Румунія спростувала слова Путіна про нібито територіальні претензії до України
Румунія відкидає висловлені президентом РФ Володимира Путіна твердження, які помилково наводять на думку про те, що країна має територіальні претензії до України.
Про це йдеться у заяві МЗС Румунії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Бухарест у своїй заяві також розкритикував Москву за ведення бойових дій в Україні та підтвердив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.
"Міністерство закордонних справ Румунії відкидає твердження, висловлені Президентом Російської Федерації у промові з нагоди Дня народної єдності, які помилково наводять на думку про територіальні претензії Румунії до України", - йдеться у заяві.
Топ коментарі
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,, Трояска Романія маре "( хай живе велика Румунія) 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
рашистські потвори знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал.
Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці.
Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється.
росія - країна-терорист.
Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради
https://t.me/kurtievofficial/6973
Ти їм "голене", а вони тобі - "стрижене"...
бункерное плешивое пуйло окончательно превратилось в убогую ботоксную Сцарицу-карлицу путятишну...
Но цих підорів він неупам'янув.
богатой и вяликай паРаше .))