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Новини Війна
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Позиція США і України щодо переговорів з Росією збігається, - Держдепартамент

держдеп

США солідарні з позицією України, що Кремль не бажає жодних мирних переговорів, які відповідали би принципам Статуту ООН й міжнародного права – навпаки Росія робить протилежне та продовжує вбивати мирних українців.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми віримо, так само як і українці, у встановлення миру. Встановлення миру, яке поважатиме принципи Статуту ООН щодо територіальної цілісності й суверенітету, яке забезпечило би здатність для України захищати своє майбутнє, яке забезпечило би відновлення та відбудову України, а також притягнення до відповідальності Росії за напад на Україну та вчинення воєнних злочинів", - зауважив Прайс.

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Він нагадав, що Президент України особисто говорив про готовність до переговорів на таких принципах. За словами Прайса, якщо Росія хоче такого діалогу, вона повинна зупинити обстріли та запуски ракет, припинити свої атаки та вбивства українських цивільних громадян і знищення інфраструктури.

"Але звісно ж, Кремль робить все навпаки – він продовжує вдаватися до ескалації цієї війни замість того, щоби продемонструвати сигнал, що він готовий і відкритий до переговорів", - наголосив представник Держдепу.

Прайс також наголосив, що і США, і НАТО, і Європейський Союз продовжують дотримуватися принципу "Нічого про Україну без України".

Автор: 

Держдепартамент США (1639) перемовини (2923) США (23054) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+10
Статут ООН, про що ви? Це вже до дупи, бо Пуйло показав що таке домовленості на папері!

Війна триває 9 місяць, і ООН з всіма його членами-державами не змогли зупинити агресивного порушника Статуту ООН

Спитаєте чому, тому що Прорушник має ядерну зброю.
Фактично Пуйло відкрив Ядерний Ящик Пандори

Тепер будь яка країна віддасть все що завгодно щоб отримати Ядерну програму(ядену технологію озброєння) Чому, томущо Це Ефективне 100% і це перевірено на практиці.

Країна, яка віддала свій Ядерний арсенал стала жертвою країни яка володіє Ядерним арсеналом

І Всім плювати, вони типу помагають, дають гроші, зброю і т.д., але насправді Ті вшиві гроші і та зброя не повернуть життя мирних людей, які погодились жити без Ядерної зброї!!!!!
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08.11.2022 01:04
+5
Це всім хто вимагає від України мирних перемовин з кацапами
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08.11.2022 01:56
+4
якщо кацапи не поважають Статут ООН, то вони мають піти нах з цієї організації навіть не чекаючи поки їх звідти викинуть.
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08.11.2022 00:02
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якщо кацапи не поважають Статут ООН, то вони мають піти нах з цієї організації навіть не чекаючи поки їх звідти викинуть.
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08.11.2022 00:02 Відповісти
Статут ООН, про що ви? Це вже до дупи, бо Пуйло показав що таке домовленості на папері!

Війна триває 9 місяць, і ООН з всіма його членами-державами не змогли зупинити агресивного порушника Статуту ООН

Спитаєте чому, тому що Прорушник має ядерну зброю.
Фактично Пуйло відкрив Ядерний Ящик Пандори

Тепер будь яка країна віддасть все що завгодно щоб отримати Ядерну програму(ядену технологію озброєння) Чому, томущо Це Ефективне 100% і це перевірено на практиці.

Країна, яка віддала свій Ядерний арсенал стала жертвою країни яка володіє Ядерним арсеналом

І Всім плювати, вони типу помагають, дають гроші, зброю і т.д., але насправді Ті вшиві гроші і та зброя не повернуть життя мирних людей, які погодились жити без Ядерної зброї!!!!!
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08.11.2022 01:04 Відповісти
Жодна з країн окрім РФ не має можливості використовувати ядерний шантаж у подібний спосіб. Знайдіть, що нещодавно було сказано щодо Північної Кореї. Це було пряме попередження без будь яких натяків.
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08.11.2022 05:17 Відповісти
О как ты по-хитрожопому завернул в конце про *вшивые деньги и оружие* ,хитрожопый рашистский паренЬок. Исходим из сегодняшних реалий ,которые сложились ,а не воем и вспоминаем ,ах если бы да кабы, какими бы могли бы быть наши перспективы . Если бы Запад сейчас не помогал финансово и оружием , было бы невероятно трудно выстоять ,Тупин на это и надеялся ,падла ..
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08.11.2022 09:20 Відповісти
скидається на демарш Державного департаменту

американські ЗМІ впіймали своїх урядовців зі спущеними штанями, вийшов конфуз
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08.11.2022 00:05 Відповісти
Ну от ви серйозно вірите, що "дані з секретних перемовин США" надходять не з дозволу уряду США?

