США розгорнули бригаду десантників у Румунії поряд з кордоном України, - CBS. ВIДЕО
США розгорнули 2-гу бригаду 101-ї десантної дивізії поряд з кордоном України у Румунії.
Про це йдеться в сюжеті CBS, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що це одне з найбільш боєздатних та елітних з'єднань армії США з мінімальним часом для перекидання та розгортання на будь-якому театрі військових дій строком до декількох діб.
Підрозділи 101-ої десантної дивізії США знаходяться у Румунії з метою захисту території НАТО, але у разі "ескалації бойових дій або нападу на НАТО вони повністю готові воювати на території України".
Топ коментарі
+33 дмитрий #513526
показати весь коментар22.10.2022 17:32
+25 Pure Soul
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+23 Mykola Trofimenko #538463
показати весь коментар22.10.2022 17:32
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https://www.youtube.com/watch?v=e-kOgRK_ZSc
Простите, не хочу показаться наивным.
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"Обама - величайшая ошибка
Лундестад и многие другие считают, что величайшей ошибкой было поспешное награждение Барака Обамы. Тот получил премию в 2009 году спустя всего восемь месяцев после вступления в должность, когда на его счету еще не было никаких реальных достижений. Однако заявления американского президента о необходимости положить конец ядерной гонке и ликвидировать арсеналы ядерного оружия так понравились в Осло, что его решили наградить. Говорят, он сам настолько удивился произошедшему, что в Белом доме выясняли, нельзя ли как-нибудь изменить вердикт. Такой возможности не было, но ситуацию в Вашингтоне оценили верно: 61% американцев считали, что Обама ничем не успел заслужить оказанную ему честь. В данном случае можно говорить о «мотивационной» категории наград, которые призваны служить продвижению того дела, за которое их вручили. Никаких подвижек в теме ядерного разоружения, однако, не произошло."
Это наши друзья. В случае чего они надерут жопу оркам!
Страшн коли розумієш, що все-таки з Білорусі щось намічається і буде це не так вже легко для нас
90 самолётов и вертолётов - с аэродромами подскока в Румынии
совпадение?