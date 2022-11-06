Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, - NYT
Россияне снова пытаются вмешаться в выборы в США. Сейчас они, используя ботофермы, пытаются вывести вперед республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США в 2022 году.
Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Группа американских экспертов из Recorded Future пишет, что начиная с сентября этого года в небольших соцсетях активизировались вероятно фальшивые аккаунты. В них отсутствует или указана ложная информация о пользователях, они не отвечают на сообщения, а их контент направлен исключительно на дискредитацию президента США Джо Байдена и демократов в разных регионах.
"Например, аккаунт, насчитывающий более 8000 подписчиков, публикует посты исключительно о политических темах - не только в одном штате, но и по всей стране - и часто распространяет вводящие в заблуждение ложные посты. Большинство из них получают мало вовлеченности от пользователей, но недавняя публикация о ФБР получила 43 ответа и была репостнута 64 раза", - говорится в публикации.
По данным экспертов, эта и другие схожие учетные записи связаны с тем же российским агентством, которое вмешивалось в президентские выборы 2016 года - Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге.
Основная цель таких вмешательств, по мнению издания, - это попытки привести республиканцев к победе во время выборов в Конгресс США и уменьшить таким образом военную поддержку Украины.
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По https://www.nytimes.com/2022/11/06/technology/russia-misinformation-midterms.html данным The New York Times, российские ботофермы сейчас активизировались и распространяют посты, очерняющие Байдена, а также жалобы на использование средств налогоплательщиков для поддержки Украины.
Целью этой "акции" является надежда РФ, что таким образом уменьшится военная поддержка Украины. Напомним, что выборы пройдут уже через 2 дня.
Сподіваюсь, покупка Маском твітора є початком цього процесу. Бо це вже просто за межами добра і зла.
какой позор!
Многие эмигранты из России остаются «симпатиками» Путлера и русского мира.
Но «победа» республиканцев ( преимущество в 5-10 человек) не изменит позитивного отношения большинства республиканцев ( как и демократов) к Украине.
Даже наоборот. Республиканская партия будет требовать большей помощи от Президента.
P.S.
А- Не стоит думать, что Трамп вернётся к власти. Трапписты это меньшинство В республиканской партии.
Б- против Украины выступают только крайне правые у республиканцев и крайне левые у демократов. Это меньшинств ( 10-20%).
Необходимо кардинально пересмотреть в данном месте нарративы и подумать не бросаясь в крайности как можно нивелировать позиции рф пропаганды.
Никоим образом не сдавая позиций достигнутых в данных направлениях.