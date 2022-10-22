УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13897 відвідувачів онлайн
Новини Відео
17 932 62

США розгорнули бригаду десантників у Румунії поряд з кордоном України, - CBS. ВIДЕО

США розгорнули 2-гу бригаду 101-ї десантної дивізії поряд з кордоном України у Румунії.

Про це йдеться в сюжеті CBS, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це одне з найбільш боєздатних та елітних з'єднань армії США з мінімальним часом для перекидання та розгортання на будь-якому театрі військових дій строком до декількох діб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Румунії вирішив спрямувати $1,4 млн зі свого внеску до фонду НАТО на оборону України, Молдови та Грузії, - МЗС країни

Підрозділи 101-ої десантної дивізії США знаходяться у Румунії з метою захисту території НАТО, але у разі "ескалації бойових дій або нападу на НАТО вони повністю готові воювати на території України".

Автор: 

НАТО (6443) Румунія (1160) США (22818) Десантно-штурмові війська (220)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
Давно пора. А также румынам не чесать одно место, а быть готовым к различным вариантам, в том числе и решению вопроса Приднестровья
показати весь коментар
22.10.2022 17:32
+25
все йде до того, що москалі дограються зі своєю українофобією, та, нарешті, заплатять за 300 років знущань з України, починаючи з різанини в Батурині 1708 року до наших днів.
показати весь коментар
22.10.2022 17:41
+23
Щось цікаве намічається? Просто так такі бригади не перекидаються
показати весь коментар
22.10.2022 17:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давно пора. А также румынам не чесать одно место, а быть готовым к различным вариантам, в том числе и решению вопроса Приднестровья
показати весь коментар
22.10.2022 17:32 Відповісти
американці підтянули війська, поляки підтянули - схоже, це відповідь на потенціну можливість вторгнення в Україну ************ військ
показати весь коментар
22.10.2022 21:32 Відповісти
тільки реальність така, що ********* вторгнуться, а поляки і амери - ні...
показати весь коментар
23.10.2022 16:39 Відповісти
Щось цікаве намічається? Просто так такі бригади не перекидаються
показати весь коментар
22.10.2022 17:32 Відповісти
Угу. Тем более такие, как 101-st Airborne.
показати весь коментар
22.10.2022 18:10 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F Дивізія має унікальну модульну структуру піхотної дивізії, але призначена для виконання спеціальних завдань, в ролі десантно-штурмового з'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 армії США з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82 вертольотів . Тому, дивізія має унікальну організаційно-штатну структуру, в ній за штатом знаходиться 2 бригади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F армійської авіації .
показати весь коментар
22.10.2022 18:21 Відповісти
...В господарстві все згодиться.
показати весь коментар
22.10.2022 19:17 Відповісти
Та тут всі 8 місяців кожен пук наших союзників сприймають, як "щось намічається".
показати весь коментар
22.10.2022 18:32 Відповісти
Гарна та позитвна новина.Амерам-респект...
показати весь коментар
22.10.2022 17:32 Відповісти
за дужками дільником тримайте факт що саме при цих амерах був відданий крим. Саме через нього все інше і закрутилося... А також питання: скільки коштувало б знищення молі в кремлю? не дешевше того скільки витрачається зараз? Військове лобі в дії...
показати весь коментар
22.10.2022 19:07 Відповісти
фуф полегшало нам від цього, де там Столтенберг ще раз попередить росыю що вони не будуть вязуватся в війну нато і росіїї і що нато захищае кожен дюйм землі нато
показати весь коментар
22.10.2022 17:33 Відповісти
Кому ці слова належать - ..." вони повністю готові воювати на території України?" Якому високопосадовцю НАТО чи США? бо інакше це виглядає як чергове пустопорожнє патякання якогось кулеби, чи подоляків з арахаміями. А зміст дуже серйозний.
показати весь коментар
22.10.2022 17:41 Відповісти
Зайшов такий самий комент залишити.
показати весь коментар
22.10.2022 17:46 Відповісти
ОК, в сюжете есть такие слова, их говорит корреспондент от имени офицеров бригады. "Они готовы пересечь границу и воевать на территории Украины, если получат приказ"

