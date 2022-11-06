Румыния опровергла слова Путина о якобы территориальных претензиях к Украине
Румыния отвергает высказанные президентом РФ Владимиром Путиным утверждения, ошибочно наводящие на мысль о том, что у страны есть территориальные претензии к Украине.
Об этом говорится в заявлении МИД Румынии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Бухарест в своем заявлении также подверг критике Москву за ведение боевых действий в Украине и подтвердил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
"Министерство иностранных дел Румынии отвергает утверждения, высказанные президентом Российской Федерации в речи по случаю Дня народного единства, которые ложно наводят на мысль о территориальных претензиях Румынии к Украине", - говорится в заявлении.
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,, Трояска Романія маре "( хай живе велика Румунія) 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
рашистські потвори знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал.
Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці.
Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється.
росія - країна-терорист.
Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради
https://t.me/kurtievofficial/6973
Ти їм "голене", а вони тобі - "стрижене"...
бункерное плешивое пуйло окончательно превратилось в убогую ботоксную Сцарицу-карлицу путятишну...
Но цих підорів він неупам'янув.
богатой и вяликай паРаше .))