США развернули бригаду десантников в Румынии рядом с границей Украины, - CBS. ВИДЕО

США развернули 2-ю бригаду 101-й десантной дивизии рядом с границей Украины в Румынии.

Об этом говорится в сюжете CBS, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это одно из самых боеспособных и элитных соединений армии США с минимальным временем для перебрасывания и развертывания на любом театре военных действий сроком до нескольких суток.

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Подразделения 101- десантной дивизии США находятся в Румынии с целью защиты территории НАТО, но в случае "эскалации боевых действий или нападения на НАТО они полностью готовы воевать на территории Украины".