https://www.youtube.com/watch?v=e-kOgRK_ZSc
показати весь коментар
22.10.2022 18:18 Відповісти
славные парни им нацы бить не в первой- что черных с коричневыми что краснозадых
показати весь коментар
22.10.2022 19:53 Відповісти
Да и бармалеев по всяким песочницам тоже неплохо погоняли.
показати весь коментар
22.10.2022 19:57 Відповісти
я их за армию не считаю так себе фанатики упоротые а если что то это как минимум 60 а 64 н Апач в варианте лонг боу с опытом использования массированным против окопавшихся как садамий армий рузге
показати весь коментар
22.10.2022 20:00 Відповісти
Ну, такое...у Саддама была, на секундочку, вторая по численности армия в Мире с 8-летним боевым опытом.
показати весь коментар
22.10.2022 20:02 Відповісти
ну вот и результат опыт себя не как не показал против технологии
показати весь коментар
22.10.2022 20:08 Відповісти
ещё никто не набрал такого опыта как увернутсья от томагавк или атакмс))
показати весь коментар
23.10.2022 16:42 Відповісти
Перехід кордону воюючої країни (України) військами країни НАТО (у даному випадку - десантною бригадою США) може бути санкціонований лише Президентом США. Слова, що говорить якийсь"кореспондент від імені офіцерів бригади" - то все одно, що патякання якихось подоляків-арахамій-арестовичів чи кулеб.
показати весь коментар
24.10.2022 08:45 Відповісти
все йде до того, що москалі дограються зі своєю українофобією, та, нарешті, заплатять за 300 років знущань з України, починаючи з різанини в Батурині 1708 року до наших днів.
показати весь коментар
22.10.2022 17:41 Відповісти
хотілось би вірити але ні... якби амери хотіли швидкої перемоги, миб ще 4 місяці назад малиб все необхідне для цього... іде планомірне виснаження русні в нуль, нажаль - нашою кровью.
показати весь коментар
23.10.2022 16:43 Відповісти
А если попрут орки белорусские ?
Простите, не хочу показаться наивным.
показати весь коментар
22.10.2022 18:29 Відповісти
Мабуть прийдеться завойовувати їх
показати весь коментар
22.10.2022 20:09 Відповісти
в таком случае им прийдётся иметь дело с этими ребятами: https://www.bild.de/video/clip/news-ausland/spektakulaeres-flugmanoever-fliegender-panzer-kratzt-fast-am-asphalt-81696342.bild.html
показати весь коментар
22.10.2022 22:23 Відповісти
В Середземное море вошел американський подводный лодка USS Вирджиния..мабуть будуть мочит путлера в сортире...,а их несколько...гора Ямантау..гора на Алтае..гора южнее почти на границе с Монголией...короче охота на Мудака открыта...делаем ставки Панове...🔱🔱🔱Тризуб... це вам не Искандер сраный,типа аналоГовнет...
показати весь коментар
22.10.2022 18:31 Відповісти
В 2014 году в Черном море было два эсминца США, наблюдали за оккупацией Крыма, абы чего не вышло.
показати весь коментар
22.10.2022 18:41 Відповісти
и обама получил премию голубя мира после того...чтоб он сдох
показати весь коментар
22.10.2022 21:28 Відповісти
Он получил премию мира в 2009
показати весь коментар
23.10.2022 15:36 Відповісти
В нього їх дві.
показати весь коментар
23.10.2022 18:55 Відповісти
Одна.
показати весь коментар
23.10.2022 18:59 Відповісти
Дійсно одна.
"

