США розгорнули бригаду десантників у Румунії поряд з кордоном України, - CBS. ВIДЕО

США розгорнули 2-гу бригаду 101-ї десантної дивізії поряд з кордоном України у Румунії.

Про це йдеться в сюжеті CBS, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це одне з найбільш боєздатних та елітних з'єднань армії США з мінімальним часом для перекидання та розгортання на будь-якому театрі військових дій строком до декількох діб.

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Підрозділи 101-ої десантної дивізії США знаходяться у Румунії з метою захисту території НАТО, але у разі "ескалації бойових дій або нападу на НАТО вони повністю готові воювати на території України".