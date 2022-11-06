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Румунія спростувала слова Путіна про нібито територіальні претензії до України

путін

Румунія відкидає висловлені президентом РФ Володимира Путіна твердження, які помилково наводять на думку про те, що країна має територіальні претензії до України.

Про це йдеться у заяві МЗС Румунії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Бухарест у своїй заяві також розкритикував Москву за ведення бойових дій в Україні та підтвердив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

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"Міністерство закордонних справ Румунії відкидає твердження, висловлені Президентом Російської Федерації у промові з нагоди Дня народної єдності, які помилково наводять на думку про територіальні претензії Румунії до України", - йдеться у заяві.

Автор: 

путін володимир (23869) росія (65346) Румунія (1166)


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Топ коментарі
+19
тепер Румунія, хто ще **** не посилав йїбанутого прєзідєнта расіі путіна?
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06.11.2022 01:18
+9
Молодці румини ,
,, Трояска Романія маре "( хай живе велика Румунія) 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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06.11.2022 01:29
+9
А мадяри жополизи в рота води набрали?
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06.11.2022 01:57
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тепер Румунія, хто ще **** не посилав йїбанутого прєзідєнта расіі путіна?
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06.11.2022 01:18 Відповісти
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06.11.2022 06:11 Відповісти
Буркіна-Фасо ще в черзі.
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06.11.2022 09:00 Відповісти
Молодці румини ,
,, Трояска Романія маре "( хай живе велика Румунія) 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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06.11.2022 01:29 Відповісти
Запоріжжя:
рашистські потвори знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал.
Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці.
Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється.
росія - країна-терорист.
Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради

https://t.me/kurtievofficial/6973
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06.11.2022 01:48 Відповісти
...и снова пошєл на ***!
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06.11.2022 01:54 Відповісти
А мадяри жополизи в рота води набрали?
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06.11.2022 01:57 Відповісти
З язика зняли.
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06.11.2022 09:44 Відповісти
те що х..ло є всесвітнім брехом знають всі
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06.11.2022 02:53 Відповісти
А навіть якби і претендували, це абсолютно не повинно їбати москалів. Ані поляки ані румуни не зробили стільки шкоди для України як москалі
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06.11.2022 03:52 Відповісти
Це ж ледь не головна фішка всіх москалів зараз - переводити стрілки на когось. Ти їм говориш, що "ви знищуєте українців, руйнуєте наші міста, промисловість", а вони тобі у відповідь: "а Омєріка такооооєєє творіла в Іракє и Югославії...". Ти їм кажеш: " ви, рашисти - окупанти, ви захоплюєте наші землі", а вони у відповідь: "а у вас Польша скора захватіт Львов".
Ти їм "голене", а вони тобі - "стрижене"...
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06.11.2022 10:02 Відповісти
убогое пуйло давно живет в своем собственном фантастическом мире, где евойная паРаша-рассея вЯликая дяржава, с которой все считаются и которой завидуют, в мире, в котором не существует Украины и украинцев, в мире, который существует лишь в его уродливой башке, который ему сварганили попы-шептуны из московского сатаната РПЦ-КГБ типа гниды гриши-тихона шевкунова, в фантастическом мире, который конструриуют который год егойные же пропагандоны.

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06.11.2022 06:03 Відповісти
отвисли сиси у альфа-самца усея паРаши, повисла, скукожилась махонька пипетка, заплыли мозги...
бункерное плешивое пуйло окончательно превратилось в убогую ботоксную Сцарицу-карлицу путятишну...
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06.11.2022 06:08 Відповісти
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06.11.2022 06:09 Відповісти
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06.11.2022 06:10 Відповісти
********* на козломордії.
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06.11.2022 08:09 Відповісти
Потенциальные выпадатели из окон.
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06.11.2022 08:40 Відповісти
Окрім цього ібанька з його недодержавою тільки венгри ще непроти наше закарпаття відтяпати.
Но цих підорів він неупам'янув.
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06.11.2022 07:43 Відповісти
Румуни доволі дипломатично заявили, що у облізлої бункерної молі стареча деменція.
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06.11.2022 08:53 Відповісти
в якобы самой бедной стране ЕС средние доходы населения уже несколько лет, как выше, чем на

богатой и вяликай паРаше .))
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06.11.2022 09:15 Відповісти
Хренасе, румуни поляків доганяють по рівню життя, вилазьте з під чаушеску.
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06.11.2022 09:47 Відповісти
В італійському ФБ серед тих хто пише лайно про Україну, крім самих італійців дуже багато румунських прізвищ-ці ведуть себе навіть більш агресивно іноді
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06.11.2022 09:50 Відповісти
Це можуть бути і ватні молдавани, як ви їх розрізняєте? В мене гілка родини що переїхала свого часу з заходу України ватна наскрізь.
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06.11.2022 09:56 Відповісти
Я теж спочатку так думав, але молдавани мають проблеми з Придністров'ям і розуміють краще українців ніж румуни-це такий мій висновок за довгий час перебування тут
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06.11.2022 10:11 Відповісти
До того ж румуни вже нам пред'являли за острів Зміїний і шельф Чорноморський за часів Ющенка
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06.11.2022 10:13 Відповісти
Для ради справедливости в этом контексте нужнро вспомнить Ющенка, который проявил инициативу и урегулировал давний спор с Румынией по поводу территориальных вод.
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06.11.2022 09:51 Відповісти
 
 