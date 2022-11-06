Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, - NYT

Россияне снова пытаются вмешаться в выборы в США. Сейчас они, используя ботофермы, пытаются вывести вперед республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США в 2022 году.

Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Группа американских экспертов из Recorded Future пишет, что начиная с сентября этого года в небольших соцсетях активизировались вероятно фальшивые аккаунты. В них отсутствует или указана ложная информация о пользователях, они не отвечают на сообщения, а их контент направлен исключительно на дискредитацию президента США Джо Байдена и демократов в разных регионах.

"Например, аккаунт, насчитывающий более 8000 подписчиков, публикует посты исключительно о политических темах - не только в одном штате, но и по всей стране - и часто распространяет вводящие в заблуждение ложные посты. Большинство из них получают мало вовлеченности от пользователей, но недавняя публикация о ФБР получила 43 ответа и была репостнута 64 раза", - говорится в публикации.

По данным экспертов, эта и другие схожие учетные записи связаны с тем же российским агентством, которое вмешивалось в президентские выборы 2016 года - Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге.

Основная цель таких вмешательств, по мнению издания, - это попытки привести республиканцев к победе во время выборов в Конгресс США и уменьшить таким образом военную поддержку Украины.

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