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США развернули бригаду десантников в Румынии рядом с границей Украины, - CBS. ВИДЕО

США развернули 2-ю бригаду 101-й десантной дивизии рядом с границей Украины в Румынии.

Об этом говорится в сюжете CBS, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это одно из самых боеспособных и элитных соединений армии США с минимальным временем для перебрасывания и развертывания на любом театре военных действий сроком до нескольких суток.

Смотрите также: Более тысячи тонн помощи от Франции уже в румынском городе Сучава, продолжается передача груза Украине. ФОТОрепортаж

Подразделения 101- десантной дивизии США находятся в Румынии с целью защиты территории НАТО, но в случае "эскалации боевых действий или нападения на НАТО они полностью готовы воевать на территории Украины".

Автор: 

НАТО (9982) Румыния (1089) США (26652) Десантно-штурмовые войска (218)


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Топ комментарии
+33
Давно пора. А также румынам не чесать одно место, а быть готовым к различным вариантам, в том числе и решению вопроса Приднестровья
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22.10.2022 17:32
+25
все йде до того, що москалі дограються зі своєю українофобією, та, нарешті, заплатять за 300 років знущань з України, починаючи з різанини в Батурині 1708 року до наших днів.
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22.10.2022 17:41
+23
Щось цікаве намічається? Просто так такі бригади не перекидаються
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22.10.2022 17:32
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Давно пора. А также румынам не чесать одно место, а быть готовым к различным вариантам, в том числе и решению вопроса Приднестровья
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22.10.2022 17:32 Ответить
американці підтянули війська, поляки підтянули - схоже, це відповідь на потенціну можливість вторгнення в Україну ************ військ
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22.10.2022 21:32 Ответить
тільки реальність така, що ********* вторгнуться, а поляки і амери - ні...
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23.10.2022 16:39 Ответить
Щось цікаве намічається? Просто так такі бригади не перекидаються
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22.10.2022 17:32 Ответить
Угу. Тем более такие, как 101-st Airborne.
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22.10.2022 18:10 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F Дивізія має унікальну модульну структуру піхотної дивізії, але призначена для виконання спеціальних завдань, в ролі десантно-штурмового з'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 армії США з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82 вертольотів . Тому, дивізія має унікальну організаційно-штатну структуру, в ній за штатом знаходиться 2 бригади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F армійської авіації .
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22.10.2022 18:21 Ответить
...В господарстві все згодиться.
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22.10.2022 19:17 Ответить
Та тут всі 8 місяців кожен пук наших союзників сприймають, як "щось намічається".
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22.10.2022 18:32 Ответить
Гарна та позитвна новина.Амерам-респект...
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22.10.2022 17:32 Ответить
за дужками дільником тримайте факт що саме при цих амерах був відданий крим. Саме через нього все інше і закрутилося... А також питання: скільки коштувало б знищення молі в кремлю? не дешевше того скільки витрачається зараз? Військове лобі в дії...
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22.10.2022 19:07 Ответить
фуф полегшало нам від цього, де там Столтенберг ще раз попередить росыю що вони не будуть вязуватся в війну нато і росіїї і що нато захищае кожен дюйм землі нато
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22.10.2022 17:33 Ответить
Кому ці слова належать - ..." вони повністю готові воювати на території України?" Якому високопосадовцю НАТО чи США? бо інакше це виглядає як чергове пустопорожнє патякання якогось кулеби, чи подоляків з арахаміями. А зміст дуже серйозний.
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22.10.2022 17:41 Ответить
Зайшов такий самий комент залишити.
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22.10.2022 17:46 Ответить
ОК, в сюжете есть такие слова, их говорит корреспондент от имени офицеров бригады. "Они готовы пересечь границу и воевать на территории Украины, если получат приказ"

