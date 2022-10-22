США развернули бригаду десантников в Румынии рядом с границей Украины, - CBS. ВИДЕО
США развернули 2-ю бригаду 101-й десантной дивизии рядом с границей Украины в Румынии.
Об этом говорится в сюжете CBS, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это одно из самых боеспособных и элитных соединений армии США с минимальным временем для перебрасывания и развертывания на любом театре военных действий сроком до нескольких суток.
Подразделения 101- десантной дивизии США находятся в Румынии с целью защиты территории НАТО, но в случае "эскалации боевых действий или нападения на НАТО они полностью готовы воевать на территории Украины".
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+33 дмитрий #513526
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+25 Pure Soul
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+23 Mykola Trofimenko #538463
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https://www.youtube.com/watch?v=e-kOgRK_ZSc
Простите, не хочу показаться наивным.
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"Обама - величайшая ошибка
Лундестад и многие другие считают, что величайшей ошибкой было поспешное награждение Барака Обамы. Тот получил премию в 2009 году спустя всего восемь месяцев после вступления в должность, когда на его счету еще не было никаких реальных достижений. Однако заявления американского президента о необходимости положить конец ядерной гонке и ликвидировать арсеналы ядерного оружия так понравились в Осло, что его решили наградить. Говорят, он сам настолько удивился произошедшему, что в Белом доме выясняли, нельзя ли как-нибудь изменить вердикт. Такой возможности не было, но ситуацию в Вашингтоне оценили верно: 61% американцев считали, что Обама ничем не успел заслужить оказанную ему честь. В данном случае можно говорить о «мотивационной» категории наград, которые призваны служить продвижению того дела, за которое их вручили. Никаких подвижек в теме ядерного разоружения, однако, не произошло."
Это наши друзья. В случае чего они надерут жопу оркам!
Страшн коли розумієш, що все-таки з Білорусі щось намічається і буде це не так вже легко для нас
90 самолётов и вертолётов - с аэродромами подскока в Румынии
совпадение?