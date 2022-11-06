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Новости
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Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, - NYT

сша,вибори

Россияне снова пытаются вмешаться в выборы в США. Сейчас они, используя ботофермы, пытаются вывести вперед республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США в 2022 году.

Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Группа американских экспертов из Recorded Future пишет, что начиная с сентября этого года в небольших соцсетях активизировались вероятно фальшивые аккаунты. В них отсутствует или указана ложная информация о пользователях, они не отвечают на сообщения, а их контент направлен исключительно на дискредитацию президента США Джо Байдена и демократов в разных регионах.

"Например, аккаунт, насчитывающий более 8000 подписчиков, публикует посты исключительно о политических темах - не только в одном штате, но и по всей стране - и часто распространяет вводящие в заблуждение ложные посты. Большинство из них получают мало вовлеченности от пользователей, но недавняя публикация о ФБР получила 43 ответа и была репостнута 64 раза", - говорится в публикации.

По данным экспертов, эта и другие схожие учетные записи связаны с тем же российским агентством, которое вмешивалось в президентские выборы 2016 года - Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге.

Основная цель таких вмешательств, по мнению издания, - это попытки привести республиканцев к победе во время выборов в Конгресс США и уменьшить таким образом военную поддержку Украины.

Читайте также: Зеленский о выборах в США: Риска по поддержке Украины американским народом не вижу

Автор: 

выборы (24733) Конгресс США (1236) США (26835)


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Топ комментарии
+13
Нічого дивного. Безкарність заохочує до нових злочинів.
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06.11.2022 19:59
+11
русня свою козью морду взде всунет...
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06.11.2022 19:52
+11
Кацапські свині продовжують срати по усьому світу...
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06.11.2022 19:52
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Не сидится чертям в котле.
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06.11.2022 19:46 Ответить
Почему Трампа не посадили за захват Капитолия и воровство документации ⁉️
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06.11.2022 21:33 Ответить
наверное потому что трампа там и близко не было?
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07.11.2022 08:59 Ответить
США пора строить новый "Буфорд".
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06.11.2022 19:47 Ответить
Маасковія всюди пхне своє рило.
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06.11.2022 19:48 Ответить
русня свою козью морду взде всунет...
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06.11.2022 19:52 Ответить
Кацапські свині продовжують срати по усьому світу...
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06.11.2022 19:52 Ответить
Кацапи весь час лізуть у внутрішні справи інших країн, як гівно в сандалі.
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06.11.2022 19:55 Ответить
Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, чтобы победу одержали республиканцы, которые https://t.me/insiderUKR/45036 отказываются предоставлять помощь Украине
По https://www.nytimes.com/2022/11/06/technology/russia-misinformation-midterms.html данным The New York Times, российские ботофермы сейчас активизировались и распространяют посты, очерняющие Байдена, а также жалобы на использование средств налогоплательщиков для поддержки Украины.
Целью этой "акции" является надежда РФ, что таким образом уменьшится военная поддержка Украины. Напомним, что выборы пройдут уже через 2 дня.
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06.11.2022 19:58 Ответить
напомним что лапотные ботофермы пистюшат путина активизировались не сегодня - аж целое расследование успели провести )))
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06.11.2022 20:42 Ответить
Нічого дивного. Безкарність заохочує до нових злочинів.
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06.11.2022 19:59 Ответить
Пригожин знову вліз у вибори.
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06.11.2022 20:00 Ответить
Все ще чекаю, коли колективний Захід перестане жувати соплі та візьме приклад із ЗСУ чи Ердогана.
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06.11.2022 20:13 Ответить
я боюсь, это случится не при нас ((
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06.11.2022 23:03 Ответить
Давно треба було закрити на *** поцмережі. Або взяти під контроль.
Сподіваюсь, покупка Маском твітора є початком цього процесу. Бо це вже просто за межами добра і зла.
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06.11.2022 20:21 Ответить
У всьому світі вони втручаються у вибори. А у нас проводять. Не змогли вплинути тільки у 2014, на вибори Президента. А вже на вибори у ВР вся кацапосволота прочухалась, і підняла голову. Проклемлівці змогли пропихнутись у парламент.
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06.11.2022 20:27 Ответить
А т.з. народний фронт, з подачки одного олігарха, який несподівано для всіх голосувавших виграв вибори, хіба не по волі кремля прийшов до влади?
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06.11.2022 20:46 Ответить
сейчас на западе любой вяк на тему поддержки даже косвенной пупла приводит к резкому вниманию контр.разведок так что пущай вякают. Чем больше этого дерьма переловят тем лучше )
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06.11.2022 20:48 Ответить
ждем таинственных взрывов турецкого потока, опять покурили на рф аэс и снова бросили окурок в базе Рф чф в севастополе )))
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06.11.2022 20:46 Ответить
Знов "Трамп наш!"?
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06.11.2022 20:52 Ответить
скорее "пипец пуйлу" случится ) Трамп вовку натянет без разговоров на натовскую пыпырку по самые гланды )))
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06.11.2022 22:46 Ответить
Здесь тоже немало пишут за трампа и республиканцев
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06.11.2022 20:54 Ответить
ну, Трамп еще тот клоун ) и еще неизвестно на какой хрен при нем случись он снова презом, пойдет престарелое пуйло )))
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06.11.2022 21:21 Ответить
"Та вы шо, и шо?!" (с)
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06.11.2022 21:09 Ответить
настоящие республиканцы наверное в гробах переворачиваются...
какой позор!
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06.11.2022 23:04 Ответить
Агентов Путина в сша действительно много.

Многие эмигранты из России остаются «симпатиками» Путлера и русского мира.

Но «победа» республиканцев ( преимущество в 5-10 человек) не изменит позитивного отношения большинства республиканцев ( как и демократов) к Украине.

Даже наоборот. Республиканская партия будет требовать большей помощи от Президента.

P.S.
А- Не стоит думать, что Трамп вернётся к власти. Трапписты это меньшинство В республиканской партии.

Б- против Украины выступают только крайне правые у республиканцев и крайне левые у демократов. Это меньшинств ( 10-20%).
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07.11.2022 01:38 Ответить
У мене таке враження, що практично всі ЗМІ України висвітлюють внутрішньополітичну обстановку в США виключно по матеріалах преси та аналітиків, які належать до табору демократичної партії (ослів). Зустріти щось з критикою Байдена у нас практично неможливо. Прямо таки "святий" Джо. Згодний щодо Трампа. Думаю, що верхівка республіканців не повторить минулу помилку і не допустить висування його кандидатури на президентські вибори.
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07.11.2022 07:43 Ответить
скажем так, относительно много не агентов, а русских и их потомков. И разумеется они симпатизируют в большинстве своем России. Веря в бред рф пропаганды о обижании украинцами живших в Украине русских и в то что пупка пытается этих русских там защитить силой оружия. Здесь к сожалению недочеты украинской контр.пропаганды. Как впрочем и в "бандеровской" раскрутке.
Необходимо кардинально пересмотреть в данном месте нарративы и подумать не бросаясь в крайности как можно нивелировать позиции рф пропаганды.
Никоим образом не сдавая позиций достигнутых в данных направлениях.
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07.11.2022 09:10 Ответить
 
 