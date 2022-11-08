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Байден щодо перспектив демократів на виборах до Конгресу: Налаштований оптимістично

байден

Напередодні виборів президент США Джо Байден висловив оптимізм стосовно перспективи збереження демократами контролю над Конгресом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

Виступивши 7 листопада на двох віртуальних прийомах Національного комітету Демпартії, американський лідер також закликав прихильників піти на голосування.

"Послухайте, якщо ми зможемо утриматися, то будемо в неймовірній формі. Уявіть, що ми зможемо зробити під час другого терміну, якщо збережемо контроль. Я знаю, що це звучить як дуже високі очікування, але у будь-якому разі я налаштований оптимістично", - зазначив Байден.

Окрім цього, президент США знову попередив про небезпеку обрання підтримуваних Дональдом Трампом "республіканців MAGA", назвавши їх "одними з найтемніших сил" в історії Сполучених Штатів.

До слова, проміжні вибори відбудуться 8 листопада. На цих перегонах ведеться боротьба за всі 435 місць у Палаті представників і 35 зі 100 місць у Сенаті.

Також читайте: Росія намагається втрутитись в проміжні вибори в конгрес США, - NYT

Автор: 

Байден Джо (2890) вибори (6704) Конгрес США (1232) США (23119)


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Повністю згоден це буде гірше , як то maga чорти прийдуть до влади

Ось пруф

https://www.youtube.com/watch?v=gxKoxPZ9vQM
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08.11.2022 07:02 Відповісти
Так эта шаболда обвинят евреев в ежегодных поджогах лесов Калифорнии. Весьма маргинальная особа, накачанная кремлевскими бабками.
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08.11.2022 07:25 Відповісти
Саме так і тих більшість у республіканців

Саме тому велична партія Рейгана та МакКейна виродилась у maga-чортів
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08.11.2022 07:47 Відповісти
аби не трампіще
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08.11.2022 07:17 Відповісти
Да херовые перспективы, чего уж там. К сожалению. Когда экономика в жопе, избиратель голосует за противоположную партию. Это всегда так. Про Украину и не говорят почти, все про экономику и инфляцию. Согласно Трампу, в Америке уже наступил коммунизм, капиталистическое отечество в смертельной опасности и только его ******************* способны спасти страну от неминуемой гибели и разорения.
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08.11.2022 08:22 Відповісти
 
 