"Обама - величайшая ошибка

Лундестад и многие другие считают, что величайшей ошибкой было поспешное награждение Барака Обамы. Тот получил премию в 2009 году спустя всего восемь месяцев после вступления в должность, когда на его счету еще не было никаких реальных достижений. Однако заявления американского президента о необходимости положить конец ядерной гонке и ликвидировать арсеналы ядерного оружия так понравились в Осло, что его решили наградить. Говорят, он сам настолько удивился произошедшему, что в Белом доме выясняли, нельзя ли как-нибудь изменить вердикт. Такой возможности не было, но ситуацию в Вашингтоне оценили верно: 61% американцев считали, что Обама ничем не успел заслужить оказанную ему честь. В данном случае можно говорить о «мотивационной» категории наград, которые призваны служить продвижению того дела, за которое их вручили. Никаких подвижек в теме ядерного разоружения, однако, не произошло."
показати весь коментар
23.10.2022 19:12 Відповісти
Ласкаво просимо в Україну
показати весь коментар
22.10.2022 18:43 Відповісти
Я радприветствовать у соседей солдат 101 дивизии ВДВ!
Это наши друзья. В случае чего они надерут жопу оркам!
показати весь коментар
22.10.2022 19:01 Відповісти
100% ! ..после того как дадут стереть нас в пыль. "вы можете с положится на американцев. они конечно же сделают все правильно.. после того как испробуют все другие варианты". У. Черчиль
показати весь коментар
24.10.2022 09:47 Відповісти
..все правильно. после того как испробуют все другие варианты.
показати весь коментар
24.10.2022 09:48 Відповісти
Байден, введи войска!
показати весь коментар
22.10.2022 20:34 Відповісти
Знайомий приїхав з Польщі тиждень назад. На кордоні вже розвернуто багато частин NATO. Багато розмов про червону лінію - це Миколаїв. Як шо шо, то війска входять в Україну.
показати весь коментар
22.10.2022 21:32 Відповісти
Дуже сумніваюся, цих червоних ліній вже було багато і тиша, лише пусті слова
Страшн коли розумієш, що все-таки з Білорусі щось намічається і буде це не так вже легко для нас
показати весь коментар
22.10.2022 23:02 Відповісти
Николаев - красная линия? Забавно. Ну тогда можно и Львов к примеру как красную линию. Понятно же, что оркам не то, что Николаев не светит а до Крыма бы не бежать.
показати весь коментар
23.10.2022 12:42 Відповісти
Николаев стирают с лица земли, какие ещё нафиг красные линии, ещё бы Берегово поставили красной линией... цирк
показати весь коментар
23.10.2022 16:46 Відповісти
Я мешкаю у Миколаїві. Мається на увазі захоплення міста орками. Там вже до Одеси немає ніяких річок як Південий Буг. І останній морский порт України. Так кажуть люди у Польщі.
показати весь коментар
23.10.2022 20:09 Відповісти
А може ну її нах... ту Румунію,ласкаво просимо до нас,ну хоча б десь під Одесу,чи Миколаїв...
показати весь коментар
22.10.2022 23:20 Відповісти
не треба сприймати бажане за дійсне... окулярник(та і не тільки він) теревенить - нізя допустити війну нати з нарасєєю...розходимся
показати весь коментар
22.10.2022 23:21 Відповісти
От от, ми лише тішимо себе мріями. Крім нас ніхто не буде оборонятинашу землю
показати весь коментар
22.10.2022 23:27 Відповісти
Неточний переклад в останньому реченні: не тільки "в разі нападу на НАТО", але "в разі загрози ПАРТНЕРАМ НАТО" ... "ми готові перетнути кордон і діяти на території України. Якщо буде такий наказ."
показати весь коментар
23.10.2022 04:34 Відповісти
это дивизия "Кричащие орлы"
показати весь коментар
23.10.2022 09:23 Відповісти
Давно пора!
показати весь коментар
23.10.2022 16:41 Відповісти
Толку з них в Румунії? штани протирати? Ця війна вже давно перейшла рубіж і стала глобальною. іран відкрито приймає участь на боці мордора. китай переобрав дзинь піня і вже скоро буде битва за тайвань. Чому все так все склалось? А все тому що Штати і Европа Україну кинули і допомогли нам десь на 0.01% від того чим могли. Де танкі? де винищувачі? всі перечислені диктаторскі режимми це все побачили на власні очі і зрозуміли що можна діяти жорсткіше і нищити Україну і їм все зійде з рук. Вот так ми і длкотились до 3-ї світової бо безпринципна Америка не проявила стержень і не допомогла Україні за вчасно. Нас луплять ударними дронами на 2000км і ракетами а нам туро не хочить передати АТКМС на 300км дальності. Чому не хочуть? бо просто не хочуть і їм байдуже як страждають Українці...
показати весь коментар
23.10.2022 17:12 Відповісти
З-під американського проксі і аккаунта зареєстрованого невдовзі після воєнного вторгнення орків в Україну, касабському тролю варто тільки страждати.
показати весь коментар
24.10.2022 03:58 Відповісти
так вы не страдайте. слушайте арестовича и будет вам радость.
показати весь коментар
24.10.2022 09:55 Відповісти
Друзі, ви до фіналу додивіться
показати весь коментар
23.10.2022 20:09 Відповісти
а в Адриатическое море вошёл новейший авианосец США Джордж Буш
90 самолётов и вертолётов - с аэродромами подскока в Румынии
совпадение?
показати весь коментар
23.10.2022 20:11 Відповісти
ЦЕ ШТАТИ ГОТУЮТЬСЯ ЩО БУБОЧКА ЗДАСТЬ УКРАЇНУ ? ЦІКАВО.
показати весь коментар
23.10.2022 20:17 Відповісти
По силі це відділення на рівні Харківської ТРО☺️
показати весь коментар
24.10.2022 06:31 Відповісти
101, хто знає трохи історії буде приємно здивований... так просто "орлів" з гнізда не викидають
показати весь коментар
24.10.2022 06:41 Відповісти
Їх не викинули. Їх просто ... відпустили.
показати весь коментар
24.10.2022 08:35 Відповісти
 
 