Перебийніс висловив вдячність за підтримку Румунією суверенітету і територіальної цілісності України, надання гуманітарної та іншої допомоги, а також за готовність долучитися до реалізації проєктів з відбудови України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Зі свого боку, посол Румунії запевнив, що Бухарест і надалі всебічно підтримуватиме Київ у протидії збройній агресії Росії.

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Євген Перебийніс та Александру Віктор Мікула окремо обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також розвиток прикордонної інфраструктури, зокрема відкриття нових пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні.