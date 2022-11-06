Румыния опровергла слова Путина о якобы территориальных претензиях к Украине

Румыния отвергает высказанные президентом РФ Владимиром Путиным утверждения, ошибочно наводящие на мысль о том, что у страны есть территориальные претензии к Украине.

Об этом говорится в заявлении МИД Румынии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Бухарест в своем заявлении также подверг критике Москву за ведение боевых действий в Украине и подтвердил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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"Министерство иностранных дел Румынии отвергает утверждения, высказанные президентом Российской Федерации в речи по случаю Дня народного единства, которые ложно наводят на мысль о территориальных претензиях Румынии к Украине", - говорится в заявлении.