Позиція США і України щодо переговорів з Росією збігається, - Держдепартамент
США солідарні з позицією України, що Кремль не бажає жодних мирних переговорів, які відповідали би принципам Статуту ООН й міжнародного права – навпаки Росія робить протилежне та продовжує вбивати мирних українців.
Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми віримо, так само як і українці, у встановлення миру. Встановлення миру, яке поважатиме принципи Статуту ООН щодо територіальної цілісності й суверенітету, яке забезпечило би здатність для України захищати своє майбутнє, яке забезпечило би відновлення та відбудову України, а також притягнення до відповідальності Росії за напад на Україну та вчинення воєнних злочинів", - зауважив Прайс.
Він нагадав, що Президент України особисто говорив про готовність до переговорів на таких принципах. За словами Прайса, якщо Росія хоче такого діалогу, вона повинна зупинити обстріли та запуски ракет, припинити свої атаки та вбивства українських цивільних громадян і знищення інфраструктури.
"Але звісно ж, Кремль робить все навпаки – він продовжує вдаватися до ескалації цієї війни замість того, щоби продемонструвати сигнал, що він готовий і відкритий до переговорів", - наголосив представник Держдепу.
Прайс також наголосив, що і США, і НАТО, і Європейський Союз продовжують дотримуватися принципу "Нічого про Україну без України".
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Війна триває 9 місяць, і ООН з всіма його членами-державами не змогли зупинити агресивного порушника Статуту ООН
Спитаєте чому, тому що Прорушник має ядерну зброю.
Фактично Пуйло відкрив Ядерний Ящик Пандори
Тепер будь яка країна віддасть все що завгодно щоб отримати Ядерну програму(ядену технологію озброєння) Чому, томущо Це Ефективне 100% і це перевірено на практиці.
Країна, яка віддала свій Ядерний арсенал стала жертвою країни яка володіє Ядерним арсеналом
І Всім плювати, вони типу помагають, дають гроші, зброю і т.д., але насправді Ті вшиві гроші і та зброя не повернуть життя мирних людей, які погодились жити без Ядерної зброї!!!!!
американські ЗМІ впіймали своїх урядовців зі спущеними штанями, вийшов конфуз
Повірте, усі ці "зливи інфи" готуються за декілька тижнів до цього. Ціль ми можемо і не зрозуміти - мало контексту, що відбувається всередині цих країн.
можете вважати те виборчою технологією
наскільки "перемовини" з фсб були серйозними, а чи навіть "секретними" - це тема для спекуляцій, проте електорат усе з'їсть
і хто б сам собі стріляв у ногу в такій ситуації?
хіба б Саліван?
Як і було сказано, виборці на Заході зустріли позиції З відмовитися від переговорів як надто радикальну. Потенційні проблеми підтримки змусили США вдатися до цього маневру, який, по-перше, зберіг З обличчя, по-друге, усе ж повернув Захід до дискурсу "ми за мир (але на прийнятних умовах)", який набагато зручніший за "ми за війну до перемоги" як для пересічного виборця, так і для третіх країн.
Звісно, я не можу бути в цьому впевнений, упевнений лише в тому, що планують це все люди набагато розумніші за нас з вами.
розумієте, це вкрай несправедливо, коли і в армії, і в уряді США є чимало людей фахових та міцних, але репутація боягузів - це як тавро: отримати легко, позбутися на швидку руку - зась, а цю ж репутацію створює жменька політиканів
не варто так зневажати власні мізки
Дуже розумним для цього бути не треба, дешевше для Заходу напівокупована Україна
ніж війна і високі ціни на паливо.
А повівся б Зеля на вмовляння про переговори після здачі кацами Херсону - тоді б повилазила вся миролюбна за чужий рахунок шваль.
Отже скоріш заяву скоріш треба читати поміж строк так "ми згодні з Україною - перемовини неможливі тому то та тому то"
Якщо подивитися на розмір і рівень збитків Україні, то отримаєте близько трильйона доларів.