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Новини
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Росія намагається втрутитись в проміжні вибори в конгрес США, - NYT

сша,вибори

Росіяни знову намагається втрутитись в вибори у США. Наразі вони, використовуючи ботоферми, намагаються вивести республіканців вперед на проміжних виборах в Конгрес США 2022 року.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Група американських експертів з Recorded Future пише, що починаючи з вересня цього року в невеликих соцмережах активізувалися акаунти, які ймовірно є фальшивими. В них відсутня або вказана несправжня інформація про користувачів, вони не відповідають на повідомлення, а їх контент направлений виключно на дискредитацію президента США Джо Байдена та демократів в різних регіонах.

"Наприклад, акаунт, що налічує понад 8000 підписників, публікує пости виключно про політичні теми - не тільки в одному штаті, а й по всій країні - і часто розповсюджує хибні пости, що вводять в оману. Більшість із них отримують мало залученості від користувачів, але нещодавня публікація про ФБР отримала 43 відповіді та і була репостнута 64 рази", - йдеться в публікації.

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За даними експертів, цей та інші схожі облікові записи пов’язані з тим же російським агентством, що втручалося в президентські вибори 2016 року - Агентством інтернет-досліджень в Санкт-Петербурзі.

Основна ціль таких втручань, на думку видання, - це спроби привести республіканців до перемоги під час виборів в Конгрес США і зменшити таким чином військову підтримку України.

Автор: 

вибори (6694) Конгрес США (1230) США (23032)


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Топ коментарі
+13
Нічого дивного. Безкарність заохочує до нових злочинів.
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06.11.2022 19:59
+11
русня свою козью морду взде всунет...
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06.11.2022 19:52
+11
Кацапські свині продовжують срати по усьому світу...
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06.11.2022 19:52
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Не сидится чертям в котле.
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06.11.2022 19:46 Відповісти
Почему Трампа не посадили за захват Капитолия и воровство документации ⁉️
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06.11.2022 21:33 Відповісти
наверное потому что трампа там и близко не было?
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07.11.2022 08:59 Відповісти
США пора строить новый "Буфорд".
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06.11.2022 19:47 Відповісти
Маасковія всюди пхне своє рило.
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06.11.2022 19:48 Відповісти
русня свою козью морду взде всунет...
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06.11.2022 19:52 Відповісти
Кацапські свині продовжують срати по усьому світу...
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06.11.2022 19:52 Відповісти
Кацапи весь час лізуть у внутрішні справи інших країн, як гівно в сандалі.
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06.11.2022 19:55 Відповісти
Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, чтобы победу одержали республиканцы, которые https://t.me/insiderUKR/45036 отказываются предоставлять помощь Украине
По https://www.nytimes.com/2022/11/06/technology/russia-misinformation-midterms.html данным The New York Times, российские ботофермы сейчас активизировались и распространяют посты, очерняющие Байдена, а также жалобы на использование средств налогоплательщиков для поддержки Украины.
Целью этой "акции" является надежда РФ, что таким образом уменьшится военная поддержка Украины. Напомним, что выборы пройдут уже через 2 дня.
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06.11.2022 19:58 Відповісти
напомним что лапотные ботофермы пистюшат путина активизировались не сегодня - аж целое расследование успели провести )))
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06.11.2022 20:42 Відповісти
Нічого дивного. Безкарність заохочує до нових злочинів.
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06.11.2022 19:59 Відповісти
Пригожин знову вліз у вибори.
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06.11.2022 20:00 Відповісти
Все ще чекаю, коли колективний Захід перестане жувати соплі та візьме приклад із ЗСУ чи Ердогана.
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06.11.2022 20:13 Відповісти
я боюсь, это случится не при нас ((
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06.11.2022 23:03 Відповісти
Давно треба було закрити на *** поцмережі. Або взяти під контроль.
Сподіваюсь, покупка Маском твітора є початком цього процесу. Бо це вже просто за межами добра і зла.
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06.11.2022 20:21 Відповісти
У всьому світі вони втручаються у вибори. А у нас проводять. Не змогли вплинути тільки у 2014, на вибори Президента. А вже на вибори у ВР вся кацапосволота прочухалась, і підняла голову. Проклемлівці змогли пропихнутись у парламент.
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06.11.2022 20:27 Відповісти
А т.з. народний фронт, з подачки одного олігарха, який несподівано для всіх голосувавших виграв вибори, хіба не по волі кремля прийшов до влади?
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06.11.2022 20:46 Відповісти
сейчас на западе любой вяк на тему поддержки даже косвенной пупла приводит к резкому вниманию контр.разведок так что пущай вякают. Чем больше этого дерьма переловят тем лучше )
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06.11.2022 20:48 Відповісти
ждем таинственных взрывов турецкого потока, опять покурили на рф аэс и снова бросили окурок в базе Рф чф в севастополе )))
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06.11.2022 20:46 Відповісти
Знов "Трамп наш!"?
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06.11.2022 20:52 Відповісти
скорее "пипец пуйлу" случится ) Трамп вовку натянет без разговоров на натовскую пыпырку по самые гланды )))
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06.11.2022 22:46 Відповісти
Здесь тоже немало пишут за трампа и республиканцев
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06.11.2022 20:54 Відповісти
ну, Трамп еще тот клоун ) и еще неизвестно на какой хрен при нем случись он снова презом, пойдет престарелое пуйло )))
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06.11.2022 21:21 Відповісти
"Та вы шо, и шо?!" (с)
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06.11.2022 21:09 Відповісти
настоящие республиканцы наверное в гробах переворачиваются...
какой позор!
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06.11.2022 23:04 Відповісти
Агентов Путина в сша действительно много.

Многие эмигранты из России остаются «симпатиками» Путлера и русского мира.

Но «победа» республиканцев ( преимущество в 5-10 человек) не изменит позитивного отношения большинства республиканцев ( как и демократов) к Украине.

Даже наоборот. Республиканская партия будет требовать большей помощи от Президента.

P.S.
А- Не стоит думать, что Трамп вернётся к власти. Трапписты это меньшинство В республиканской партии.

Б- против Украины выступают только крайне правые у республиканцев и крайне левые у демократов. Это меньшинств ( 10-20%).
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07.11.2022 01:38 Відповісти
У мене таке враження, що практично всі ЗМІ України висвітлюють внутрішньополітичну обстановку в США виключно по матеріалах преси та аналітиків, які належать до табору демократичної партії (ослів). Зустріти щось з критикою Байдена у нас практично неможливо. Прямо таки "святий" Джо. Згодний щодо Трампа. Думаю, що верхівка республіканців не повторить минулу помилку і не допустить висування його кандидатури на президентські вибори.
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07.11.2022 07:43 Відповісти
скажем так, относительно много не агентов, а русских и их потомков. И разумеется они симпатизируют в большинстве своем России. Веря в бред рф пропаганды о обижании украинцами живших в Украине русских и в то что пупка пытается этих русских там защитить силой оружия. Здесь к сожалению недочеты украинской контр.пропаганды. Как впрочем и в "бандеровской" раскрутке.
Необходимо кардинально пересмотреть в данном месте нарративы и подумать не бросаясь в крайности как можно нивелировать позиции рф пропаганды.
Никоим образом не сдавая позиций достигнутых в данных направлениях.
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07.11.2022 09:10 Відповісти
 
 