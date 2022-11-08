Байден щодо перспектив демократів на виборах до Конгресу: Налаштований оптимістично
Напередодні виборів президент США Джо Байден висловив оптимізм стосовно перспективи збереження демократами контролю над Конгресом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
Виступивши 7 листопада на двох віртуальних прийомах Національного комітету Демпартії, американський лідер також закликав прихильників піти на голосування.
"Послухайте, якщо ми зможемо утриматися, то будемо в неймовірній формі. Уявіть, що ми зможемо зробити під час другого терміну, якщо збережемо контроль. Я знаю, що це звучить як дуже високі очікування, але у будь-якому разі я налаштований оптимістично", - зазначив Байден.
Окрім цього, президент США знову попередив про небезпеку обрання підтримуваних Дональдом Трампом "республіканців MAGA", назвавши їх "одними з найтемніших сил" в історії Сполучених Штатів.
До слова, проміжні вибори відбудуться 8 листопада. На цих перегонах ведеться боротьба за всі 435 місць у Палаті представників і 35 зі 100 місць у Сенаті.
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