https://www.youtube.com/watch?v=e-kOgRK_ZSc
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22.10.2022 18:18 Ответить
славные парни им нацы бить не в первой- что черных с коричневыми что краснозадых
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22.10.2022 19:53 Ответить
Да и бармалеев по всяким песочницам тоже неплохо погоняли.
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22.10.2022 19:57 Ответить
я их за армию не считаю так себе фанатики упоротые а если что то это как минимум 60 а 64 н Апач в варианте лонг боу с опытом использования массированным против окопавшихся как садамий армий рузге
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22.10.2022 20:00 Ответить
Ну, такое...у Саддама была, на секундочку, вторая по численности армия в Мире с 8-летним боевым опытом.
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22.10.2022 20:02 Ответить
ну вот и результат опыт себя не как не показал против технологии
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22.10.2022 20:08 Ответить
ещё никто не набрал такого опыта как увернутсья от томагавк или атакмс))
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23.10.2022 16:42 Ответить
Перехід кордону воюючої країни (України) військами країни НАТО (у даному випадку - десантною бригадою США) може бути санкціонований лише Президентом США. Слова, що говорить якийсь"кореспондент від імені офіцерів бригади" - то все одно, що патякання якихось подоляків-арахамій-арестовичів чи кулеб.
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24.10.2022 08:45 Ответить
все йде до того, що москалі дограються зі своєю українофобією, та, нарешті, заплатять за 300 років знущань з України, починаючи з різанини в Батурині 1708 року до наших днів.
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22.10.2022 17:41 Ответить
хотілось би вірити але ні... якби амери хотіли швидкої перемоги, миб ще 4 місяці назад малиб все необхідне для цього... іде планомірне виснаження русні в нуль, нажаль - нашою кровью.
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23.10.2022 16:43 Ответить
А если попрут орки белорусские ?
Простите, не хочу показаться наивным.
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22.10.2022 18:29 Ответить
Мабуть прийдеться завойовувати їх
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22.10.2022 20:09 Ответить
в таком случае им прийдётся иметь дело с этими ребятами: https://www.bild.de/video/clip/news-ausland/spektakulaeres-flugmanoever-fliegender-panzer-kratzt-fast-am-asphalt-81696342.bild.html
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22.10.2022 22:23 Ответить
В Середземное море вошел американський подводный лодка USS Вирджиния..мабуть будуть мочит путлера в сортире...,а их несколько...гора Ямантау..гора на Алтае..гора южнее почти на границе с Монголией...короче охота на Мудака открыта...делаем ставки Панове...🔱🔱🔱Тризуб... це вам не Искандер сраный,типа аналоГовнет...
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22.10.2022 18:31 Ответить
В 2014 году в Черном море было два эсминца США, наблюдали за оккупацией Крыма, абы чего не вышло.
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22.10.2022 18:41 Ответить
и обама получил премию голубя мира после того...чтоб он сдох
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22.10.2022 21:28 Ответить
Он получил премию мира в 2009
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23.10.2022 15:36 Ответить
В нього їх дві.
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23.10.2022 18:55 Ответить
Одна.
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23.10.2022 18:59 Ответить
Дійсно одна.
"

