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Румыния опровергла слова Путина о якобы территориальных претензиях к Украине

путін

Румыния отвергает высказанные президентом РФ Владимиром Путиным утверждения, ошибочно наводящие на мысль о том, что у страны есть территориальные претензии к Украине.

Об этом говорится в заявлении МИД Румынии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Бухарест в своем заявлении также подверг критике Москву за ведение боевых действий в Украине и подтвердил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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"Министерство иностранных дел Румынии отвергает утверждения, высказанные президентом Российской Федерации в речи по случаю Дня народного единства, которые ложно наводят на мысль о территориальных претензиях Румынии к Украине", - говорится в заявлении.

Автор: 

путин владимир (31318) россия (95660) Румыния (1093)


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Топ комментарии
+19
тепер Румунія, хто ще **** не посилав йїбанутого прєзідєнта расіі путіна?
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06.11.2022 01:18
+9
Молодці румини ,
,, Трояска Романія маре "( хай живе велика Румунія) 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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06.11.2022 01:29
+9
А мадяри жополизи в рота води набрали?
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06.11.2022 01:57
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тепер Румунія, хто ще **** не посилав йїбанутого прєзідєнта расіі путіна?
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06.11.2022 01:18 Ответить
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06.11.2022 06:11 Ответить
Буркіна-Фасо ще в черзі.
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06.11.2022 09:00 Ответить
Молодці румини ,
,, Трояска Романія маре "( хай живе велика Румунія) 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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06.11.2022 01:29 Ответить
Запоріжжя:
рашистські потвори знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал.
Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці.
Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється.
росія - країна-терорист.
Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради

https://t.me/kurtievofficial/6973
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06.11.2022 01:48 Ответить
...и снова пошєл на ***!
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06.11.2022 01:54 Ответить
А мадяри жополизи в рота води набрали?
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06.11.2022 01:57 Ответить
З язика зняли.
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06.11.2022 09:44 Ответить
те що х..ло є всесвітнім брехом знають всі
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06.11.2022 02:53 Ответить
А навіть якби і претендували, це абсолютно не повинно їбати москалів. Ані поляки ані румуни не зробили стільки шкоди для України як москалі
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06.11.2022 03:52 Ответить
Це ж ледь не головна фішка всіх москалів зараз - переводити стрілки на когось. Ти їм говориш, що "ви знищуєте українців, руйнуєте наші міста, промисловість", а вони тобі у відповідь: "а Омєріка такооооєєє творіла в Іракє и Югославії...". Ти їм кажеш: " ви, рашисти - окупанти, ви захоплюєте наші землі", а вони у відповідь: "а у вас Польша скора захватіт Львов".
Ти їм "голене", а вони тобі - "стрижене"...
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06.11.2022 10:02 Ответить
убогое пуйло давно живет в своем собственном фантастическом мире, где евойная паРаша-рассея вЯликая дяржава, с которой все считаются и которой завидуют, в мире, в котором не существует Украины и украинцев, в мире, который существует лишь в его уродливой башке, который ему сварганили попы-шептуны из московского сатаната РПЦ-КГБ типа гниды гриши-тихона шевкунова, в фантастическом мире, который конструриуют который год егойные же пропагандоны.

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06.11.2022 06:03 Ответить
отвисли сиси у альфа-самца усея паРаши, повисла, скукожилась махонька пипетка, заплыли мозги...
бункерное плешивое пуйло окончательно превратилось в убогую ботоксную Сцарицу-карлицу путятишну...
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06.11.2022 06:08 Ответить
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06.11.2022 06:09 Ответить
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06.11.2022 06:10 Ответить
********* на козломордії.
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06.11.2022 08:09 Ответить
Потенциальные выпадатели из окон.
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06.11.2022 08:40 Ответить
Окрім цього ібанька з його недодержавою тільки венгри ще непроти наше закарпаття відтяпати.
Но цих підорів він неупам'янув.
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06.11.2022 07:43 Ответить
Румуни доволі дипломатично заявили, що у облізлої бункерної молі стареча деменція.
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06.11.2022 08:53 Ответить
в якобы самой бедной стране ЕС средние доходы населения уже несколько лет, как выше, чем на

богатой и вяликай паРаше .))
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06.11.2022 09:15 Ответить
Хренасе, румуни поляків доганяють по рівню життя, вилазьте з під чаушеску.
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06.11.2022 09:47 Ответить
В італійському ФБ серед тих хто пише лайно про Україну, крім самих італійців дуже багато румунських прізвищ-ці ведуть себе навіть більш агресивно іноді
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06.11.2022 09:50 Ответить
Це можуть бути і ватні молдавани, як ви їх розрізняєте? В мене гілка родини що переїхала свого часу з заходу України ватна наскрізь.
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06.11.2022 09:56 Ответить
Я теж спочатку так думав, але молдавани мають проблеми з Придністров'ям і розуміють краще українців ніж румуни-це такий мій висновок за довгий час перебування тут
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06.11.2022 10:11 Ответить
До того ж румуни вже нам пред'являли за острів Зміїний і шельф Чорноморський за часів Ющенка
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06.11.2022 10:13 Ответить
Для ради справедливости в этом контексте нужнро вспомнить Ющенка, который проявил инициативу и урегулировал давний спор с Румынией по поводу территориальных вод.
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06.11.2022 09:51 Ответить
 
 