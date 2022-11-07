Позиція США і України щодо переговорів з Росією збігається, - Держдепартамент

США солідарні з позицією України, що Кремль не бажає жодних мирних переговорів, які відповідали би принципам Статуту ООН й міжнародного права – навпаки Росія робить протилежне та продовжує вбивати мирних українців.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми віримо, так само як і українці, у встановлення миру. Встановлення миру, яке поважатиме принципи Статуту ООН щодо територіальної цілісності й суверенітету, яке забезпечило би здатність для України захищати своє майбутнє, яке забезпечило би відновлення та відбудову України, а також притягнення до відповідальності Росії за напад на Україну та вчинення воєнних злочинів", - зауважив Прайс.

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Він нагадав, що Президент України особисто говорив про готовність до переговорів на таких принципах. За словами Прайса, якщо Росія хоче такого діалогу, вона повинна зупинити обстріли та запуски ракет, припинити свої атаки та вбивства українських цивільних громадян і знищення інфраструктури.

"Але звісно ж, Кремль робить все навпаки – він продовжує вдаватися до ескалації цієї війни замість того, щоби продемонструвати сигнал, що він готовий і відкритий до переговорів", - наголосив представник Держдепу.

Прайс також наголосив, що і США, і НАТО, і Європейський Союз продовжують дотримуватися принципу "Нічого про Україну без України".