Росія намагається втрутитись в проміжні вибори в конгрес США, - NYT
Росіяни знову намагається втрутитись в вибори у США. Наразі вони, використовуючи ботоферми, намагаються вивести республіканців вперед на проміжних виборах в Конгрес США 2022 року.
Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Група американських експертів з Recorded Future пише, що починаючи з вересня цього року в невеликих соцмережах активізувалися акаунти, які ймовірно є фальшивими. В них відсутня або вказана несправжня інформація про користувачів, вони не відповідають на повідомлення, а їх контент направлений виключно на дискредитацію президента США Джо Байдена та демократів в різних регіонах.
"Наприклад, акаунт, що налічує понад 8000 підписників, публікує пости виключно про політичні теми - не тільки в одному штаті, а й по всій країні - і часто розповсюджує хибні пости, що вводять в оману. Більшість із них отримують мало залученості від користувачів, але нещодавня публікація про ФБР отримала 43 відповіді та і була репостнута 64 рази", - йдеться в публікації.
За даними експертів, цей та інші схожі облікові записи пов’язані з тим же російським агентством, що втручалося в президентські вибори 2016 року - Агентством інтернет-досліджень в Санкт-Петербурзі.
Основна ціль таких втручань, на думку видання, - це спроби привести республіканців до перемоги під час виборів в Конгрес США і зменшити таким чином військову підтримку України.
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По https://www.nytimes.com/2022/11/06/technology/russia-misinformation-midterms.html данным The New York Times, российские ботофермы сейчас активизировались и распространяют посты, очерняющие Байдена, а также жалобы на использование средств налогоплательщиков для поддержки Украины.
Целью этой "акции" является надежда РФ, что таким образом уменьшится военная поддержка Украины. Напомним, что выборы пройдут уже через 2 дня.
Сподіваюсь, покупка Маском твітора є початком цього процесу. Бо це вже просто за межами добра і зла.
какой позор!
Многие эмигранты из России остаются «симпатиками» Путлера и русского мира.
Но «победа» республиканцев ( преимущество в 5-10 человек) не изменит позитивного отношения большинства республиканцев ( как и демократов) к Украине.
Даже наоборот. Республиканская партия будет требовать большей помощи от Президента.
P.S.
А- Не стоит думать, что Трамп вернётся к власти. Трапписты это меньшинство В республиканской партии.
Б- против Украины выступают только крайне правые у республиканцев и крайне левые у демократов. Это меньшинств ( 10-20%).
Необходимо кардинально пересмотреть в данном месте нарративы и подумать не бросаясь в крайности как можно нивелировать позиции рф пропаганды.
Никоим образом не сдавая позиций достигнутых в данных направлениях.