"Обама - величайшая ошибка

Лундестад и многие другие считают, что величайшей ошибкой было поспешное награждение Барака Обамы. Тот получил премию в 2009 году спустя всего восемь месяцев после вступления в должность, когда на его счету еще не было никаких реальных достижений. Однако заявления американского президента о необходимости положить конец ядерной гонке и ликвидировать арсеналы ядерного оружия так понравились в Осло, что его решили наградить. Говорят, он сам настолько удивился произошедшему, что в Белом доме выясняли, нельзя ли как-нибудь изменить вердикт. Такой возможности не было, но ситуацию в Вашингтоне оценили верно: 61% американцев считали, что Обама ничем не успел заслужить оказанную ему честь. В данном случае можно говорить о «мотивационной» категории наград, которые призваны служить продвижению того дела, за которое их вручили. Никаких подвижек в теме ядерного разоружения, однако, не произошло."
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23.10.2022 19:12 Ответить
Ласкаво просимо в Україну
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22.10.2022 18:43 Ответить
Я радприветствовать у соседей солдат 101 дивизии ВДВ!
Это наши друзья. В случае чего они надерут жопу оркам!
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22.10.2022 19:01 Ответить
100% ! ..после того как дадут стереть нас в пыль. "вы можете с положится на американцев. они конечно же сделают все правильно.. после того как испробуют все другие варианты". У. Черчиль
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24.10.2022 09:47 Ответить
..все правильно. после того как испробуют все другие варианты.
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24.10.2022 09:48 Ответить
Байден, введи войска!
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22.10.2022 20:34 Ответить
Знайомий приїхав з Польщі тиждень назад. На кордоні вже розвернуто багато частин NATO. Багато розмов про червону лінію - це Миколаїв. Як шо шо, то війска входять в Україну.
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22.10.2022 21:32 Ответить
Дуже сумніваюся, цих червоних ліній вже було багато і тиша, лише пусті слова
Страшн коли розумієш, що все-таки з Білорусі щось намічається і буде це не так вже легко для нас
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22.10.2022 23:02 Ответить
Николаев - красная линия? Забавно. Ну тогда можно и Львов к примеру как красную линию. Понятно же, что оркам не то, что Николаев не светит а до Крыма бы не бежать.
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23.10.2022 12:42 Ответить
Николаев стирают с лица земли, какие ещё нафиг красные линии, ещё бы Берегово поставили красной линией... цирк
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23.10.2022 16:46 Ответить
Я мешкаю у Миколаїві. Мається на увазі захоплення міста орками. Там вже до Одеси немає ніяких річок як Південий Буг. І останній морский порт України. Так кажуть люди у Польщі.
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23.10.2022 20:09 Ответить
А може ну її нах... ту Румунію,ласкаво просимо до нас,ну хоча б десь під Одесу,чи Миколаїв...
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22.10.2022 23:20 Ответить
не треба сприймати бажане за дійсне... окулярник(та і не тільки він) теревенить - нізя допустити війну нати з нарасєєю...розходимся
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22.10.2022 23:21 Ответить
От от, ми лише тішимо себе мріями. Крім нас ніхто не буде оборонятинашу землю
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22.10.2022 23:27 Ответить
Неточний переклад в останньому реченні: не тільки "в разі нападу на НАТО", але "в разі загрози ПАРТНЕРАМ НАТО" ... "ми готові перетнути кордон і діяти на території України. Якщо буде такий наказ."
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23.10.2022 04:34 Ответить
это дивизия "Кричащие орлы"
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23.10.2022 09:23 Ответить
Давно пора!
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23.10.2022 16:41 Ответить
Толку з них в Румунії? штани протирати? Ця війна вже давно перейшла рубіж і стала глобальною. іран відкрито приймає участь на боці мордора. китай переобрав дзинь піня і вже скоро буде битва за тайвань. Чому все так все склалось? А все тому що Штати і Европа Україну кинули і допомогли нам десь на 0.01% від того чим могли. Де танкі? де винищувачі? всі перечислені диктаторскі режимми це все побачили на власні очі і зрозуміли що можна діяти жорсткіше і нищити Україну і їм все зійде з рук. Вот так ми і длкотились до 3-ї світової бо безпринципна Америка не проявила стержень і не допомогла Україні за вчасно. Нас луплять ударними дронами на 2000км і ракетами а нам туро не хочить передати АТКМС на 300км дальності. Чому не хочуть? бо просто не хочуть і їм байдуже як страждають Українці...
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23.10.2022 17:12 Ответить
З-під американського проксі і аккаунта зареєстрованого невдовзі після воєнного вторгнення орків в Україну, касабському тролю варто тільки страждати.
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24.10.2022 03:58 Ответить
так вы не страдайте. слушайте арестовича и будет вам радость.
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24.10.2022 09:55 Ответить
Друзі, ви до фіналу додивіться
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23.10.2022 20:09 Ответить
а в Адриатическое море вошёл новейший авианосец США Джордж Буш
90 самолётов и вертолётов - с аэродромами подскока в Румынии
совпадение?
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23.10.2022 20:11 Ответить
ЦЕ ШТАТИ ГОТУЮТЬСЯ ЩО БУБОЧКА ЗДАСТЬ УКРАЇНУ ? ЦІКАВО.
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23.10.2022 20:17 Ответить
По силі це відділення на рівні Харківської ТРО☺️
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24.10.2022 06:31 Ответить
101, хто знає трохи історії буде приємно здивований... так просто "орлів" з гнізда не викидають
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24.10.2022 06:41 Ответить
Їх не викинули. Їх просто ... відпустили.
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24.10.2022 08:35 Ответить
 
 