Повірте, усі ці "зливи інфи" готуються за декілька тижнів до цього. Ціль ми можемо і не зрозуміти - мало контексту, що відбувається всередині цих країн.
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08.11.2022 00:13 Відповісти
я серйозно вірю в те, що напередодні виборів республіканці застукали демократів "на гарячому"

можете вважати те виборчою технологією

наскільки "перемовини" з фсб були серйозними, а чи навіть "секретними" - це тема для спекуляцій, проте електорат усе з'їсть

і хто б сам собі стріляв у ногу в такій ситуації?

хіба б Саліван?
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08.11.2022 00:29 Відповісти
У мене складається враження, що усі 3-4 публікації складали єдиний інформаціний маневр.

Як і було сказано, виборці на Заході зустріли позиції З відмовитися від переговорів як надто радикальну. Потенційні проблеми підтримки змусили США вдатися до цього маневру, який, по-перше, зберіг З обличчя, по-друге, усе ж повернув Захід до дискурсу "ми за мир (але на прийнятних умовах)", який набагато зручніший за "ми за війну до перемоги" як для пересічного виборця, так і для третіх країн.

Звісно, я не можу бути в цьому впевнений, упевнений лише в тому, що планують це все люди набагато розумніші за нас з вами.
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08.11.2022 00:40 Відповісти
не всі з тих, що планують - інакше вони б саме цього і не планували, дбаючи передусім про збереження власного обличчя)

розумієте, це вкрай несправедливо, коли і в армії, і в уряді США є чимало людей фахових та міцних, але репутація боягузів - це як тавро: отримати легко, позбутися на швидку руку - зась, а цю ж репутацію створює жменька політиканів

не варто так зневажати власні мізки
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08.11.2022 00:52 Відповісти
Маневр як завжди простий - слабкі прогинаються, сильні відстоюють свої права.
Дуже розумним для цього бути не треба, дешевше для Заходу напівокупована Україна
ніж війна і високі ціни на паливо.
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08.11.2022 01:59 Відповісти
Идешь в сад ,а также лесом, тундрой и болотами
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08.11.2022 09:25 Відповісти
Сходи у свою кацапську тундру сам
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08.11.2022 14:25 Відповісти
Ну от і офіційне виправдання.
А повівся б Зеля на вмовляння про переговори після здачі кацами Херсону - тоді б повилазила вся миролюбна за чужий рахунок шваль.
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08.11.2022 00:19 Відповісти
Прийде Трамп і укладе чарівненьку угоду.
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08.11.2022 05:19 Відповісти
Це всім хто вимагає від України мирних перемовин з кацапами
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08.11.2022 01:56 Відповісти
Зеля та Єрмак можуть інерпретувати цю заяву держдепа як їм завгодно.
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08.11.2022 08:48 Відповісти
И вот где тут за Херсон и границу по Днепру, за которые вчера трындела итальянская парашная помойка "република" (от слова "репа")?
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08.11.2022 09:02 Відповісти
Якщо партнери - друзі України пропонуватимуть перемовини з агресором, то нехай спочатку ці партнери-друзі нададуть Україні Гарантії Безпеки. Огидна брехня -кидок з Будапештським меморандумом не повинна знов повторитися! Гарантії Безпеки для України повинні бути отримані у формі добре продуманого, чітко сформульованого та узгодженого всіма сторонами Договору між Україною та США і НАТО. Процедура забезпечення та виконання Гарантій Безпеки повинна бути чіткою і зрозумілою. Тільки після наданння Україні Гарантій Безпеки, підписання та ратифікації відповідного Договору можливий розгляд пропозицій про перемовини з агресором, якщо партнери-друзі його пропонуватимуть.
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08.11.2022 10:03 Відповісти
А давайте так - сегодня полное освобождение территории, завтра - гарантии?
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08.11.2022 10:56 Відповісти
Не бачу тут в переліку умов конкретики (тому що заваульовано побачив) "вивести з України включно з Кримом всі касапські війська і передати під контроль української адміністрації всі окуповані території включно з Кримом".
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08.11.2022 11:51 Відповісти
Взагалі не бачу в цієї заяві готовність США на якісь перемовини з рашею. Не бачу ні завуальованих натяків, щоб було б непогано, якщо б такі перемовини відбулись. Також не бачу повштоху до них. Навпаки- чітко йде мова про те, що перемовини можливі ЯКЩО.... і це ЯКЩО рашу не влаштовує і ніколи не буде.
Отже скоріш заяву скоріш треба читати поміж строк так "ми згодні з Україною - перемовини неможливі тому то та тому то"
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09.11.2022 00:04 Відповісти
Кремль не желает переговоров? Ну значит их не будет, чего ежедневно мусолить эту тему, много свободного времени и заняться нечем что ли.
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08.11.2022 12:24 Відповісти
Замочіть свого фюрера в кремлівському сортирі, виведіть орду за кордон 1991 року, так як заморожених російських грошей недостатньо для відбудови України - це єдине питання для обговорення - скільки орда повинна доплатити за розруху.
Якщо подивитися на розмір і рівень збитків Україні, то отримаєте близько трильйона доларів.
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08.11.2022 15:43 Відповісти
чушь какая-то.
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08.11.2022 21:13 Відповісти
 
 